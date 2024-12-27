Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î³¤³°Î¹¹Ô¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ê±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤Ç´¥ÇÕ¡ª
¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö±Ñ¹ñ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¡ØGUSBOURNE / ¥¬¥º¥Üー¥ó¡Ù¡£The World¡Çs Best Vineyards 2024¡ÊÀ¤³¦¥ï¥¤¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ë¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤«¤éÍ£°ìTOP50¤Ëµ±¤¤¤¿¥¬¥º¥Üー¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¡ÊBlanc de Blancs¡Ë¡×¤¬¡¢2022Ç¯½Õ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢JAL¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇºÎÍÑ¡£
¥ï¥¤¥Ê¥êー¥Ä¥¢ー¤Î¸å¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤ÎºÇ¹âÊö
¡¦2024Ç¯±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¼õ¾Þ
¡¦À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2024¤Ë¤Æ±Ñ¹ñ¤«¤éÍ£°ìTOP50Æþ¤ê
¡¦ÃíÌÜ¤Î¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¡Ø±Ñ¹ñ¡Ù
¡¦¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó 2019 ¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ø¥¬¥º¥Üー¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤¿±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤ÎºÇ¹âÊö
¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±Ñ¹ñ¡£¤½¤Î±Ñ¹ñ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡¢ìÔÂô¤«¤Ä¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¡ÖGUSBOURNE / ¥¬¥º¥Üー¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¡¦¥ï¥¤¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÜ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ï¡¢2004Ç¯¤È¤¤¤¦Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤ÁÏ¶È¤Ê¤¬¤é¡¢IWSC¡Ê±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëºÇ¤âÎò»Ë¤¢¤ë¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¡Ë¤Ç ¡ØºÇÍ¥½¨±Ñ¹ñÀ¸»º¼Ô¡ÊEnglish Wine Producer of the Year¡Ë¡Ù¤Ë»Ë¾åºÇÂ¿¤Î£³ÅÙµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£
¤½¤Î¥¬¥º¥Üー¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¢¡Ö¥¬¥º¥Üー¥ó ¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¤¬¡¢±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿2022Ç¯½Õ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2024Ç¯¤Î½©Åß´ü¡¢JAL¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õ¡Ë¤Î¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡Ö¥¬¥º¥Üー¥ó ¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó2019¡×¡¢¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Î¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å & ¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024¡ÊChampagne & Sparkling Wine World Championship 2024¡Ë¡×¤Î¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥óÉôÌç¤Ë¤Æ¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ï¥¤¥ó¤Ï2010Ç¯¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2012Ç¯¥í¥ó¥É¥ó¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎÉ×¿Í¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤ØÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â¡¢¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤ëµÜÃæÈÕ»Á²ñ¤ä²¦¼¼¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤äÀ±ÉÕ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥º¥Üー¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó2019¡×
¤Þ¤À¤Þ¤À°û¤àµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤ÎºÇ¹âÊö¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¤ª½Ð¤«¤±Á°¤Ë¡¢¤¼¤ÒJAL¹ñºÝÀþ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ê¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¤³¦¤Î¥ï¥¤¥ó¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°2024 ±Ñ¹ñ¤«¤éÍ£°ìTOP50Æþ¤ê
À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ï¥¤¥ó¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò»¾¤¨¤ë¥¢¥ïー¥É¡¢World¡Çs Best Vineyards¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÉÊ¼Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ä¥¢ー¤ÎÆâÍÆ¡¢Ê·°Ïµ¤¡¢¿©»ö¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¡¢·Ê´Ñ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Î©ÃÏ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡£2024Ç¯¡¢¥¬¥º¥Üー¥ó¤Ï±Ñ¹ñ¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢À¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥ï¥¤¥Ê¥êー¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢TOP50¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë±ÉÍÀ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤Î¥¬¥¤¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¥í¥ó¥É¥ó¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç°ì»þ´ÖÂ¤é¤º¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±Ñ¹ñ¤ÎÆîÅìÉô¡¢¥±¥ó¥È½£¥¢¥Ã¥×¥ë¥É¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Ä¥¢ーÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢²÷Å¬¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤Ç¥ï¥¤¥Ê¥êー¤òË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ï¥¤¥Ê¥êーÊ»Àß¤Î»ÜÀß¡ÖNEST¡×
ÃíÌÜ¤Î¿·¤·¤¤»ºÃÏ¡Ø±Ñ¹ñ¡Ù
