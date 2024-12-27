¡ÚÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¡ßPoliPoli Gov¡Û¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«Êç½¸¤ò³«»Ï
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é 2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
- URL¡§https://polipoli-gov.com/issues/KLZsJbvMcJVBCN2nPXXN(https://polipoli-gov.com/issues/KLZsJbvMcJVBCN2nPXXN)
³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÏÂ¿¿¡¢°Ê²¼ PoliPoli¡Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«Êç½¸¤Ë¡ØPoliPoli Gov¡Ù¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
°Õ¸«Êç½¸¤Î³µÍ×
¡¦¥Æー¥Þ¡§¡ÖÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬É¬Í×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¦³«ºÅ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é 2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡¦URL¡§https://polipoli-gov.com/issues/KLZsJbvMcJVBCN2nPXXN(https://polipoli-gov.com/issues/KLZsJbvMcJVBCN2nPXXN)
¤¤¤ï¤»Ô¤Î¡ØPoliPoli Gov¡ÙÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¤¤¤ï¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ë¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿Ê¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÊë¤é¤·¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬½»¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡¢½»¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Á¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜ¤ªÊ¹¤¤·¡¢À¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¾ðÀª¤äÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ØPoliPoli Gov¡Ù¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov ¡Ê¥Ý¥ê¥Ý¥ê¥¬¥Ö)¡Ù ¤È¤Ï
»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÀ¯ºö¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¤·Ú¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹ÔÀ¯¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±¤ä½»Ì±¤Î¹ÔÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¤òÄ°¤¯³èÆ°¡Ê¡á¹Ä°¡Ë¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µー¥Ó¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß¡ä
PoliPoli Gov¤Ë¹ÔÀ¯¤«¤éÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬ÆÏ¤¤Þ¤¹
½»Ì±¤Ï°Õ¸«¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÅê¹Æ¤ä¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
PoliPoli¤¬°Õ¸«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¹ÔÀ¯¤¬À¯ºö¤Å¤¯¤ê¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤¹
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡§½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬À¯ºö¤ò¶¦¤ËÁÏ¤ë»þÂå¤Ø
PoliPoli¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯ºöÎ©°Æ¥×¥í¥»¥¹¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¡¢°ú¤Â³¤Äó¸À¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ï¼«¤é¤Î°Õ¸«¤¬¼Ò²ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¹ñÌ±¤¬7³ä°Ê¾å¤È¹â¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¹ÔÀ¯¤È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½»Ì±¤È¹ÔÀ¯¤¬¶¦¤ËÀ¯ºö¤òÁÏ¤ë¡ÖÀ¯ºö¶¦ÁÏ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±¸øÄ£¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÍÍ¸þ¤±
¡ØPoliPoli Gov¡Ù¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://about.polipoli-gov.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒPoliPoli
ÂåÉ½¼Ô ¡§°ËÆ£ ÏÂ¿¿
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÀßÎ© ¡§2018Ç¯2·î
´ë¶ÈÍýÇ° ¡§¿·¤·¤¤À¯¼£¡¦¹ÔÀ¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.polipoli.work/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
À¯¼£¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli(https://polipoli-web.com/)¡Ù
¹ÔÀ¯¤ËÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ØPoliPoli Gov(https://polipoli-gov.com/)¡Ù
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¥ëー¥ë¥á¥¤¥¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡ØPoliPoli Enterprise(https://enterprise.polipoli-web.com/)¡Ù
À¯ºö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÀ¯¼£¥É¥Ã¥È¥³¥à(https://say-g.com/)¡Ù
¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ´ð¶â¡ØPolicy Fund(https://policy.fund/)¡Ù
SIB¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¼«¼£ÂÎ¶¦ÁÏ¥Õ¥¡¥ó¥É(https://sib-fund.com/)¡Ù
¡Ö´±Ì±Ï¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê»ö¶È³«È¯¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://polipoli.notion.site/PoliPoli-97249831893141dc968440811591fbe3