～ÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¿©»ö±þ±ç»ö¶È～¡¡¹Á¶è¤ÈNPOË¡¿ÍKids Future PassportµÚ¤ÓGigi³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

港区

港区は、NPO法人Kids Future Passport及びGigi株式会社と連携し、子どもの孤食解消や低所得の子育て世帯への食事支援「こどもごちめし」を通して、児童福祉の向上並びに地域共生社会の実現を図ることを目的に協定を締結しました。

NPO法人Kids Future Passportは、地域の飲食店を起点に子どもの居場所をつくり、まちの未来を育む次世代型のこども食堂「こどもごちめし」を運営しています。

またGigi株式会社は、「Your Happiness is My Happiness」をVISIONに掲げ、人とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し、「Pay it forward(恩送り、利他)」の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造しています。

協定締結式の様子

【日時】

令和6年12月24日(火曜) 午後1時から1時30分まで

【会場】

港区役所4階庁議室(港区芝公園一丁目5番25号)

【出席者】

NPO法人Kids Future Passport代表理事 兼 Gigi株式会社

代表取締役 今井 了介(いまい りょうすけ)

港区長 清家 愛(せいけ あい)