¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2024Ç¯¤Î³èÆ°¥µ¥Þ¥êー
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û ¾¢¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î27Æü¡¢Åö¼Ò¤¬ËÜÇ¯ÇÛ¿®¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ä³Æ¼ï¼èÁÈ¤Î¥µ¥Þ¥êー¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥¢ー¥êーÅê»ñ ¡ß ºÇ¾®¸Â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥µ¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢IPO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥âー¥ëEXIT¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿Åê»ñ³èÆ°¤ä¡¢¿·¤·¤¤´ë¶ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë»Üºö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤Î½Ð»ñ12¼Ò¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÀ®²Ì
½Ð»ñÀè¡§12¼Ò¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡Ë
¡¦·ø¼Â¤ÊÇä¾å¤ÈÍø±×¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¡£
¡¦¶ñÂÎÅª¤Ê¶È¼ï¤Ê¤É¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢°ìÉôÈ´¿è
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÖMiLKBOX¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ërayout³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û¾¢¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë¡ÖMiLKBOX¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ërayout³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢rayout¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄ ÁÔÂÁ¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±Æó¼¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÅê»ñ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û¾¢¡Ë¤Ï¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±Æó¼¡·ò¹¯¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¦¥§¥ë¥Ø¥ë¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥§¥ë¥Ø¥ë¥¹¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ°æ µ×À¸ÇÏ¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥×¥é¥ó¥È¹©»ö°Æ·ïÆÃ²½¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥ï¤ËÅê»ñ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û¾¢¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥ó¥È¹©»ö°Æ·ïÆÃ²½¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Î¥ï¡Ê°Ê²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥ï¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿²¬Ì¹¯¡Ë¤Ë½Ð»ñ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÄó·È¡¦Ï¢·È
¡¦¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»ö¶È¥·¥Ê¥¸ー¤ò¸«±Û¤·¤Æ´ë¶È¤È¤Î¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¡£
¡¦¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î»Üºö¤òÂ¿ÌÌÅª¤ËÌÏº÷¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ê£¹ç·¿¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖIsaI AkasakA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRJ¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ÇÏ¢·È¤ò³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000021.000126206.html)
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¤½¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖIsaI AkasakA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRJ¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëCOUNTER³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ÇÏ¢·È¤ò³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000126206.html)
¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»öÀ©ºî¤òCOUNTER¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ëPOPLOG¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«Æ°²½¡£
¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀïÎ¬¤ò¶¯²½―¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÏ¢·È ―(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000126206.html)
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¶¯²½¤È¡Ö¤é¤·¤µ¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈFechichi»á¤ÈÏ¢·È¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½ñÀÒ¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤Î³¤³°»öÎãÄ´ºº¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£#³ÎÄêÌ¤Íè¥ê¥µー¥Á¤ÈÏ¢·È³«»Ï(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬È¯´©Í½Äê¤Î½ñÀÒ¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ê²¾¡Ë¡Ù¤Î³¤³°»öÎãÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£#³ÎÄêÌ¤Íè¥ê¥µー¥Á¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î»öÎã¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¼±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È»ö¶ÈÄó·È¤òÈ¯É½(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û ¾¢¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æ ¹îÀ®¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¡Ë¤È¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー°éÀ®¤ª¤è¤ÓÀ®Ä¹»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶ÈÄó·È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥êー¥¹
¡¦¡È¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡É¤Î³µÇ°¤ä»öÎã¤ò¹¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Çµ»ö¤òÇÛ¿®¡£
¡¦¾å¾ì¡¦Ì¤¾å¾ì¤òÌä¤ï¤º¡¢·ø¼Â¤Ê·Ð±Ä¼êË¡¤ä»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈSNS¤ÇÈ¯¿®¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤ò¶áÆü¸ø³«¡£(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000126206.html)
½é´üÃÊ³¬¤Ë¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë»ö¶È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¿·»ö¶È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¡£¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤ò2024Ç¯8·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£¼èºà¤ò½ç¼¡¼Â»ÜÃæ¡£
¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤Î±þ±çÃÄ¤¬20Ì¾¤òÆÍÇË¡ª ³Æ³¦¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë±þ±ç¤ÎÀ¼¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000126206.html)
¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡Ù¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö±þ±çÃÄ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬20Ì¾¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡ª ³Æ³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤ä´üÂÔ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Â³¡¹¤È½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤Î¿ä¿Ê¤È¤½¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñÀè¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¥ê¥êー¥¹
¡¦½Ð»ñÀè´ë¶È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡¢Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾Ò²ð¡¢¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜ¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£
¡¦º£¸å¤âÅö¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÀè¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ðÊó¤òÄê´üÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¡£
¡ÚÅê»ñÀè¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ûrayout³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÂæËÜ¤ä»öÁ°ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ¤·¤Î¡ÖºÎÍÑYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò³«Àß(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000126206.html)
Åö¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ërayout³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÅÄÁÔÂÁ¡¢°Ê²¼rayout¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯10·î25Æü¡¢¼Ò°÷¤¬Åù¿ÈÂç¤Ç¼ÒÆâ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÖºÎÍÑYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ïµá¿Í¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¼Ò°÷¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ä¼ÒÆâÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµá¿¦¼Ô¤Ërayout¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ëCourseVALU¼çºÅ¤ÎÂç³ØÀ¸¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖPOP UP CAMPUS 2024¡×¤¬ÂçÀ¹¶·¤Ç½ªÎ»(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û ¾¢¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¡Ë¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCourseVALU¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜ ÏÂÆÒ¡¢°Ê²¼¡ÖCourseVALU¡×¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î´ë²èÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPOP UP CAMPUS 2024¡×¤¬2024Ç¯11·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁá°ðÅÄÂç³ØÆüËÜ¶¶¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ë¤Æ½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê»ñÀè¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Û¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸(TM) ¡ÈWE TRUCK¡É¤¬¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò 2025Ç¯ÈÇ¡×¤ËÁª½Ð(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000030.000126206.html)
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç±Û ¾¢¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡×¡Ë¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£AI¥µ¥¤¥Íー¥¸(TM)¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWE TRUCK¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼WE TRUCK¡Ë¤¬¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÊÈ¯¹Ô¡§Æü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò 2025Ç¯ÈÇ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¿Í¤Ç¿§¡¹¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¤¿¤á¤Ë
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¼ý±×À¤è¤ê¤âÃ»´üÅªµÞÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¼çÎ®¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï·ø¼Â¤Ê¼ý±×¤äÍø±×¤òÇö¤¯¤Æ¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡È¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡É¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎJ¥«ー¥Ö¥â¥Ç¥ë¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Âç·¿Åê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤È¤¤¤¦Â¤¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ê·ø¼Â¡Ê¥½¥ê¥Ã¥É¡Ë·Ð±Ä¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢Åê»ñ¤ä»ö¶ÈÏ¢·È¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÌÌ¤ÇÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë³È½¼¤¹¤ë°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢Åê»ñ¡¦Äó·È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÈ¯¿®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ï¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ò¥á¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥«¥¹¤È¤·¤¿Åê»ñ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢·ø¼Â¤«¤Ä¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§Âç±Û ¾¢
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://angel-round.com/
¤ªÌä¹ç¤»¡§info@angel-round.com
Åö¼Ò¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µ¯¶È²È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÈEXIT¤ÎÁªÂò»è¤òIPO¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥âー¥ëEXIT¤Ë¤â¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥¢ー¥êーÅê»ñ ¡ß ºÇ¾®¸Â¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¥µ¥¤¥º¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ëEXIT¤Ç¤Ï¡¢IPO¤Þ¤¿¤ÏÂç·¿M&A¤ò¥á¥¤¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÀè¤Ë¤ÏIPO¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¥¹¥âー¥ë¤ÊEXIT¤â¸«¿ø¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000126206.html
¤Þ¤¿¡¢Åê»ñÀè¤Ï¡Ö¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤ËÆÃ²½¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£J¥«ー¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ëVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥½¥ê¥Ã¥ÉÅª¤ÊÇä¾å¤äÍø±×¤òÇö¤¯¤Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ëVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÀ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï·ø¼Â¤Ê»ö¶È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥ê¥Ã¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë´ó¤êÅº¤¦Êý¿Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£