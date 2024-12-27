15¼ïÎà¤Îçõ¤¬¥Ñ¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¡ª»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー¤Î¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Çー¡Ù
¡Ö»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢ ¡È¤¤¤¤çõ¡É¤ÎÆü¡Ê1·î15Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Çー2025¡Ù¤ò2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡¢15Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆü15¼ïÎà¤Îçõ¤òìÔÂô¤Ë¥Ñ¥Õ¥§¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ïçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Çー2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡¢15Æü(¿å)
Á´¹ñ¤«¤é½Ü¤Îçõ¤ò¸·Áª¤·¡¢°ûÎÁÄ¹¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¹ç·×17¼ïÎà¤Îçõ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³ÆÆü15¼ïÎà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Êçõ¤È»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éーÅÁÅý¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÀäÌ¯¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¤´ÍèÅ¹¼õÉÕ¤ÏÅìµþ¶äºÂ»ñÀ¸Æ²¥Ó¥ë1³¬¤Î½êÄê¾ì½ê¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
*¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÉÕ¤òÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍèÅ¹°ì²ó¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ1¼ï¤Î¤´ÃíÊ¸¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
*¤ªÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ªÂ·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Ñ¥Õ¥§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
*¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Îçõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½ー¥¹¤Ë¤â»ºÃÏ»ØÄê¤Îçõ¤ò»ÈÍÑ¤·ìÔÂô¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡×¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤â»ºÃÏ»ØÄê¤Îçõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡³Æ3,000±ß
»³¸ý¸©»º¡È¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡É¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë²ÌÆù¤Ç¡¢´Å¤µ¤È¥³¥¯¤Î¤¢¤ëçõ¤Ç¤¹¡£
´ôÉì¸©»º¡È²Ú¤«¤¬¤ê¡É ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¹á¤ê¹â¤¯Í¥¤·¤¤»ÀÌ£¤ÈË¤«¤Ê´ÅÌ£¤Î¾åÉÊ¤Ê¿©Ì£¤Îçõ¤Ç¤¹¡£
µþÅÔÉÜ»º¡È½÷Êö¡É¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¤¤ì¤¤¤Ê»ÀÌ£¤È¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¡¢¤Þ¤¿´ÅÌ£¤ä¥³¥¯¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îçõ¤Ç¤¹¡£
µÜºê¸©»º¡ÈÌ´¥Î³ð¡É¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¡ÖÌ´¤¬³ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤¿¡ÈÌ´¥Î³ð¡É¤Ï¡¢¿§¡¢ÅüÅÙ¡¢Âç¤¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
º´²ì¸©»º¡È¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡É¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
ÑÛ¤ÈÈþ¤·¤¤¿§¤È·Á¡¢²Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¡¢²Ì½Á¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Îº´²ì¸©À¸¤Þ¤ì¤Îçõ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡³Æ3,500±ß
ÀÅ²¬¸©»º¡È½éÎø¤Î¹á¤ê¡É ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
°ì¸«¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤½¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢çõ¤Î¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¡ÖÇò¤µ¡×¡£½Ï¤¹¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ô¥ó¥¯¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¡Ö½éÎø¤ÇËË¤òÀ÷¤á¤ëÍÍ»Ò¡×¤È½Å¤Í¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©»º¡È¥ß¥ë¥ー¥Ù¥êー¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
