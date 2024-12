¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù¼Ñ¥ë²Ì¼Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡Ö¥Ï¥Á³Ú¶ÊÄÉ²Ã¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥»¥«¥¤¡×¾ðÊó¡¢¡Ö¤¢¤ó¥¹¥¿¡ª¡ª¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÅù¤Î¿·¾ðÊó¤ò¸ø³«

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、煮ル果実さんが参加することが決定したほか、「ハチ楽曲追加キャンペーン」や、ハウジング機能「マイセカイ」の続報、「あんさんぶるスターズ!!」とのスペシャルコラボなど、多数の新情報を発表いたしました。

■煮ル果実さんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、煮ル果実さんが参加することが決定いたしました。

煮ル果実さんには「Vivid BAD SQUAD」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに!

■「ハチ楽曲追加キャンペーン」開催決定!

新たなリズムゲーム楽曲として、ハチさんの以下2曲の追加が決定いたしました。2曲ともに、2025年1月にバーチャル・シンガーver.の収録を予定しております。さらに、本日12月27日(金)には、ゲーム内に収録されている「ドーナツホール」(作詞・作曲:ハチ)の2DMVが、最新MV「ドーナツホール 2024」に刷新されるほか、難易度「APPEND」の譜面も追加予定です。

・「パンダヒーロー」(作詞・作曲:ハチ)

・「結ンデ開イテ羅刹ト骸」(作詞・作曲:ハチ)

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加!

新たなリズムゲーム楽曲として、以下3曲の追加が決定いたしました。「夏に透明」(作詞・作曲:Twinfield)は、「一緒に作ろう!第24回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品です。

・「Henceforth」(作詞・作曲:Orangestar)

・「厨病激発ボーイ」(作詞・作曲:れるりり)

・「夏に透明」(作詞・作曲:Twinfield)

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定!

「仮死化」(作詞・作曲:遼遼)、「ワンスアポンアドリーム」(作詞・作曲:YASUHIRO(康寛))に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。今後の続報をお楽しみに!

■「第25回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品発表!

「一緒に作ろう!第25回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品が、「ルルブ」(作詞・作曲:藤原ハガネ)、「プラネットヒーロー」(作詞:いるかアイス、作曲:打打だいず)に決定いたしました。採用作品は今後リズムゲーム楽曲として追加予定です。

■「行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン」開催!

2024年12月29日(日)より、「行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン」として、「プロジェクトセカイ Championship 2024 Autumn powered by ヴァイスシュヴァルツ」にて発表された新曲5曲を含む下記8曲を、8日間連続でゲーム内に追加いたします。

12月29日(日):「混沌ブギ」(作詞・作曲:jon-YAKITORY)

12月30日(月):「アンヘル」(作詞・作曲:かいりきベア)

12月31日(火):「プロトディスコ」(作詞・作曲:ぬゆり)

1月1日(水):「CH4NGE」(作詞:q*Left、作曲:Giga)

1月2日(木):「snooze」(作詞・作曲:wotaku)

1月3日(金):「ワールド・ランプシェード [reunion]」(作詞・作曲:buzzG)

1月4日(土):「のだ」(作詞・作曲:大漠波新)

1月5日(日):「サイハテ」(作詞・作曲:小林オニキス)

■「[もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン」開催!

日時:2024年12月28日(土)0:00~12月30日(月)23:59

キャンペーン期間中ログインした方全員に、毎日「ライブボーナスドリンク(大)」と豪華アイテムをプレゼントいたします。

■「[2025新春]ブルームフェスティバルガチャ」開催!

実施期間:2024年12月31日(火)12:00~2025年1月4日(土)11:59

★4メンバーのレアリティ別の提供割合が通常3%の2倍の6%となる「[2025新春]ブルームフェスティバルガチャ」を開催いたします。本ガチャでは、「ブルームフェスティバル限定メンバー」の桐谷遥、白石杏の2名が新登場するほか、12月31日(火)より開催予定の「Unfading wishing」に新登場する、期間限定メンバーの東雲彰人、桃井愛莉、KAITOも先行登場いたします。これらの新メンバーは同レアリティ内の他のメンバーよりも出現率が高くなっております。

■2025年お正月限定衣装つき! 「2025新春プレミアムプレゼントガチャ」開催

実施期間:2024年12月31日(火)12:00~2025年1月11日(土)11:59

12月31日(火)より、巳をモチーフとした2025年お正月限定衣装つきの「プレミアムプレゼントガチャ」を開催いたします。

■「2025新春 初売りクリスタルショップ」開催!

