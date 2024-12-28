ES CON FIELD HOKKAIDOÆâ¡¢Ìîµå¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë ¡×(1)
¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Á°ÅÄÁêÇì¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡×(3¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óÁ´4µ¡)¤¬¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¡×¤È¡ÖES CON FIELD HOKKAIDO(¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»)¡×¤Î¿ô¡¹¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÀìÍÑ¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Ìîµå¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¡Ötower eleven baseball¡Ê¥¿¥ïー¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡Ë¡×¤ØÌµ»öÆ³Æþ¤¬´°Î»¤·¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ëºÇ¿·¥²ー¥à¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥óÄä»ß¼«Æ°ËÉ»ß¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â½ª¤¨¡¢»Ò¶¡¤âÂç¿Í¤âÃ¯¤â¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Íè¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿°ÂÄê²ÔÆ¯³«»Ï¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=RHAEsUMcvZ4 ]
¢¡ ¡Ötower eleven baseball¡Ê¥¿¥ïー¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡Ë¡×»ÜÀß³µÍ×
¡ÖES CON FIELD HOKKAIDO¡×¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖTOWER 11¡Ê¥¿¥ïー¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¡×¤Î2³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¥Ùー¥¹¤Î¥ê¥¢¥ë¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìîµå´ÑÀï¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤äÌîµå¤Ë´Ø¤¹¤ëµÇ°ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢Non-Gameday¡Ê»î¹ç¤Î¤Ê¤¤Æü¡Ë¤â¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Îµå¾ìÆâÌîµå¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
tower eleven baseball ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¶õ´Ö¡Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§tower eleven baseball¡Ê¥¿¥ïー¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.hkdballpark.com/activity/9/(https://www.hkdballpark.com/activity/9/)
Æ³Æþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡§£³¼ïÎà Á´£´µ¡
¡¡£±. ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë£±µ¡
¡¡£². ¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë£²µ¡
¡¡£³. ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë£±µ¡
tower eleven baseball¡Ê¥¿¥ïー¡¦¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡Ë
½»¡¡¡¡½ê¡§ËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô£Æ¥Ó¥ì¥Ã¥¸£±ÈÖÃÏ ES CON FIELD HOKKAIDO
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TOWER 11 2F MAIN LEVEL¡Êµìtower eleven museum¶è²è¡Ë
±Ä¶È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤ÓÍøÍÑÎÁ¡§²¼µ¥¢¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://www.hkdballpark.com/activity/9/(https://www.hkdballpark.com/activity/9/)
¢¨¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥ªー¥×¥óÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»î¹çÃæ¤Ï´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤«¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Æ³Æþ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð
£±. ¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊBATTING¡Ë¡×
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë ¡×(2)
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¤ª¤è¤½Á´Ä¹16m¡¢Éý4m¡¢¹â¤µ3m¤È¤¤¤¦¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
²áµî¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤ò²þÎÉ¡¢¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈAI(¿Í¹©ÃÎÇ½)¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡ÈÁö¤é¤Ê¤¤¤ÇÌîµå(¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°)ÂÐÀï¤¬½ÐÍè¤ë¡É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Äµ¡´ï¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑÄº¤±¤ë¡¢ËÜµ¤¤Î¥ê¥¢¥ëÌîµå¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë ¡×(3)
£²¤Ä¤Î¥Û¥¤ー¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È³Æ¼ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÏ¢·È¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅêµå¼«Æ°À©¸æ¤ò¥·¥¹¥Æ¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÃ¼Ëö¤ò²ð¤·¤Æ¡¢µåÂ®¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥ëー¥ー¡¢¥¢¥Þ¡¢¥×¥í¡¢¥á¥¸¥ãー¡×¤È¤¤¤¦4¼ï¤ÎÆñ°×ÅÙ(¥âー¥É)ÁªÂò¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢12µå¤Î»ØÄêÅêµå¿ô¤Ë¤è¤ë·ë²Ì¾¡Éé¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥«ー¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¦¥Üー¥ëµå¤Ê¤É¤ò¡É¥é¥ó¥À¥à¡É¤Ç·«¤ê½Ð¤¹¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤È¤Î¿´ÍýÀï¤¬²ÄÇ½¡¢¥Ð¥Ã¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Üー¥ë¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÇ¿·¤Î¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ê³ÑÅÙ¡¢Â®ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥¤ò½Ö»þ¤Ë·×»»¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÁ°ÌÌ¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡ÖËÜµ¤¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÌîµå»î¹ç¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë ¡×(4)
