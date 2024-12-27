¡ÚGX¿ÍºàÉÔÂ¤ò²ò·è¡ÛGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Ã£À®¤¹¤Ù¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢GX¤ËÆÃ²½¤·¤¿³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¡¡GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¸ø³«
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçËÌ½á¡¢°Ê²¼Green Carbon¡ÊÆÉ¤ß¡¨¥°¥êー¥ó¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¡Ë¤Ï¡¢GX¿Íºà¤Î¥Ëー¥º¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êç½¸¤ä°éÀ®¤¬Æñ¤·¤¤ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Í¥½¨¤ÊGXÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡Ë¤ÎÊç½¸¡¦°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2024Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç2Ì¾¤À¤Ã¤¿GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¬¡¢2024Ç¯12·î»þÅÀ¤Ç34Ì¾¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Green Carbon¤ÎGX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æ¯¤Êý¤äÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ê¤É¡¢GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¥¢¥ó¥±ー¥È²½¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤¬Íß¤·¤¬¤ë¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢GX¥¹¥¥ë¤ä¶¯¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¼«Ê¬»ö²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ì¤Íè¤Î¿Íºà¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÇÓ½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤âGreen Carbon¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥¢¥ë¥à¥Ê¥¤¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûGreen Carbon¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¢³ØÀ¸¡¢¿·Â´¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://green-carbon.co.jp/entry/
¡ûWantedly¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.wantedly.com/companies/greencarbon2019
¢¡¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2024 Ç¯12·î1Æü ～ 2024 Ç¯12·î26Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Green Carbon¥¤¥ó¥¿ー¥óÀ¸
Ä´ººÊýË¡¡§WEB¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
±ÜÍ÷ÊýË¡¡§²¼µ»ØÄêURL¤è¤ê³ÎÇ§²ÄÇ½
¡û¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ï²¼µURL¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1MzcyNjF9&detailFlg=1&pNo=1(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1MzcyNjF9&detailFlg=1&pNo=1)
¢¡¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡§GX¿Íºà¤Î¼ûÍ×Áý²Ã
¥ê¥¯¥ëー¥È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢GX¤Ë´Ø¤¹¤ëµá¿Í¿ô¤Ï2020Ç¯º¢¤«¤éÁý²Ã¤·¡¢µá¿Í¿ô4.47¤ËÂÐ¤·Å¾¿¦¼Ô¿ô¤¬2.72¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¼ûÍ×¤ËÂÐ¤·¶¡µë¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°É©Áí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËGX´ØÏ¢¤ÇÌó266Ëü¿Í¤Î¸ÛÍÑ¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢GX¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤ÏµÞ·ã¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¤Îµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â200Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎGX¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍºàÁèÃ¥¤Ë¤è¤ëGX¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1,000～1500Ëü±ß(Ç¯¼ý)¤òÄ¶¤¨¤¿¶â³Û¤ÎÄó¼¨¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ã¦ÃºÁÇ²½¡¦µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë²½¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤·¡¢Âç´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖGX¿Íºà¡×¤Î³ÎÊÝ¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖGX¿Íºà¡×¤Ï»Ô¾ì¥Ëー¥º¤¬¹â¤¯¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇGreen Carbon¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤«¤éGXÎÎ°è¤ËÌÀ¤ë¤¤¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ºÎÍÑ¤Ë·Ò¤²¤ë¤³¤È¤ÇºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊGX¿Íºà¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëGreen Carbon¤¬¡¢GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Green Carbon GX¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ÎÆ¯¤Êý
¡ûGreen Carbon¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¤³¤Á¤é
https://green-carbon.co.jp/recruitlist/
¢¡Green Carbon¿Í»ö ÉôÄ¹ ÌîÂ¼Í¤Âç¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤ÁGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤ÇÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢GX¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤Ç¤¹¡£
GX¿Íºà¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤ÏÁý²Ã¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ÏÁ´¤¯¿Íºà¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÂ¨ÀïÎÏ¿Íºà¤òµá¤á¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ñ¥¤¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ºÎÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ±þÊç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÌÜ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ËËþ¤Á°î¤ì¡¢ÃÏµå¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¡¢³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î³ØÀ¸À¤Âå¤ò¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëGX¿Íºà¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¡ª
¤½¤³¤«¤é¡¢³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×ºÎÍÑ¤ò¶¯²½¡£2·î¤«¤é10¥ö·î¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é34Ì¾¤â¤ÎÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤¬¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐÃÅ¤·¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Î³ÍÆÀ¤Ê¤ÉÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡¢ÃÏµå¤òµß¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÁÛ¤¤¤Ï¡¢Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¡×¤½¤Î¤â¤Î¡£
º£¸å¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤Ç100¥õ¹ñ¤ÇÊÀ¼Ò¤Î³ØÀ¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤¬¤¤¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ûGreen Carbon¿Í»ö ÉôÄ¹ ÌîÂ¼Í¤Âç
¢¡GX¿·Â´¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥óºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´°ÆÆâ
Green Carbon¤ÎGX¿Íºà¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢GX¿·Â´¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥óºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯½Õº¢¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£GX¿Íºà¤È´ë¶È¤ò·Ò¤²¤ë²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í»ö¡¦ºÎÍÑ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡»GX¿·Â´¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥óºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://green-carbon.co.jp/recruit-contact/
¢¡Green Carbon ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä5-2-33IsaI AKASAKA607
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈµÚ¤ÓESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://green-carbon.co.jp/
¢¡Green Carbon»ö¶È¾Ò²ð
Green Carbon¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÅ¸³«ÎÎ°è¤ÏÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿åÅÄ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙÆüËÜ½é¡¦ºÇÂçµé¡ÊÌó6,220t¡Ë¤Ç¿åÅÄ¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó40,000ha¡ÊÌó100,000t¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgreen(¥¢¥°¥êー¥ó)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿½ÀÁÅÐÏ¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡GREEN CARBON JAPAN VIETNAM COMPANY LIMITED
Î¬¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§GREEN CARBON JAPAN VIETNAM CO,. LTD
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§10th Floor, The Nexus Building, 34-3B Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È
¢¡Green Carbon³ô¼°²ñ¼ÒSNS¤Ï¤³¤Á¤é
Youtube ¡§https://www.youtube.com/channel/UCYO4WnGOHDaVB1ikxheZasA
note¡¡ ¡§https://note.com/green_carbon/
Facebook¡§https://www.facebook.com/profile.php?id=61557429326458
X¡¡¡¡¡¡ ¡§https://mobile.x.com/GreenCarbon2019
Linkedin ¡§https://www.linkedin.com/company/green-carbon-inc/
Wantedly¡§https://www.wantedly.com/companies/greencarbon2019