°ìÈÌÅª¤ÊÇò¤¤¤Á¤´¤È°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤ÈÌ£¤¬ÆÃÄ¹¡£Åí¤äÍÎÍü¡¢´°½Ï¤·¤¿¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë»ö¤â¡£
¢¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡³Æ3,900±ß
ÏÂ²Î»³¸©»º¡È¤Þ¤ê¤Ò¤á¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
¡È¤Þ¤ê¤Ò¤á¡È¤ÏÏÂ²Î»³¸©¤ÎÌ±·ÝÉÊ¡Èµª½£¤Æ¤Þ¤ê¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£ ÂçÎ³¤Ç´Å¤¯¿´ÃÏ¤è¤¤çõ¤Î¹á¤ê¤¬¤ª¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º´²ì¸©»º¡ÈÅ·»È¤Î¤¤¤Á¤´¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
´ÅÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢¹á¤ê¤â³Ú¤·¤á¤ëÇò¤¤²ÌÆù¤Îçõ¤Ç¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©»º¡È¤È¤Á¤Ò¤á¡É ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
ÆüËÜ°ì¤ÎçõÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ëÆÊÌÚ¸©Æâ¤Ç¤â¤ï¤º¤«0.2% ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤È´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
ÆÁÅç¸©»º¡È¤µ¤¯¤é¤â¤â¤¤¤Á¤´¡É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ª¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥¸¥åー¥·ー¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú15Æü¸ÂÄê¡Ûº´²ì¸©»º¡ÈÅ·¤Î¤·¤º¤¯¡É ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
»ÀÌ£¤È´ÅÌ£¤¬¤Û¤ÉÎÉ¤¯¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤·Á¤¬ÆÃÄ¹¤Îçõ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§
ÀéÍÕ¸©»º¡È¿¿¹È¤ÎÈþÎë¡É ¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡6,600±ß
2014Ç¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¿·ÉÊ¼ï¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¹õ¤Ë¶á¤¤ÀÖ¡¢¿¼¤¯Èþ¤·¤¤Ç»¹È¿§¤¬ÆÃÄ¹¤ÇÀ¸»º¼Ô¤â¤Þ¤À¿ô¾¯¤Ê¤¤´õ¾¯¤Êçõ¤Ç¤¹¡£ ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯»ÀÌ£¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ú14Æü¸ÂÄê¡ÛÊ¼¸Ë¸©»º¡È¥í¥¤¥ä¥ë¥¯¥¤ー¥ó¡É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡5,500±ß
Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¥¸¥åー¥·ー¡£¿¼¹È¤Î¿§¹ç¤¤¤Ï²ÌÆù¤ÎÃæ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¸© ÆàÎÉ»Ô»º¡È¸ÅÅÔÉ±¡É¤È¡È¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥êー¡É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡6,600±ß
ÆàÎÉ¸©»º¤Îçõ¡È¸ÅÅÔÉ±¡É¤È¡È¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥êー¡É¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£¡È¸ÅÅÔÉ±¡É¤Ï»ÀÌ£¤¬¤ª¤À¤ä¤«¤Ê¤¿¤á´Å¤µ¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÌÈé¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Êçõ¤Ç¤¹¡£¡È¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥êー¡É¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÃ¸¤¤Åí¿§¤ÇÎ³¤â¤ä¤äÂç¤¤á¡£´Å¤¤¹á¤ê¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Îçõ¤Ç¤¹¡£¥½ー¥¹¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¡È¸ÅÅÔÉ±¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ºë¶Ì¸©»º¡È¤¢¤Þ¤ê¤ó¡É¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¡¡8,000±ß
Á´¹ñ¤¤¤Á¤´Áª¼ê¸¢¤ÇºÇ¹â¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Èºë¶Ì¸©¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¡É¤Ç ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯»ÀÌ£¤¬¹µ¤¨¤á¡¢´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÉÊ¼ï¤Îçõ¤Ç¤¹¡£ ¿§¤Ä¤ä¤¬ÎÉ¤¯ÀÖ¿§¤¬±Ç¤¨¤ë¸«¤¿ÌÜ¤ÎÎÉ¤µ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢¡Æ±Æü³«ºÅ¡ª¥Ñ¥Õ¥§°Ê³°¤Ë¤âçõ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Âç½¸¹ç¡ª
