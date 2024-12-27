Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËWEi¤¬ÆüËÜ¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2025 WEi Japan Concert ¡ÈThe Feelings¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡ª

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¡ØWEi 7th Mini Album "The Feelings"¡Ù¤Ï¡¢WEi¤¬¡ØWEi 6th Mini Album ¡ÉLove Pt.3: Eternally¡É¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯7¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£¡ÖLove¡×¥·¥êー¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀÄ½Õ¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿WEi¤Ï¡¢¡ÖThe Feelings¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦¤È´ØÏ¢¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê´¶¾ð¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
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OPEN 17:00 / START 18:00
¢¨Î¾ÆüÄø13:00～CD¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê
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16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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