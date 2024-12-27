¡Ú¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤ª¹Í¤¨¤Î¿Í¤Ïº£¤¬¤ªÆÀ¡ª¡Û¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçËÜÅ¯Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯1·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÇÂçÌó25Ëü±ß¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤ä¡¢½»¤ßÂØ¤¨¤ËÈ¼¤¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Ìµ»ö¤Ë2025Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉáÃÊ¤«¤é¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ºÇÂç25Ëü±ßÊ¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢´ØÀ¾·÷¤Ç¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë～18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËTVCM¤òÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/102_1_afc93a44904e8290f5921766c129f6b7.jpg ]
¡ÚCM¥¹¥Èー¥êー¡ÛTVCM¤ÎÆâÍÆ
¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö¤µ¤¢¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÌ´¸«¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¹â²Á¤Ê¤ªÇã¤¤Êª¡£¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤½¤¦²¿ÅÙ¤â¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï½»ÂðÀßÈ÷¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤ë½¤Á¶¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹Í×ÁÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÏÀ¸³è¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î°ì¥³¥Þ¤ò±ÇÁü¤Ë¼ý¤á¡¢¡Ö¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãTVCM¡§A¥Ñ¥¿ー¥ó¡ä
TVCM¡§A¥Ñ¥¿ー¥ó
¡ãTVCM¡§B¥Ñ¥¿ー¥ó¡ä
TVCM¡§B¥Ñ¥¿ー¥ó
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î´ë²èÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ªÆÀ¤Ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î´ë²è¤ò6¤Ä½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¡Ú¤ª¸«ÀÑ°ÍÍêÆÃÅµ¡Û¿·½ÕÊ¡°úÃêÁª²ñ
¤ª¸«ÀÑ°ÍÍê¤Ç3,000±ß¤¬Ìã¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢2·î²¼½Ü¤´¤í¤Ë¥¯¥ª¥«ー¥É¥Ú¥¤¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/102_2_47fdda4039bb14a24e8d690e1b2d5511.jpg ]
£².¿·½Õ½éÇä¤ê¥»ー¥ë
¤ªÉ÷Ï¤or¥¥Ã¥Á¥ó¤´À®Ìó¤ÇÄê²Á¤«¤é10Ëü±ß¤ªÃÍ°ú¤¡¿¥È¥¤¥ìorÀöÌÌ²½¾ÑÂæ¤´À®Ìó¤ÇÄê²Á¤«¤é5Ëü±ß¤ªÃÍ°ú¤
¿å²ó¤ê¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª
¤ªÉ÷Ï¤¼è¤êÂØ¤¨¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë
£³.ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÄÌ¾ï150Ëü±ßÁêÅö¤Î¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ëÀßÃÖ¤ò¡Ø¥«¥Æ¥¨¥Í¥½ー¥éーÄê³ÛS¥×¥é¥ó¡Ù¤Ç16.8Ëü±ß¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¡ª¤ªÃë´Ö¤ÎÅÅµ¤¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃßÅÅÃÓÊ»ÍÑ¤ÇÌë´Ö¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ëÅù¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ÀáÅÅ¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É¤òÄÉ¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢º£¤Ê¤é²°º¬Ä´ºº¤âÌµÎÁ¡ª
£´.¡ÚºÇÂç90¡óOFF¡ÛÅ¸¼¨ÉÊÂçÆÃ²Á
ÊÀ¼Ò¥·¥çー¥ëー¥àÅ¸¼¨Ãæ¤Î¾¦ÉÊ¤òºÇÂç90¡óOFF¤ÎÂçÆÃ²Á¤ÇÈÎÇä¡ª¥µ¥¤¥º¤ä¾ò·ï¤¬¹ç¤¨¤ÐÄ¶¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡ª
³Æ¾¦ÉÊ¡¢1ÅÀ¤â¤Î¤Î¤¿¤á¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
£µ.¿·½ÕÆÃ²Á¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä
Â¾¤Ë¤â¿·½ÕÆÃ²Á¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â¿¿ô¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÈ÷¸ò´¹¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤â¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¶.¡Ú¥áー¥«ー¶¨»¿¡Û¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
½»ÂðÀßÈ÷¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»ÜÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤Ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò ¿ÍÀ¸¤Ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤ÈÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯´Ö¡¢½»Âð¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¤«¤ÊÊë¤é¤·¤È¿ÍÀ¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢µ¤·Ú¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢Éþ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä²È¶ñ¤Î¸ò´¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¸¡Æ¤¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ¡²ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤ä¼è°úÀè¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¤È´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶È³¦Á´ÂÎ¤òÌ¥ÎÏÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ä¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Î²ÁÃÍ¤ò·¼ÌØ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ÎË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÁÏ¶È70Ç¯¡¢Îß·×15Ëü·ï°Ê¾å¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò»Ü¹©¤·¡¢´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢Åì³¤¡¢¶å½£¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥È¥ê¥Õ¥©ー¥à¡£Âç¼êÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¸ÅÊª·ï¹ØÆþ»þ¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¼ê³Ý¤±¤ëBtoB»ö¶È¡¢WEB¤äÀÞ¹þ¥Á¥é¥·¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Õ¥©ー¥àÄó°Æ¤ÎBtoC»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ûー¥à¥×¥í¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¥Õ¥©ー¥à´°Î»·ï¿ôÀ¾ÆüËÜÂè°ì°Ì¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ï´°Î»¶â³ÛÀ¾ÆüËÜÂè°ì°Ì¤ÎÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯ÅÙ¤ÎÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ÎÁí¹ç¥ê¥Õ¥©ー¥àÅ¹¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¶È³¦¤ÎÀèÆ¬½¸ÃÄ¡Ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/92375/table/102_3_3a8c7d7f0370f282176a7fb7093d0ee3.jpg ]