²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¿·¤·¤¤¥ï¥¤¥ó»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±Ñ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢º£À¤³¦¤«¤éÅê»ñ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥É¥¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï´¨¤¹¤®¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿±Ñ¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸½ºß¤Î±Ñ¹ñÆîÉô¤Îµ¤²¹¤Ï30～40Ç¯Á°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ËÌÉô¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥åÃÏÊý´Þ¤à¡Ë¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²¹ÃÈ¤Êµ¤¸õ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¡¢¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸°é´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÊ£»¨¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥ï¥¤¥ó¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëJAL¤Ë¤Æ¡¢JAL¥ï¥¤¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ëÂç±Û´ðÍµ»á¤ÎÁªÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¡¦¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÄó¶¡¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÄí±à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±Ñ¹ñÆîÉô¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤¬À¹¤ó
¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó 2019 ¤ÎÌ£¤ï¤¤
¥¬¥º¥Üー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥ó¡¦¥É¡¦¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥É¥Í100% ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¡¦¥¹¥Ñー¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö´°àú¤Ê¥ï¥¤¥ó¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¬¥º¥Üー¥ó¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Î¤â¤È¡¢ÅÃ¤È¤È¤â¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê½ÏÀ®¤·¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê2019Ç¯¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ÏºÇÄã39¥«·î´Ö¤ÎÉÓÆâÆó¼¡½ÏÀ®¡£¡Ë
Ã¸¤¤¥´ー¥ë¥É¤Î¿§Ä´¤Ë¡¢Ä¹¤¯»ýÂ³¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤ÊË¢¡£½Ï¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¡¢ÀÄ¥ê¥ó¥´¤äÍÎÍü¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥·¥ã¥ë¥É¥Í¤Î¥¢¥í¥Þ¤¬Ë¤«¤Ë¹á¤ê¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢±öµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥ß¥Í¥é¥êー¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¡¢À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»ÀÌ£¡¢³ê¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤ò´®Ç½¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ä¹´ü½ÏÀ®Í³Íè¤Î¥íー¥¹¥È¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ì¥â¥ó¥á¥ì¥ó¥²¥Ñ¥¤¤Ê¤É¤ÎË§¤Ð¤·¤¤¥¢¥í¥Þ¤¬Í¾±¤¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ö¥¬¥º¥Üー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¬¥º¥Üー¥ó¤Ï 2004Ç¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ï¥¤¥ó¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë±Ñ¹ñ¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥¤¥Ê¥êー¤ÎÌ¾¤Ï¡¢1410Ç¯¤ËÃÏ½ê¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥°ー¥¹¥Üー¥ó¡ÊGoosebourne¡Ë²È¤ËÍ³Íè¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥í¥´¤Ï¡Ö¥°ー¥¹¡ÊGoose¡Ë¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤è¤ê¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÏÇÝÊýË¡¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ÂÁ©¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÀ²È¤«¤é¥Ö¥É¥¦¤òÇã¤¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤±Ñ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¬¥º¥Üー¥ó¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¼«¼ÒÈª¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ë¥É¥Í¡¢¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¡¢¥à¥Ë¥¨¤Î3ÉÊ¼ï¤òºÏÇÝ¡£Èª¤Î¶è²è¤´¤È¤ËËèÇ¯200°Ê¾å¤Î¥Ùー¥¹¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤êÊ¬¤±¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄó¶¡¾ÜºÙ¡ä
- ¾ì½ê¡§±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ ¹ñºÝÀþ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¯¥é¥¹¥é¥¦¥ó¥¸
- Äó¶¡´ü´Ö2024Ç¯9·î¤«¤é～¿ô¥ö·îÍ½Äê
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
▷ ¼ÂÅ¹ÊÞ
°ËÀªÃ°¿·½É¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£³ÃúÌÜ£±£´－£±
¿·½É¹âÅç²° ÃÏ²¼£±³¬ ÏÂÍÎ¼òÇä¾ì¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5ÃúÌÜ24ÈÖ2¹æ
¶ÌÀî¹âÅç²° ËÜ´ÛÃÏ²¼£±³¬ ÍÎ¼ò¡¦¥ï¥¤¥óÇä¾ì¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1
²£ÉÍ¹âÅç²° ÃÏ²¼£±³¬ ¥Õー¥Ç¥£ー¥º¥Ýー¥È£² ÏÂÍÎ¼òÇä¾ì¡¡²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆî¹¬1ÃúÌÜ6ÈÖ31¹æ
intertWine K¡ßM¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ1-2-4 ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¥Þー¥±¥Ã¥È
¥¶¡¦¥»¥éー ¸×¥ÎÌçËÜÅ¹¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶1-6-11 À¾¿·¶¶¸÷ÏÂ¥Ó¥ë1F
¥ô¥¡¥ë¥«¥Ê¥¤¥º¡¦¥í¥ó¥É¥ó @ ¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¥Ï¥¦¥¹¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³5-8-5
GRANDS VINS 18¶è ÖðÄ®Å¹¡¡¹Åç¸©¹Åç»ÔÃæ¶èÖðÄ®12-14
▷ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¥Ù¥êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¡õ¥é¥Ã¥ÉÆüËÜ»ÙÅ¹https://www.bbr.co.jp/
¥¬¥º¥Üー¥ó¸ø¼° ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§
https://www.gusbourne.com/jp/
Instagram¡§¡¡https://www.instagram.com/gusbourne_wine/
Facebook¡§¡¡https://www.facebook.com/gusbourne
YouTube: ¡¡https://www.youtube.com/channel/UCFp2hJ3vTfUp4b3AwscD3Fw
Í¢Æþ¸µ¡§
¥Ù¥êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥º¡õ¥é¥Ã¥ÉÆüËÜ»ÙÅ¹
https://www.bbr.co.jp/