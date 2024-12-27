¥í¥Ã¥Æ¥«ー¥É¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à²ÃÌÁÅ¹¼ç¸þ¤±¥íー¥ó»Ô¾ì¤Ø¿Ê½Ð

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¥Ù¥È¥Ê¥àµ»ö: https://bnews.vn/lotte-finance-alliex-va-vnpt-epay-hop-tac-ho-tro-nguon-von-cho-ho-kinh-doanh/358137.html
´Ú¹ñµ»ö: https://v.daum.net/v/20241226093928907