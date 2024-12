X-girl¤¬THE POWERPUFF GIRLS¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò1·î1Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä

株式会社ビーズインターナショナル

1994年にソニック・ユースのキム・ゴードンと、友人のデイジー・ヴォン・ファースが立ち上げ、創業以来“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを提案し続けるレディースストリートウエアブランド「X-girl(エックスガール)」。

X-girlはワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)とのコラボレーションコレクションを2025年1月1日(水)より発売いたします。また、発売に先駆け2024年12月27日(金)より先行予約の受付を開始いたします。

特設ページはこちら:https://calif.cc/blogs/feature/241227_xg_pwpf

本コラボレーションはコンパクトシルエットのラグランTシャツ、スウェットフーディーにブロッサム、バブルス、バターカップのキュートな3人娘を施しました。

<発売日>

2025年1月1日(水)

※2024年12月27日(金)より先行予約の受付を開始いたします。

<販売店舗>

日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗(アウトレット店舗を除く)、XLARGE那覇、calif SHIBUYA、オンラインストア

・店舗一覧 https://x-girl.jp/stores/

・オフィシャルオンラインストアcalif https://calif.cc/pages/xgirl

・ZOZOTOWN https://zozo.jp/shop/x-girl/

<ラインナップ>

THE POWERPUFF GIRLS × X-girl RAGLAN L/S BABY TEE \7,150(税込)

THE POWERPUFF GIRLS × X-girl SWEAT HOODIE \14,300(税込)

【THE POWERPUFF GIRLS(パワーパフ ガールズ)】

舞台はアメリカ。活気あふれる大都会「タウンズヴィル」は、ぱっと見美しく平和な街ですが、騙されてはいけません!悪者がうじゃうじゃしているのです。街に起こるいろいろなアクシデントや市長さんのSOSに応えて、悪いヤツらに立ち向かえるのは「パワーパフ ガールズ」だけ。遺伝子工学を研究するユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という余計な薬品が入ってしまって生まれた、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘です。学校とスーパーヒロインの両立は大変かもしれないけれど、3人が力を合わせればへっちゃら!ガールズパワー炸裂で、悪者たちに戦いを挑みます。

【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド情報:https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア:https://calif.cc/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2024年9月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s25)