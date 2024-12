¥á¥¬¥Í¥Ö¥é¥ó¥ÉZoff½é¤Î¥Õ¥§¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZoff presents ¡ÈEYE¤¬¤à¤®¤å¤Ã¤È¡É¥Õ¥§¥¹¡×2024Ç¯12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÃÓÂÞ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/zoff-focus/20241227-4831/

メガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクターたちと初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」の発売を記念し、シナモロール、マイメロディ、クロミが登場するイベント「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」を、2024年12月28日(土)に「サンシャインシティ 噴水広場」で開催しました。

Zoffが開催する初のフェスイベント「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」では、テツ&トモをMCに迎え、サンリオキャラクターズからシナモロール、マイメロディ、クロミがそれぞれのコーナーを持ち、マイメロディの一日店長、シナモロールと目について学べるメガネ講座やクロミのミニライブ、各キャラクターとの撮影会など、観客も一緒に楽しめるコンテンツを披露しました。さらにアイドルグループ「高嶺のなでしこ」もゲストに駆け付け、「可愛くてごめん(たかねこVer.)」を歌唱するなど、1日限定の特別なライブステージで会場を盛り上げました。今回のフェスイベントでは延べ約3,000人が来場し、一緒に歌ったり踊ったり、目やメガネのことについて学んだりと観客も一体となりライブステージを楽しみました。

|イベント概要

- イベント名|Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス- 日時|2024年12月28日(土)10:00~20:00- 会場|サンシャインシティ 噴水広場、Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ・アルパB1F- 出演|サンリオキャラクターズ(シナモロール、マイメロディ、クロミ)、テツandトモ、高嶺のなでしこ- 特設ページ |https://www.zoff.co.jp/shop/t/t1976/

|イベント詳細

「Zoff presents “EYEがむぎゅっと”フェス」は、「Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店」での「マイメロディ 一日店長」からスタートしました。一日店長に就任したマイメロディは店頭でお客様を出迎えチラシを配ったり、一緒に写真撮影をするなど、お客様を楽しませました。

館内中央の噴水広場では、小学生向けにシナモロールと一緒に目の不思議を知る「メガネ講座」が開催されました。シナモロール、マイメロディ、クロミをイメージしたカラーのサングラスをかけた参加者が「色が変わって見えるのなんでだろう~?」と口にすると、「Zoffの頭文字が大文字なのなんでだろう~♪」など、この日のために歌詞をオリジナルバージョンにした「なんでだろう」を歌いながら、お笑いコンビ『テツandトモ』が登場。巨大メガネパネルを顎に乗せる挑戦を見事に成功させ、会場を大いに沸かせました。そこにシナモロールも加わり、目の仕組みについて学ぶ「目のなんでだろう?」というコーナーや、動物の目にまつわるクイズを実施。さらに目を健康に保つためのトレーニング方法などが紹介され、テツandトモやシナモロールだけでなく、観客も一緒に体験を通して楽しく目について学びました。

この日のメインイベント「むぎゅっとライブ キャラクターステージ」では、シナモロール、マイメロディ、クロミがサンリオのオリジナル曲「KAWAII FESTIVAL」と「トライ フライ みらい!」の2曲を披露しました。イベントタイトルにある「むぎゅっと」にちなみ、キャラクターたちが“むぎゅっと”寄り添い、観客のためにフォトタイムも実施。かわいさ溢れる様子に、ファンはメロメロになっていました。

そのかわいさをより一層パワーアップさせるゲストとして、アイドルグループ『高嶺のなでしこ』も登場。舞台袖でキャラクターたちのステージを見ており、「かわいかった~!」とコメントをしたり、テツandトモのレクチャーで一緒に「なんでだろう」ダンスを踊ったりと、会場を盛り上げました。

そんな高嶺のなでしこは、特別なライブステージを展開。「美しく生きろ」「I'M YOUR IDOL」、そして「Zoff|Sanrio Characters(サンリオキャラクターズ)」のアイウェアを着用した、この日だけのスペシャルビジュアルで、たかねこVer.の「可愛くてごめん」と「ファンサ」の全4曲を披露。力強く元気いっぱいな歌声を会場に響かせました。コラボフレームを着用してのライブステージを終えたメンバーは「メガネをつけてライブをするのは初めてで、新鮮でした!」と感想を。さらに「かわいいフレームがたくさんあるので、皆さんもぜひ!」と呼びかけました。

フェスの最後には、「Lucky Happy Everyday」など全3曲を披露するミニライブ「クロミと一緒に踊ろう!」が開催されました。ミニライブが始まると、アーティスト・クロミとして初めての楽曲「Greedy Greedy」に合わせてクロミが登場。2曲目には「やっぱアタイは最高!」も披露しますます会場が盛り上がりを見せていました。最後には、観客も一緒にかわいく“EYEがむぎゅっと”ポーズをとり、ライブステージを終えました。

他にも、それぞれのイベント間にはシナモロール、マイメロディ、クロミとの撮影会が行われ、集まったファンはサンリオキャラクターとの交流を楽しんでいました。

(C)️ 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654401