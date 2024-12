¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î20¼þÇ¯´ë²è¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Õ¤¿¥Þ¥¹!!!!!!¡×»ÏÆ°¡¡ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥Þ¥ó¥Ûー¥ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤¬·èÄê

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区、代表取締役社長:宇田川 南欧)は、『アイドルマスター』シリーズの20周年を記念し、『アイドルマスター』シリーズが巡り繋がり、広がる特別企画「GO ON the VOY@GE(ゴー オン ザ ボヤージュ)」の一つとして、アイドルマスターマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」を始動します。

当社は、バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、中期計画(2022年4月~2025年3月)では、中期ビジョン「Connect with Fans」を掲げ、IPを軸に世界中のIPファン、あらゆるパートナー、グループ社員、そして社会と常に向き合い、深く、広く、複雑につながる存在を目指しています。

またバンダイナムコグループでは、IP軸戦略を活用したバンダイナムコならではの活動に取り組むといったバンダイナムコグループサステナビリティ方針を定め、5つのマテリアリティ(重要課題)として特定し、サステナブル活動を推進しています。

この度、日本各地を対象としたアイドルマスターマンホールプロジェクト「ふたマス!!!!!!」において、『アイドルマスター』シリーズ初となる、『アイドルマスター』シリーズのアイドルがデザインされたオリジナルマンホールが5つのエリアに設置されることが決定いたしました。地方自治体と協力し、まずは5つのエリアにおける活性化を図るとともに、多くのファンとのつながりの証にすることを目的としています。

「ふたマス!!!!!!」では、5つのエリアにとどまらず、今後もさまざまな場所へ設置予定です。また、マンホールの設置のみならず、今後もそれぞれのエリアの魅力をその地域にゆかりのあるアイドルたちが発信する予定です。

『アイドルマスター』シリーズでは、「地球環境との共生」「知的財産の適切な活用と保護」「コミュニティとの共生」という3つのマテリアリティを軸に、ファンのみなさまが気軽に参加でき、つながる・ともに創るサステナブル活動に取り組んでまいります。

■連携する自治体と設置するアイマスマンホールの概要

【愛知県常滑市】

・ 寄贈デザイン:前川みく (『アイドルマスター シンデレラガールズ』)

・ 伊藤辰矢 市長からのコメント

常滑市の愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)で、アイマスのライブが開催される際には、多くのプロデューサーの方達にお越し頂いており、今年もコラボグッズを製作しました。今回の「ふたマス!!!!!!」が、プロデューサーの皆様と常滑市を繋ぐきっかけとなることを期待しています!

【大阪府高槻市】

・ 寄贈デザイン:高槻やよい (『アイドルマスター』)

・ 濱田剛史 市長からのコメント

「アイドルマスター」シリーズ20周年、誠におめでとうございます。高槻やよいさんには「たかつき観光大使」として、本市のPRにご協力いただいており、大変感謝しております。ぜひ「ふたマス!!!!!!」を見に来ていただき、弥生(やよい)の公園でおくつろぎください。

【島根県松江市】

・ 寄贈デザイン:田中琴葉 (『アイドルマスター ミリオンライブ!』)

・ 上定昭仁 市長からのコメント

国宝松江城を囲む堀川、全国有数の汽水湖である宍道湖と中海、そして雄大な日本海に抱かれた「水の都・松江」を守り育む下水道の大切さを、アイマスマンホールを通じて市民と訪れてくださる皆様に伝えてまいります。

さらに「茨城県筑西市」「熊本県熊本市」など、他自治体との取り組みも進行中です。

こちらの詳細は後日発表いたしますので、続報をお待ちください。

アイマスマンホールプロジェクトの詳細は、本日12月27日(金)19時より配信予定の、「オールアイマス大感謝祭 ~2025年までもう待てない!生配信~」にて公開予定です。

☆ YouTubeLive(アイドルマスターチャンネル):https://www.youtube.com/live/9dT_Y1YGqss

☆ ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346438371

☆ X (旧:Twitter Live):当日、アイドルマスター公式Xアカウントのポストからご視聴いただけます。

■ GO ON the VOY@GE概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1555_1_cc8efd03ed9c267d6b8e4efcd27af415.jpg ]

※ 各自治体へのアイマスマンホール設置時期については、公式サイトより後日公開予定

バンダイナムコエンターテインメントは、バンダイナムコグループのパーパス「Fun for All into the Future」のもと、エンターテインメントが生み出す心の豊かさで、人と人、人と社会、人と世界がつながる。そんな未来を、世界中のすべての人とともに創ります。

