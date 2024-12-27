Âç´Ø Í§æÆÁª¼ê ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤è¤ê²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Âç´Ø Í§æÆÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Áª¼ê¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¤ËÉüµ¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Áª¼ê¤Ï¡¢¥Üー¥ë¤Ë´Ø¤ï¤ëÆ°¤½Ð¤·¤äÀºÅÙ¤Î¹â¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤ÇÁê¼ê¤ÎµÕ¤ò¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÎÌ»º¡£¤½¤Î¹¶·â¥»¥ó¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Áー¥à¤ÎÌö¿Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÌÀ¤ë¤µ¤È¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¿´¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢1Ç¯´Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç´Ø Í§æÆ¡ÊYuto OZEKI¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯2·î6Æü¡Ê19ºÐ¡Ë
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§178cm / 60kg
½Ð¿ÈÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©
¥µ¥Ã¥«ーÎò¡§¿¿Ê¡»ûFC¢ªFCÂ¿Ëà¥¸¥å¥Ë¥¢¢ªFCÂ¿ËàJr¥æー¥¹¢ªÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ìU-18¢ªÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿ー¥ì¢ªÊ¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
½Ð¾ìµÏ¿¡§
¡ÚÂç´ØÁª¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
1Ç¯´Ö¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤È¥¨ー¥ë¤Ë¡¢¾¡Íø¤Ç±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎËèÆü¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÀîºê¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤ËÊ¡Åç¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤³¤È¤òºÇ¹â¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤À¤È¿§¡¹¤ÊÊý¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼«Ëý¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£