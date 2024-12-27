Àè¿ÊÅª¤Ê¸÷µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¡¥Ç¥ó¥±¥óÌ¤Íè¸÷µ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー³«½ê¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¡¡2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¡¡¹áÈþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡¢Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ö¥Ç¥ó¥±¥óÌ¤Íè¸÷µ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Î³«½ê¼°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥±¥ó¡ÊÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»Ô¡Ë¤¬»ý¤Ä¡ÖÁí¹ç¥â¥Î¤Å¤¯¤êÎÏ¡×¤È¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤¬»ý¤Ä¡Ö¸÷¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤Î¸¦µæ¥·ー¥º¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¸÷µ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯9·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥±¥ó¤Ï¡¢¾ÊÎÏ²½¼«Æ°µ¡´ï¡¢È¾Æ³ÂÎ³«È¯¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷¡¦ÃÏ°è¿·ÅÅÎÏ¡¢¶âÂ°²Ã¹©¡¦ÅÉÁõ¡¢ÃóÎØµ¡´ï¤Î»ö¶ÈÉô¤òÍ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·Ê¬Ìî¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¸²Èù¶À¤Î¾ÈÌÀ¸÷¤È¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¸÷¤Î·ÐÏ©¤ÈÊÐ¸÷¤ò»þ´ÖÅª¤ËÀ©¸æ¤·¡¢Êª¼Á¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¸«¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¼Á¤ò»ý¤Ã¤¿¸÷¤Î¤ß¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢À¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö»þ´ÖÀ©¸æ·¿Æ·Ê¬³äÊÐ¸÷¸²Èù¶À¡×¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢°åÎÅ¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶Èµ¡´ï¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¡¦¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢Å¸³«²ÄÇ½¤Ê±þÍÑÊ¬Ìî¤ÎÀâÌÀ¡¢µÚ¤Ó³«È¯Ãæ¤Î¡Ö»þ´ÖÀ©¸æ·¿Æ·Ê¬³äÊÐ¸÷¸²Èù¶À¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë 15:00～17:00
¢£¾ì½ê¡§¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø ¹áÈþ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¡Ê¹áÈþ»ÔÅÚº´»³ÅÄÄ®µÜ¥Î¸ý185¡Ë
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¹Ö±é²ñ¡Ê¶µ°é¸¦µæÅïBÅï £±³¬ B101¡Ë
¡¡15:00～15:05¡¡ÀßÎ©°§»¢¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥±¥ó¡¡ÀÐ°æ ¸»ÂÀ¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¡15:05～15:10¡¡ÀßÎ©°§»¢¡¡¹âÃÎ¹©²ÊÂç³Ø¡¡¡¡¡¡´äÅÄ À¿¡¡¡¡Éû³ØÄ¹¡¡¡¡
¡¡15:10～16:10¡¡¸¦µæ³èÆ°¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÃÓ¾å ¹À ¡¡¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¦ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÈÌÚ ·¼²ð ÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åû°æ Àë¶© µÒ°÷¸¦µæ°÷
¡¦¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ëー¡¦¸«³Ø²ñ¡ÊÀèÃ¼¹©³Ø¸¦µæÅïRÅï £²³¬ R201¡Ë
¡¡16:20～16:30¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ëー
¡¡16:30～17:00¸«³Ø²ñ¡Ê»þ´ÖÀ©¸æ·¿Æ·Ê¬³äÊÐ¸÷¸²Èù¶À¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É)