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯1·î14Æü(²Ð)¡¢15Æü(¿å)
¡Ö»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Çー2025¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢çõ¤Å¤¯¤·¤ÎÀ¸¥¹¥¤ー¥Ä¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥¤ä¥·¥çー¥È¥±ー¥¤ä¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥±ー¥¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´¼«Âð¤Ç¤â¸·Áª¤·¤¿çõ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥ ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥ µÜºê¸©»º"Ì´¥Î³ð¡É¡¡1,242±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥ »³¸ý¸©»º¡É¥Ù¥êー¥Ý¥Ã¥×¤¹¤º¡É¡¡1,242±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥ ÀÅ²¬¸©»º"½éÎø¤Î¹á¤ê¡É¡¡1,350±ß
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Ñ¥Õ¥§¥±ー¥ ´ôÉì¸©»º"²Ú¤«¤¬¤ê¡É¡¡1,350±ß
*¼Ì¿¿¤ÏÀÅ²¬¸©»º"½éÎø¤Î¹á¤ê¡É¡¢´ôÉì¸©»º"²Ú¤«¤¬¤ê¡É¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¡À¸¥±ー¥¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥·¥çー¥È¥±ー¥ ¹áÀî¸©»º¡É¤µ¤Ì¤¤Ò¤á¡É¡¡1,134±ß
¥·¥ç¥³¥é ¥·¥çー¥È¥±ー¥ µÜºê¸©»º"Ì´¥Î³ð¡É¡¡1,188±ß
çõ¤Î¥¿¥ë¥È ÆàÎÉ¸©»º¡É¸ÅÅÔÉ±¡É¤È¡É¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥êー¡É¡¡3,996±ß
¥³¥³¥Ã¥È ¥É¥¥ ¥Õ¥ìー¥º µþÅÔÉÜ»º¡É½÷Êö¡É¡¡16,740±ß
¥·¥ç¥³¥é ¥·¥çー¥È¥±ー¥ µÜºê¸©»º"Ì´¥Î³ð¡É
çõ¤Î¥¿¥ë¥È ÆàÎÉ¸©»º¡É¸ÅÅÔÉ±¡É¤È¡É¥³¥Ã¥È¥ó¥Ù¥êー¡É
¥³¥³¥Ã¥È ¥É¥¥ ¥Õ¥ìー¥º µþÅÔÉÜ»º¡É½÷Êö¡É
*¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÀ¾å¡¢À¸¥±ー¥¤Î¤ª»ý¤Á±¿¤Ó¤Ï 2 »þ´Ö¤ò¸ÂÅÙ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
*Á´¤ÆÎäÂ¢¾¦ÉÊ(ÇÛÁ÷ÉÔ²Ä)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
*ÅöÆüÃæ¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*»öÁ°¤Î¤´Í½Ìó¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¤Ç¤¹¡£
*¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ª¤è¤ÓÄó¶¡´ü´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£Äó¶¡ÉÊ¤Ï¼Ì¿¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
*¤³¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤Ï2024Ç¯12·î27Æü»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯²Á³Ê¤ä»ÅÍÍÅù¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥«¥Õ¥§
½»½ê ¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-8-3¡¡Åìµþ¶äºÂ»ñÀ¸Æ²¥Ó¥ë3³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡¡03-5537-6231¡ÊÍ½ÌóÉÔ²Ä¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡¡ ²Ð～ÅÚÍËÆü¡¡11:00～21:00¡ÊL.O.20:30¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü 11:00～20:00¡ÊL.O.19:30¡Ë
*2024Ç¯12·î29Æü¡¢2025Ç¯1·î3～5Æü¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00～20:00¡ÊL.O.19:30¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄêµÙÆü¡¡¡¡ ·îÍËÆü¡Ê½ËÆü¤Ï±Ä¶È¡Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2024Ç¯12·î30Æü～2025Ç¯1·î2Æü¡Ë
»ñÀ¸Æ²¥Ñー¥éー ¶äºÂËÜÅ¹¥·¥ç¥Ã¥×
½»½ê¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8-8-3 Åìµþ¶äºÂ»ñÀ¸Æ²¥Ó¥ë1³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡03-3572-2147
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～20:00
ÄêµÙÆü¡¡¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2024Ç¯12·î30Æü～2025Ç¯1·î2Æü¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://parlour.shiseido.co.jp/
Instagram https://www.instagram.com/shiseido_parlour/
Twitter ¡¡¡¡https://twitter.com/shiseidoparlour
Facebook¡¡https://www.facebook.com/shiseidoparlour