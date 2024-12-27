2024Ç¯ ¶È³¦ÊÌ½¾¶È°÷À®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡ª¡ÖÀ¸³èÍÑÉÊ¡×¡Ö´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¤¬Ìö¿Ê¡¢À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡©¡¿SalesNow DB¥ì¥Ýー¥È
¡ÖÃ¯¤â¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼²¬¸ùµ¬¡¢°Ê²¼¡ÖSalesNow¡×¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ550Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¾ðÊó¤ò´°Á´ÌÖÍå¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow DB¡×¤è¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶È³¦ÊÌ½¾¶È°÷¿ô¤ÎÊÑ²½¤òÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢À®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ ¶È³¦ÊÌ½¾¶È°÷À®Ä¹Î¨¥é¥ó¥¥ó¥° TOP5
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¡¦2024Ç¯1·î¤È2024Ç¯11·î¥Çー¥¿¤òÈæ³Ó
¢¨SalesNow DB¤Ç¤Ï¾¦¶ÈÅÐµ¤äÉÔÆ°»ºÅÐµ¡¢ÀÇÌ³½ð¤Î¸ø¼¨¥Çー¥¿¡¢´±Êó¸ø¹ðµ»ö¡¢´±¸øÄ£´ë¶È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ä¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤äSNS¤Ç¼«¤é¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÀµ³Î¤µ¤Ë´Ø¤·¤ÆËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤ÎÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥Çー¥¿°úÍÑ¤ÎºÝ¤Î¤ª´ê¤¤
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë½ÐÅµÀè¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²¼µ¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ¡§SalesNow DB¡Êhttps://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)¡Ë
1°Ì¡¡À¸³èÍÑÉÊ¡§111.71¡ó¡Ê524,320¿Í ¢ª 585,698¿Í¡Ë
2°Ì¡¡´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¸¥ãー¡§104.43¡ó¡Ê335,821¿Í ¢ª 350,709¿Í¡Ë
3°Ì¡¡°û¿©¡¦³°¿©¡§104.26¡ó¡Ê802,614¿Í ¢ª 836,782¿Í¡Ë
4°Ì¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§103.12¡ó¡Ê736,806¿Í ¢ª 759,783¿Í¡Ë
5°Ì¡¡IT¡§103.11¡ó¡Ê1,619,536¿Í ¢ª 1,669,844¿Í¡Ë
À¸³èÍÑÉÊ¶È³¦¤¬À®Ä¹Î¨111.71¡ó¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¸¥ãー¶È³¦¤ä°û¿©¡¦³°¿©¶È³¦¤â°ú¤Â³¤·øÄ´¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Î²óÉü¤¬½¾¶È°÷¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤È¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É
- À¸³èÍÑÉÊ¶È³¦¡ÊÀ®Ä¹Î¨¡§111.71¡ó¡Ë
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤À½ÉÊ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥³À½ÉÊ¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ´Ñ¸÷¡¦½ÉÇñ¡¦¥ì¥¸¥ãー¶È³¦¡ÊÀ®Ä¹Î¨¡§104.43¡ó¡Ë
¹ñÆâ³°¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬²óÉü¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç½¾¶È°÷¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °û¿©¡¦³°¿©¶È³¦¡ÊÀ®Ä¹Î¨¡§104.26¡ó¡Ë
¿·¤·¤¤°û¿©¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤¬½¾¶È°÷¿ôÁý²Ã¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¡ÊÀ®Ä¹Î¨¡§103.12¡ó¡Ë
·Ð±Ä»Ù±ç¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡ÊDX¡Ë¿ä¿Ê¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- IT¶È³¦¡ÊÀ®Ä¹Î¨¡§103.11¡ó¡Ë
AI¤ä¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê¿ÍºàºÎÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤¿¶È³¦
- ÈþÍÆ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡§99.31¡ó¡Ê454,624¿Í ¢ª 451,497¿Í¡Ë
- ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦½ÐÈÇ¡§99.18¡ó¡Ê241,675¿Í ¢ª 239,687¿Í¡Ë
- ÄÌ¿®¡¦PC¡§90.05¡ó¡Ê265,758¿Í ¢ª 239,314¿Í¡Ë
°ìÉô¤Î¶È³¦¤Ç¤ÏÀ®Ä¹¤¬Æß²½¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦½ÐÈÇ¶È³¦¤äÄÌ¿®¡¦PC¶È³¦¤Ç¤Ï»Ô¾ì¶¥Áè¤Î·ã²½¤ä¼ûÍ×ÊÑ²½¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSalesNow¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖSalesNow¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ550Ëü¼Ò¤Î´ë¶È¾ðÊó¤òÌÖÍå¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¤¹¡£
BtoB¤Î¥»ー¥ë¥¹³èÆ°¤Ë¤Ï¼êºî¶È¤Ç¤Î±Ä¶È¥ê¥¹¥ÈºîÀ®¤ä´ë¶È¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢¥íー¥éー²ÍÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ë¶È¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤Ë±Ä¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖSalesNow¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´üËöÍ½»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÄó°Æ¤Ê¤É¤Î±Ä¶È¥¢¥×¥íー¥Á¤ä½¾Íè¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»ー¥ë¥¹¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢±Ä¶È¸úÎ¨¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSalesNow
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼²¬ ¸ùµ¬
ÀßÎ©¡¡¡¡ ¡§2019Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SalesNow¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://salesnow.jp/
¥µー¥Ó¥¹¡§
- ¥»ー¥ë¥¹¥Áー¥à¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡ÖSalesNow¡× https://top.salesnow.jp/
- ÆüËÜºÇÂçµé¤Î´ë¶È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSalesNow DB¡× https://salesnow.jp/db