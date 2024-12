¡Ö°ìÊâÀè¤¤¤¯ US ¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥È¥Ã¥×20¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡×½ã»ñ»ºÁí³Û200²¯±ßÆÍÇË¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

大和アセットマネジメント株式会社

「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」 (以下、「当ファンド」)をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。当ファンドは投資初心者からのステップアップをサポートする「一歩先いく」シリーズの第一弾ファンドとして2024年3月13日に設定され、2024年12月12日の純資産総額が202.28億円を超え、おかげさまで200億円を突破いたしました。当ファンドは、米NASDAQ上場のテクノロジー関連銘柄20社で構成される「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動することをめざして、「グローバルX US テック・トップ20 ETF(銘柄コード:2244)」に投資します。引き続き「一歩先いく US テック・トップ20インデックス」をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【ファンド名】

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

【ファンドの目的】

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざします。

基準価額・純資産の推移

※基準価額の計算において、運用管理費用(信託報酬)は控除しています(後述のファンドの費用をご覧ください)。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

指数構成銘柄

2024年12月の定期リバランスに伴う新規採用・除外銘柄はございません。

(出所)Global X Japan作成資料より大和アセットマネジメント作成

FactSet US Tech Top 20指数のメソドロジー

(出所)Global X Japan作成資料より大和アセットマネジメント作成

指数の新規採用・除外銘柄の変遷(過去3年分)

(出所)Global X Japan作成資料より大和アセットマネジメント作成

指数パフォーマンス(配当込み、米ドル建て)

※過去のパフォーマンスを示しており、将来の成果を保証するものではありません。(注)FactSet US Tech Top 20 Indexの算出開始日は 2023年2月27日。算出開始日前の指数に関する情報はすべて、算出開始日において有効なメソドロジーに従い、仮説に基づいて指数算出会社がバックテストしたデータ。起点を 100 として指数化(配当込み、米ドル建て、日次)。 (出所)Global X Japan作成資料より大和アセットマネジメント作成一歩先いく US テック・トップ20インデックス