日時:2024年12月31日(火)12:00~2025年1月11日(土)11:59

新春記念セールとして、クリスタルを期間限定でお得に販売いたします。さらに、豪華アイテムが入った「2025新春福袋」を4種類販売いたします。

■「行く年来る年ログインキャンペーン」開催!

日時:2024年12月31日(火)12:00~2025年1月13日(月)3:59

キャンペーン期間中毎日ログインすると最大で70枚の「[2025新春] お正月無料ガチャチケット」と「[スタンプ]Happy New Year」をプレゼントいたします。

※1月7日(火)3:59までに一度もログインしていない場合は、プレゼントはお受け取りいただけません。

■「[2025新春]1お正月無料ガチャ」開催!

日時:2024年12月31日(火)12:00~2025年1月31日(金)11:59

お正月を記念した「[2025新春]お正月無料ガチャ」を開催いたします。「行く年来る年ログインキャンペーン」にご参加いただくことで、最大で70連が無料で引けますので忘れずにご参加ください。

■バーチャルライブ待合エリアに期間限定「セカイ神社」が登場!

実施期間:2024年12月31日(火)15:00~2025年1月11日(土)14:59

12月31日(火)より、バーチャルライブの待合エリアに「セカイ神社」が登場します。社務所では、おみくじを引くことが可能です。

また、社務所内のお正月ショップでは甘酒の販売や絵馬、お守りなどのコレクション素材が手に入る「お正月コレクション」を販売いたします。

■「カウントダウン2025ライブ」開催!

日時:2024年12月31日(火)23:50~2025年1月2日(木)23:00

バーチャルライブにて「カウントダウン2025ライブ」を開催いたします。バーチャルライブに参加すると、限定称号「カウントダウン2025」や「想いのカケラ」が手に入るほか、バーチャルショップでは、巳の着ぐるみのアバターアイテムを販売いたします。

■「ハッピーニューイヤー2025ライブ」開催!

実施期間:2025年1月1日(水)1:00~1月3日(金)23:00

1月1日(水)より三が日の間、バーチャルライブ「ハッピーニューイヤー2025ライブ」を開催いたします。

「ハッピーニューイヤー2025ライブ」は、全ユニットの通しライブでの開催となります。ぜひ「カウントダウン2025ライブ」から続けてお楽しみください!

■「[2025新春]初夢お年玉ガチャ」開催!

実施期間:2025年1月1日(水)0:00~2025年1月3日(金)23:59

「[2025新春]初夢お年玉ガチャ」は、正月三が日の期間中、1回ガチャを引く度にブルームフェスティバルガチャ専用チケットなどのアイテムがランダムでもらえるガチャとなります。本ガチャでは、★4メンバーのレアリティ別の提供割合が、通常3%の2倍の6%となり、有償クリスタル限定で最大30回まで引くことができます。

■「[2025新春]運試し1/2セレクトリストガチャ」開催!

実施期間:2025年1月1日(水)0:00~1月11日(土)11:59

「[2025新春]運試し1/2セレクトリストガチャ」は、通常のセレクトリストガチャとは異なり、ユーザーがセレクトした2人の★4メンバーの中からどちらか1人が確定で獲得できる、お正月特別版のガチャとなります。

■「ワールドリンクイベント」続報公開!

2025年4月中旬~9月中旬にかけて、6ユニットの「ワールドリンクイベント」が順次開催されることが決定いたしました。今回も各キャラクターのチャプターイベントがあるほか、6ユニット全てのイベント終了後には、新たに短期間イベント「フィナーレチャプター」が開催されます。

■大型アップデート「マイセカイ」続報公開!

