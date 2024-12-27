¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢ËÌÉôÊ¶Áè¤Î±Æ¶Á²¼¤ÇÊë¤é¤¹11,300¿Í¤Ø¶ÛµÞ»Ù±ç¤ò³«»Ï¡ª
²áµî¤Î»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ê¤ÎÀö¤¤Êý¤ò½¬¤¦¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍADRA Japan (¥¢¥É¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-11-1 Íý»öÄ¹¡§¼ÆÅÄ½ÓÀ¸)¤Ï¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2024Ç¯11·î30Æü¤è¤ê¡Ö¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡¦¥¢¥Õ¥¡ー¥ë½£Ê¶Áè´íµ¡µÚ¤Ó´³¤Ð¤ÄÂÐ±þ¿å±ÒÀ¸»Ù±ç¡×»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¥¢¥Õ¥¡ー¥ë½£¤Î¸½¾õ
¥¢¥Õ¥¡ー¥ë½£¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ë¥¿¡¦¥¢¥ì²Ð»³¤äÌîÀ¸Æ°Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë¥¢¥ï¥·¥å¹ñÎ©¸ø±à¤Ê¤É¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤òÍ¤¹¤ëÃÏÊý¤Ç¤¹¡£Á´¿Í¸ý¤Î90¡ó¤¬ÇÀËÒÌ±¤È¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±½£¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Æ¥£¥°¥ì¥¤½£¤Ç2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ËÌÉôÊ¶Áè¤Î±Æ¶Á¡¢¥½¥Þ¥ê½£¤È¤ÎÌ±Â²¾×ÆÍ¡¢´³¤Ð¤Ä¤ä¹¿¿å¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¾Ý¾õ¶·¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬´íµ¡¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½£Æâ¤Î¹ñÆâÈòÆñÌ±¤Ï20Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢º£¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¿©ÎÁ´Ä¶¤Ï¸·¤·¤¯¡¢25Ëü¿Í¤¬¿©ÎÁ»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢4.3¡ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬½ÅÅÙµÞÀ±ÉÍÜ¼ºÄ´¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿åÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤Ç¡¢ÃÏ²¼¿å¸Ï³é¤ä¥Ý¥ó¥×¤Î¸Î¾ã¤Çµë¿å»ÜÀß206¤«½ê¤Î¤¦¤Á3Ê¬¤Î1°Ê¾å¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹¿¿å¤ä´³¤Ð¤Ä¤Ç¿å±ÒÀ¸´Ä¶¤¬°²½¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥³¥ì¥é´¶À÷¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç³èÆ°Í½ÄêÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥¡ー¥ë½£¡¢¥ä¥ó¥°¥Ç¥£·´
£²¡¥ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡Ö¿©ÎÁ¡×¡Ö°ÂÁ´¤Ê°û¤ß¿å¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡×¡Ö±ÒÀ¸´Ä¶¡×¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¡ー¥ë½£¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÎÀ¸Ì¿¤ÈÂº¸·¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£½£Æâ¤ÇÌó3,500À¤ÂÓ¤Î¹ñÆâÈòÆñÌ±¤¬À¸³è¤¹¤ë¥ä¥ó¥°¥Ç¥£·´¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¹ñÆâÈòÆñÌ±¤È¸½ÃÏ½»Ì±¡¢±ä¤Ù11,300¿Í¤Ë»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
³Æ³èÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
(1¡Ë¿©ÎÁÇÛÉÕ
ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÀÈ¼å¤ÊÀ¤ÂÓ¡Ê½÷À¡¦»Ò¤É¤â¤¬À¤ÂÓ¼ç¡¢¾ã³²¼Ô¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿300À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢1¤«·îÊ¬¤Î¾®ÇþÊ´¡¢¿©ÍÑÌý¡¢¥ì¥ó¥ºÆ¦¤òÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
(2)µë¿å»ÜÀß¤Î½¤Á¶¡¦ÀßÃÖ
¥ä¥ó¥°¥Ç¥£·´¤Ç¤Ï°æ¸Í·¡ºï¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢À¯ÉÜ¤¬45kmÎ¥¤ì¤¿¥ß¥ì·´¤Îµë¿å»ÜÀß¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¿å¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Îµë¿åµ¡Ç½Äã²¼¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½¤Á¶¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥ä¥ó¥°¥Ç¥£·´Æâ¤ËÂç·¿¤Îµë¿åÍÑ¥¿¥ó¥¯¤È²ÈÃÜÍÑ¤Îµë¿åÃÏÅÀ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»¸å¤â°Ý»ý´ÉÍý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½»Ì±¤Ë¤è¤ë¿å´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¡¢¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤Î³èÆ°·×²è¤òºöÄê¤·¤Þ¤¹¡£
(3)¿å±ÒÀ¸´Ä¶¤Î²þÁ±
¥ä¥ó¥°¥Ç¥£·´¤Ë¤Ï¸Ä¼¼¤Î¤¢¤ë¥È¥¤¥ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃË½÷ÊÌ¡¢6´ð¤Î¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢³Ø¹»¤ä¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢±ÒÀ¸½¬´·¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·¼È¯³èÆ°¤Î»²²Ã¼Ô¤Î½êÂ°À¤ÂÓ¤ËÂÐ¤·¡¢±ÒÀ¸ÍÑÉÊ¡ÊÀÐ¸´¤Ê¤É¡Ë¤ÈÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤òÇÛÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
ADRA Japan¤Ï2014Ç¯¤«¤é¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÇÆî¥¹ー¥À¥óÆñÌ±»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏËÌÉôÊ¶Áè¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ù±çÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÃå¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶²¼¤ÇÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ö¶È¤Î³èÆ°Êó¹ð¤ÏADRA Japan¤Î¥Ö¥í¥°¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤Ç¤Î±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È: https://www.adrajpn.org/
Facebook: https://www.facebook.com/adrajapan
Instagram: https://instagram.com/adra_japan/
Twitter ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È: https://twitter.com/adra_japan
Twitter ¸ø¼°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¢¥«¥¦¥ó¥È: https://twitter.com/adrajapan_staff
ADRA Japan¤Ø¤Î¤´´óÉÕ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥µ¥¤¥È¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ADRA Japan ´óÉÕ¥Úー¥¸¡§
https://x.gd/2wj8B
¢¨ADRA Japan¤ÏÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´´óÉÕ¤Ï´óÉÕ¶â¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¢£¢£Ç§ÄêNPOË¡¿Í ¥¢¥É¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£¢£¢£
¥¢¥É¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊADRA Japan¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦ÃæÌó120¥ö¹ñ¤Ë»ÙÉô¤ò»ý¤ÄÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝNGO¡¢ADRA¤ÎÆüËÜ»ÙÉô¤Ç¤¹¡£³Æ¹ñADRA»ÙÉô¤ä¹ñÏ¢¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¿¤«¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¿Í¼ï¡¦½¡¶µ¡¦À¯¼£¤Î¶èÊÌ¤Ê¤¯¡¢Ê¶Áè¤ä¼«Á³ºÒ³²¤ÎÈïºÒÃÏ¤Þ¤¿ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Î©¤ò½õ¤±¤ë»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£