AIR TWOKYO¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡ÙÀ»Ìë·èÀïÊÔ¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÈÎÇä·èÄê¡ª

株式会社 ラブラボ

独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツのグッズを販売しているファッションブランド『AIR TWOKYO』が2024年12月24日(火)にTVアニメ『東京リベンジャーズ』のグッズ第二弾を販売!

詳細を見る :https://airtwokyo.com/pages/tkrsy?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Social&utm_campaign=20241224

エンディング中の場地と千冬が焼きそばを半分コするシーンや、現代のマイキーとタケミチが再会を果たしたシーンなどを着こなしやすいデザインに展開しました。

左(女性モデル):シーンイラストスウェット3(あの日の焼きそば)、右(男性モデル):シーンイラスト Tシャツ2(相棒だろ?)シーンイラスト Tシャツ1(ボウリング)シーンイラスト Tシャツ2(相棒だろ?)シーンイラスト Tシャツ3(黒龍)シーンイラスト Tシャツ4(今度はオレらの番だ)シーンイラスト Tシャツ5(双子のバイク)シーンイラスト Tシャツ6(泣き虫は相変わらずか?)シーンイラストスウェット1(形見のお守り)シーンイラストスウェット2(It is what it is)シーンイラストスウェット3(あの日の焼きそば)シーンイラストパーカー1(ボウリング)シーンイラストパーカー2(双子のバイク)シーンイラストパーカー3(泣き虫は相変わらずか?)ステッカーセットラバーフィギュアHug me!!ラバーマグネットリキッドアクリルキーホルダーマイキーモチーフマフラー

【AIR TWOKYOとは、既存のアニメグッズと一線を画す独自のグラフィックデザインを起点とし、アニメ、マンガ、音楽などのポップカルチャーコンテンツをファッションの視点から再構築するファッションブランド。

ブランド名の由来は、『越境(EKKYO)サービス』と『熱狂(NEKKYO)出来る商品作り』その二つ(TWO)のKYOを全世界へ発信する。】

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社ラブ・ラボ

