¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ ¥«¥é¥Õ¥ë¥¹¥Æー¥¸¡ª feat. ½é²»¥ß¥¯¡Ù40mP¤µ¤ó¡¢sasakure.UK¤µ¤ó¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÌ¤Íè¡×¤òÄÉ²Ã¡ª

株式会社セガ

株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(以下、プロジェクトセカイ)』について、2024年12月28日(土)より、新たに40mPさん、sasakure.UKさんの書き下ろし楽曲「はじまりの未来」をリズムゲーム楽曲に追加いたしました。

また、「行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン」や、「[もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン」を開催いたします。

■書き下ろし楽曲「はじまりの未来」(作詞・作曲:40mP × sasakure.‌UK)追加!

40mPさん、sasakure.UKさんによる書き下ろし楽曲「はじまりの未来」を、『プロジェクトセカイ』の新たなリズムゲーム楽曲として追加いたしました。

「はじまりの未来」は「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」のオープニング主題歌で、ゲーム内の「プレゼント」からどなたでも受け取ることができます。

■「行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン」開催!

実施期間:2024年12月29日(日)~2025年1月5日(日)

12月29日(日)より8日間連続で、毎日楽曲を追加いたします。各楽曲は、「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することで、リズムゲームの楽曲としてお楽しみいただけます。

【12月29日(日)】

「混沌ブギ」(作詞・作曲:jon-YAKITORY)

KAITOと「ワンダーランズ×ショウタイム」が歌うセカイver.と、初音ミクが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイが可能です。

【12月30日(月)】

「アンヘル」(作詞・作曲:かいりきベア)

鳴花ミコトが歌うバーチャル・シンガーver.でプレイが可能です。

【12月31日(火)】

「プロトディスコ」(作詞・作曲:ぬゆり)

flowerが歌うバーチャル・シンガーver.でプレイが可能です。

【1月1日(水)】

「CH4NGE」(作詞:q*Left、作曲:Giga)

鏡音リンと「Vivid BAD SQUAD」が歌うセカイver.と、可不が歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイが可能です。

【1月2日(木)】

「snooze」(作詞・作曲:wotaku)

鏡音レンと「MORE MORE JUMP!」が歌うセカイver.と、初音ミクが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイが可能です。

【1月3日(金)】

「ワールド・ランプシェード [reunion]」(作詞・作曲:buzzG)

KAITOと「Leo/need」が歌うセカイver.と、GUMIが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイが可能です。

【1月4日(土)】

「のだ」(作詞・作曲:大漠波新)

ずんだもん、初音ミク、重音テトが歌うバーチャル・シンガーver.でプレイが可能です。

【1月5日(日)】

「サイハテ」(作詞・作曲:小林オニキス)

初音ミクと「25時、ナイトコードで。」が歌うセカイver.と、初音ミクが歌うバーチャル・シンガーver.の2つの音源でプレイが可能です。

■[もうすぐ2025]年末ログインキャンペーン開催!

実施期間:2024年12月28日(土)0:00~12月30日(月)23:59

キャンペーン期間中ログインした方全員に、以下のアイテムをプレゼントいたします。

【プレゼント内容】

12月28日(土):ライブボーナスドリンク(大)×1、コイン×100,000

12月29日(日):ライブボーナスドリンク(大)×1、練習用スコア(中級)×50

12月30日(月):ライブボーナスドリンク(大)×1、想いのカケラ×100

■「熱風」「酔いどれ知らず」「キュートなカノジョ」に、新たなリズムゲーム音源を追加!

「熱風」(作詞・作曲:kemu)に、初音ミクが歌唱するバーチャル・シンガーver.を追加いたしました。

また、「酔いどれ知らず」(作詞・作曲:Kanaria)に、東雲彰人(CV.今井文也)、青柳冬弥(CV.伊東健人)が歌唱する2種類のアナザーボーカルver.を、「キュートなカノジョ」(作詞・作曲:syudou)に、東雲絵名(CV.鈴木みのり)が歌唱するアナザーボーカルver.を追加いたしました。

アナザーボーカルver.は、「アナザーボーカルショップ」で「ボーカルカード」と交換することで入手が可能です。

■「熱風」「ドーナツホール 2024」オリジナル2DMV追加!

「熱風」(作詞・作曲:kemu)のオリジナル2DMVをゲーム内に追加いたしました。

また、「ドーナツホール」(作詞・作曲:ハチ)の2DMVが「ドーナツホール 2024」へ刷新されます。

2DMVは、「MV視聴」のメンバー確認画面やライブの最終確認画面より、「2DMV」または「原曲MV」を選択していただくことでお楽しみいただけます。

■参考:『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ(本社:東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO:内海州史)と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:近藤裕一郎)との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考:『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称:プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク

対応OS:iOS/Android

App Store URL:https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日:配信中(2020年9月30日(水)配信)

価格:基本無料(アイテム課金あり)

ジャンル:リズム&アドベンチャー

メーカー:セガ/ Colorful Palette

公式サイト:https://pjsekai.sega.jp

公式X(Twitter):https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記:(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

