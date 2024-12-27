°åÎÅ²ð¸î¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¡ØºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ÊÙ¶¯²ñ¡Ù2025 Ç¯1·î¤è¤êÄÌÇ¯³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀìÌç¿¦¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êñ³çÅª²ð¸îÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÈª·ò)¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤è¤ê¡ØºßÂð°åÎÅ¤È¥±¥¢¤ò·Ò¤°¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢ÊÙ¶¯²ñ¡Ù¤òËè·î¼Â»Ü¡¢ÄÌÇ¯³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯ºßÂð°åÎÅ¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀìÌç¿¦Æ±»Î¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¤ä¡¢¥¹¥¥ë¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²ð¸î¡¦°åÎÅÀìÌç¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¤Î´Ç¸î»Õ¡¢ST¡Ê¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡Ë¡¢PT¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î¡Ë¡¢OT¡Êºî¶ÈÎÅË¡»Î¡Ë¡¢ÌôºÞ»Õ¡¢°å»Õ¡¢¥±¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¼Ô¤Ê¤É¡¢³Æ²óÌó300Ì¾°Ê¾å¤Î»²²Ã¤ò¸«¹þ¤à¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÙ¶¯²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´Æ½¤¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤ë¤ß¤Î¿¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸À¸ì¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¡×¤ò¶¦ºÅ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¡¢´ë²è¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ´ë²è¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ä³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¶¨»¿»²²Ã´ë¶È¤Î¼õÉÕ¤ÏÄÌÇ¯¤Ç¾µ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè°ìÃÆ¡ÊÁ´3²ó¡Ë¡É¿·¤¿¤ÊÃÎ¼±¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¡ª¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î"¤½¤ÎÀè"¤ò³Ø¤Ó¡¢»ý¤Áµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¡ä
2025Ç¯1·î21Æü¡¢2·î18Æü¡¢3·î18Æü¤ËÂè°ìÃÆ¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¹Ö»Õ¤Ë¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡¦ÂçÄÍ²ÂÂå»ÒÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡ÖÀ®¿Í¤Î¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý¡×¡Ö¾®»ù¤Î¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý¡×¡Ö¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý³èÍÑÊÔ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁ´3²ó¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢Zoom¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ:
- °åÎÅ½¾»ö¼Ô: ¸ý¹Ðµ¡Ç½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë
- ÃÏ°èÊñ³ç¥±¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý: ²ð¸î¡¦Ê¡»ã¸½¾ì¤Ç¤Î¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ù¤ë
- ²ð¸î¡¦Ê¡»ã´Ø·¸¼Ô: ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á(QOL)¤ò¹â¤á¤ë¸ý¹Ð¥±¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
- ¥Ý¥¤¥ó¥È:
- ¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ù¤ë
- ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á(QOL)¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë
- °åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦²ÈÄí´Ö¤ÎÏ¢·È¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄó¶¡
- ¹Ö»Õ¡§ÂçÄÍ²ÂÂå»ÒÀèÀ¸
¸½ ´ØÀ¾Ê¡»ã²ÊÂç³Ø¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ê¸À¸ìÄ°³Ð»Î¡Ë
Âçºå¶µ°éÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¾ã³²»ù¶µ°é³Ø»Î
Âçºå»õ²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡»õ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î
- ¥»¥ß¥ÊーÆüÄø:
2025Ç¯1·î21Æü 20:00-21:30 À®¿Í¤Î¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý
2025Ç¯2·î18Æü 20:00-21:30 ¾®»ù¤Î¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý
2025Ç¯3·î18Æü 20:00-21:30 ¸ý¹Ðµ¡Ç½·±Îý³èÍÑÊÔ
- ³«ºÅÊýË¡¡§
Zoom¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
- ÆÃÅµ¡§
¸ý¿°¡¦Àå¡¦ËË¡¦Æð¸ý³¸¤Î³Æ´ï´±¤Î±¿Æ°·±Îý¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¸¦½¤»ñÎÁ
- »²²ÃÈñÍÑ¡§
ÌµÎÁ
- ¤ª¿½¤·¹þ¤ßURL¡§¡Ê¼Â»ÜÆü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¼õÉÕ¡Ë
https://eustylelab.co.jp/care_seminar_nursing2025(https://eustylelab.co.jp/care_seminar_nursing2025)
4·î°Ê¹ß¤âËè·î³«ºÅ
¶¦ºÅ¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÎÅ·»È¡×¤Ï¸À¸ìÄ°³Ð»Î¤Ë¤è¤ë¼«Âð¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸À¸ì¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤ë¤ß¤Î¿¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤ë¤ß¤Î¿¹¤Ï¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÂ¿ÅÄµª»Ò»á¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸À¸ì¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¸À¸ìÄ°³Ð»Î°éÀ®»ö¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Á´¹ñ¤Î¸À¸ìÄ°³Ð»ÎÌó200Ì¾¤¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢¸À¸ì¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÀìÌç¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¨»¿´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Ê£¿ô´ë¶È¤Î¤´¶¨»¿¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¶¨»¿´ë¶È¤ÏÄÌÇ¯¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
Äë¿Í³ô¼°²ñ¼Ò NsPace
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥æー¥¨¥¹
Ãæ±ûË¡µ¬½ÐÈÇ
¢¨12·î27Æü°Ê¹ß¤´¶¨»¿´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢ÊÀ¼ÒHP¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¸å±ç
ÅìµþÅÔÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ
¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¡¦¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥±¥¢¤ä¥µ¥Ýー¥È¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤äÃÏ°è¤ò¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ð¸î°åÎÅ¿Íºà¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ´ë²è¤òÄÌ¤¸¡¢°ú¤Â³¤²ð¸î¡¦°åÎÅÀìÌç¿¦¤Î°éÀ®¤È³Ø¤Ó¤Î´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
¥µー¥Ó¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥±¥¢¡×
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡¢ É¬Í×¤Ê¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô¸þ¤±½ÅÅÙË¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤ò¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤ËÊñ³çÅª¤Ê°åÎÅ²ð¸îÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2012Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¹âÎð¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ö½ÅÅÙ¾ã³²¼Ô¡×¤Î¥Ëー¥º¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»ö¶È¤ä·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX²½¤ä¼ý±×À¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò°é¤Æ¡¢¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ð¸î¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥æー¥¹¥¿¥¤¥ë¥é¥Ü¥é¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¡§ÂçÈª ·ò
½êºßÃÏ
ËÜ¼Ò¡¡¢©164-0012¡¡ÅìµþÅÔÃæÌî¶èËÜÄ®1-32-2¡¡¥Ïー¥â¥Ëー¥¿¥ïー18³¬
ÀßÎ©¡§2012Ç¯2·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È https://eustylelab.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥Èhttps://care.eustylelab.co.jp/
(https://care.eustylelab.co.jp/)