»Ò¤É¤â¤â¡¢¿Æ¤â¡¢µß¤¤¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥¢¥×¥ê¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡×Ç¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º24»þ´ÖÂÐ±þ¡ª¤ªÌôÇÛÁ÷¤Ï¥¨¥ê¥¢¤òÎ×»þ³ÈÂç
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥¢¥×¥ê¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹çÅÄÉð¹¡¢°Ê²¼¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤â24»þ´Ö¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÌô¤ÎÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤ÎÎ×»þ³ÈÂç¤ÈÂ¨ÆüÇÛÁ÷¤Î¼õÉÕ»þ´Ö±äÄ¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÉÂ±¡¤¬¤ªµÙ¤ß¤Î¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿É¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤ÆÄ¹»þ´ÖÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë»ö¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤âµÙ¤Þ¤º24»þ´ÖÂÐ±þÃæ¢¨¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾®»ù²Ê¡¦Æâ²ÊÅù¤ÎÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ï24»þ´ÖÂÐ±þ¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¤ªÌôÇÛÁ÷¤Î¥¨¥ê¥¢Î×»þ³ÈÂç¡ªÂ¨ÆüÇÛÁ÷¤Î¼õÉÕ»þ´Ö¤â±äÄ¹
12/28¡ÊÅÚ¡Ë～1/5¡ÊÆü¡Ë¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ç¤Î¤ªÌô¤ÎÂ¨ÆüÇÛÁ÷¤ÎÂÐ±þ»þ´Ö¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê³ÈÂç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£18»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÉþÌô»ØÆ³¤ò½ª¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆüÃæ¤Ë¤ªÌô¤Î¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎ×»þÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤ªÌôÇÛÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¤ªÌôÇÛÁ÷»þ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¸¡ºº¥¥Ã¥È¤âÆ±»þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ø¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌôÇÛÁ÷¤äÉþÌô»ØÆ³¤ÎÎ®¤ìÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://calldoctor.jp/news/article/178/)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¤Ç¤ÎÇÛÁ÷¡¢ÂÐ±þ»þ´Ö³ÈÂç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ªÌô¤ÎÇÛÁ÷¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¼õ¿Ç¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ªÌôÇÛÁ÷¤Ï°ìÆü¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë·ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¼õÉÕ¤òÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³§¤µ¤Þ¤¬·ò¹¯¤Ç¤½¤·¤Æ¾Ð´é¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤â¡¢¿Æ¤â¡¢µß¤¤¤¿¤¤¡£
²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥¢¥×¥ê¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー(https://calldoctor.jp/)¡×
¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ç°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤Ë¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÄ¹¤¤ÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤°¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¡¢¤ªÌô¤¬Íß¤·¤¤¤±¤ÉÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÂµ¤¤äÄÌ±¡¤Î¤ªÇº¤ß¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌô¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÌô¶É¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¿¤ÏÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹ÂÐ±þ¢¨¡£
¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦¤¾¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ÏÅìµþÅÔ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤ÆÂÐ±þ¡ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ïºë¶Ì¸©¡¦ÀéÍÕ¸©¤âÂÐ±þ¡Ë
¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¾Ò²ð :
https://calldoctor.jp/news/article/50/
¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL
¡ÚiOS¡Ûhttps://apps.apple.com/jp/app/id1516410571
¡ÚAndroid¡Ûhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.calldoctor.app
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÀôÄ®9-1Daiwa½ÂÃ«¿ÀÀô¥Ó¥ë7F
ÂåÉ½¼Ô¡§¹çÅÄ Éð¹¡¢Ãæ¸¶ µ£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Âð¤Ç¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¿Ç»¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー ¡×¤Î±¿±Ä
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0120-897-146
URL¡§https://calldoctor.co.jp/
¡Ö¤ß¤Æ¤Í¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ー¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥ë¥É¥¯¥¿ーµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£