ユーザーそれぞれが「自分だけのセカイ」を作れる新機能「マイセカイ」では、採取エリアで獲得した素材を活用し、多様な家具を製作・設置して楽しむことができます。各ユニットのキャラクターたちがゲートを通じて遊びに来ることもあり、「マイセカイ」に設置された家具を使って遊んだり、ユーザーとの会話を楽しんだりと、さまざまなリアクションを見せてくれます。

家具の種類はさまざまで、ゲーム内の楽曲をBGMとして「マイセカイ」で再生できる「ミュージックプレイヤー」や、日替わり・週替わりで家具の設計図をクリスタルで購入できる「ひみつのおみせ」にアクセス可能な「パソコン」など、特別な機能を持つ家具も存在します。

「マイセカイ」を訪れたキャラクターたちとはフォトを撮影することができ、撮影したフォトを家具として飾ることができます。

また、フレンドや他のユーザーの「マイセカイ」に遊びに行くことができるなど、楽しみ方は無限大です。

特定のキャラクターを毎日必ず招待できたり、スタミナの強化により採取スピードがアップするなど、「マイセカイ」のプレイがより快適になる「ワールドパス」を販売予定です。

そのほかにも、毎月更新される新たなミッションパス「マイセカイミッションパス」も販売予定です。本パスは、「マイセカイ」で役立つ便利なアイテムや、キャラクター家具「ぬいぐるみ」のパス限定デザインを獲得できるなど、お得な内容となっております。

「マイセカイ」は、2025年1月中旬にリリース予定です。ぜひご期待ください!

■「あんさんぶるスターズ!!」スペシャルコラボの実施が決定!

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

54人のアイドルたちをプロデュースしていく、スマートフォン向けアイドル育成ゲーム『あんさんぶるスターズ!!』(以下『あんスタ!!』)とのスペシャルコラボが、2025年2月15日(土)より開催されることが決定いたしました。本コラボでは、『プロジェクトセカイ』より東雲彰人、天馬司、青柳冬弥、神代類が、『あんスタ!!』より漣ジュン、守沢千秋、瀬名泉、逆先夏目が登場し、『プロジェクトセカイ』と『あんスタ!!』の両アプリに、コラボメンバーの新規描き下ろしイラストが実装されます。さらに、『プロジェクトセカイ』で実施されるコラボログインボーナスにて、鏡音レン、KAITOの描き下ろし★2メンバーが獲得できます。

また、コラボメンバーとなる8人が歌唱する、コラボイベント書き下ろし楽曲の制作が決定いたしました。本楽曲は、『プロジェクトセカイ』に2DMVが、『あんスタ!!』に3DMVが実装予定となり、『プロジェクトセカイ』では鏡音レン、KAITOによるバーチャル・シンガーver.も追加されます。

さらに、バーチャルライブ「コネクトライブ 特別版 プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!Ensemble in SEKAI」が、2025年2月22日(土)、23日(日)の2日間にわたり、全4公演で開催することが決定いたしました。『プロジェクトセカイ』と『あんスタ!!』より、バーチャル・シンガーも含めた全ユニットが出演するほか、各日の夜公演終了後には、「アフターイベント」も開催予定です。「コネクトライブ」をまだ体験されたことがない方は、2025年2月15日(土)に開催予定の、無料で体験できるプレライブにぜひ参加してみてください。

詳細は、2025年1月27日(月)に、両アプリの公式YouTubeチャンネルで実施予定のコラボスペシャル生放送にて発表予定です。今後の続報をお楽しみに!

■参考:『あんさんぶるスターズ!!』について

『あんさんぶるスターズ!!』は、Happy Elements株式会社(本社: 京都府京都市、代表取締役:新井 元基)が運営する個性豊かな男性アイドルたちをトップアイドルへプロデュースするiOS/Android向けゲームです。ストーリーとカード集めを中心に手軽に楽しめる『あんさんぶるスターズ!!Basic』、3Dで踊るアイドルが楽しめるリズムゲームである『あんさんぶるスターズ!!Music』の2つのアプリで展開しております。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

