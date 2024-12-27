³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ³¤¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î³¤¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥á¥êÉ×¤È³Ø¤Ü¤¦¡ª³¤ÍÎ¤´¤ß¡×³«ºÅ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö½ÐÁ°¼ø¶È¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤¿¤á¤Î³¤¤Î¤¬¤Ã¤³¤¦ ¥á¥êÉ×¤È³Ø¤Ü¤¦¡ª³¤ÍÎ¤´¤ß¡×¤ò2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¶È¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¤Î¥¨¥³¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥á¥êÉ×¡×¤¯¤ó¤âÅÐ¾ì¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜºâÃÄ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë³¤ÍÎ¤´¤ßÂÐºö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦CHANGE FOR THE BLUE¡×¤Î°ì´Ä¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦ÆüÄø¡§2024Ç¯12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ00Ê¬～15»þ30Ê¬
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§»°¹ÃÌ¾¸Å²°¶Ó¥Ó¥ë 1³¬¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¶Ó1ÃúÌÜ16-25¡Ë
¡¦³«ºÅ³µÍ×¡§³¤ÍÎ¤´¤ßÌäÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÌÏµ¼¼ø¶È¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¦»²²Ã¿Í¿ô¡§30Ì¾
¿Æ»Ò¤Ç³¤ÍÎ¤´¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¢¤¤ì¤¤¤Ê³¤¤Ø
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³¤¤ÎË¤«¤µ¤ò¼é¤ê¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤òÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤³¤¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÁý¤ä¤·¡¢³¤¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ëÄ©Àï¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤Ï¿Æ»Ò¤Ç³¤ÍÎ¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Ê¤ë¡Êº´ÌÄÍ½È÷¹»¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤êÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¶µºà¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌÏµ¼¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡Ö³¤¤ò¤â¤Ã¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢¡Ö³¤¤Î¤´¤ß¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ò½õ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª³¨ÉÁ¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂçÀ¹¶·¡ª
¥È¥è¥¿¥Ûー¥àÌ¾¸Å²°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª³¨ÉÁ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÍýÁÛ¤Î¤ª²È¤Å¤¯¤ê¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£»²²Ã¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÍýÁÛ¤Î¤ª²È¤òÉÁ¤²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿³¨¤Ï¥â¥Ë¥¿ー¤Ë±Ç¤·¤Æ¡¢¥á¥êÉ×¤¯¤ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡ª
º£¸å¤â°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin°¦ÃÎ¸©¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´¤ßÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤¤ì¤¤¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¨ÎÏÃÄÂÎ¡ä
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§È¬ÀéÂå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥ä¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://www.yachiyo-eng.co.jp/
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Ê¤ë¡Êº´ÌÄÍ½È÷¹»¡Ë
URL¡§https://www.sanaru.jp/index.html
ÃÄÂÎÌ¾¾Î¡§¥È¥è¥¿¥Ûー¥àÌ¾¸Å²°³ô¼°²ñ¼Ò
URL¡§https://nagoya.toyotahome.co.jp/
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä¡¡
ÃÄÂÎÌ¾¾Î︓°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èin°¦ÃÎ¸©
URL︓https://tv-aichi.co.jp/aichi_uminohi/
³èÆ°ÆâÍÆ︓°¦ÃÎ¸©¤òÂÐ¾ÝÃÏ°è¤È¤·¤¿³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£
CHANGE FOR THE BLUE
¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³¤ÍÎ¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¡¢¡É¤³¤ì°Ê¾å¡¢³¤¤Ë¤´¤ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2018Ç¯11·î¤«¤é¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
»º´±³ØÌ±¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ³¤ÍÎ¤´¤ß¤Îºï¸º¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://uminohi.jp/umigomi/
ÆüËÜºâÃÄ¡Ö³¤¤ÈÆüËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¡¢»þ¤Ë¿´¤Î°Â¤é¤®¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¡¢¤Ò¤é¤á¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤¡£¤½¤ó¤Ê³¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Î°²½¤Ê¤É¤Î¸½¾õ¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢³¤¤òÌ¤Íè¤Ø°ú¤·Ñ¤°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
https://uminohi.jp/