¢¨ ½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤È¡Ötower eleven baseball/¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/50507/table/66_1_d4c6587bb92f6ecf0fc384f11fc711bc.jpg ]
£². ¡Ö¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊTOSS BATTING¡Ë¡×
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(1)
ºÇ¿·±Ô¤Î¹âÀÇ½¥È¥¹¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Àー¥¹¥íー¡×¤«¤é¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥È¥¹¥Üー¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¡¢3ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¡¢Éý¹¤¯¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(2)
ËÜµ¡¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¥â¥Ç¥ë3¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÁªÂò(¥Áー¥àÁªÂò)¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö±¦ÂÇ¤Áº¸ÂÇ¤ÁÁªÂò¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥ëー¥ー¡¦¥¢¥Þ¡¦¥×¥í¡¦¥á¥¸¥ãー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼éÈ÷Æñ°×ÅÙÁªÂò¡×¤¬²ÄÇ½¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¼éÈ÷¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤êÈôµ÷Î¥È½Äê¤âÊÑ¤ï¤ë»ö¤«¤é¡¢½é¿´¼Ô¤È¾åµé¼Ô¡¢Âç¿Í¤È»Ò¶¡ÍøÍÑ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÌîµåµ»½Ñ¤Îº¹¤òËä¤á¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¤´¤È¤Ë¡¢¥é¥ó¥Êー¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥àÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯ÅÀ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥È¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(3)
£³. ¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ÊPITCHING¡Ë¡×
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(1)
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È(µåÂ®Â¬Äêµ¡Ç½¤¢¤ê)¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥Ã¥¿ー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¹½¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¿ー¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾ー¥ó¤á¤¬¤±¤Æ¡¢¥Üー¥ë¤òÅê¤²¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Üー¥ë¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤È¥³ー¥¹È½Äê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç½èÍý¡¢½Ö»þ¤Ë¥¹¥¯¥êー¥óÈ¿±Ç¤µ¤»¡¢ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤ëÅê¼êÂÐ¥Ð¥Ã¥¿ーÂÐ·è¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡¤Ç¤Ï¡¢10µå¤Î»ý¤Áµå¤Ç¾¡Éé¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Â³¤±¤Ð¥³¥ó¥Ü¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(2)
¤µ¤é¤Ë¡¢Æð¼°¡¢¹Å¼°¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Üー¥ë¤â¤´ÍÑ°Õ¡¢¸æÇ¯¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤âÂç¿Í¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¼«¿È¤ÎµåÂ®¤ò³ÎÇ§½ÐÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¦Â¸Ê¬¡¢Åê¼êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥° ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¡×(3)
¢¡ ¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.heroes-park.com/(https://www.heroes-park.com/)
OMO(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç)¤Ç¤Î±¿Æ°µ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¼Ò¤ÈAI´ðÈ×¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¥½¥Õ¥È¤ò³«È¯¡¢Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥»¥ó¥µー¥«¥á¥é¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÂÎ¸³¡ãÂÐÀï¡×·Á¼°¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ë±¿Æ°²ÄÇ½¤Ê¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¥«¥ë¥Á¥ã¥é¥¤¥ºÀß·×¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂç·¿¤ÎÂÎ¸³·¿¥¹¥Ýー¥Ä¶õ´Ö³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡À¤Âå¥Ç¥¸¥¿¥ëÌîµå¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡×¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ¼ÒÌ¾¡§¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¼ÒÌ¾¡§¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¹¥Ýー¥Ä¥Òー¥íー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¢£ ½êºßÃÏ¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èºùÌÚÄ®£²-£³ ÂçµÜ¥Þ¥ë¥¤7³¬
¢£ ÀßÎ©¡§2019Ç¯2·î
¢£ ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Á°ÅÄÁêÇì
¢¢ ¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò https://www.heroes-park.com/(https://www.heroes-park.com/)
¢¢ ¥Ç¥¸¥¿¥ë±¿Æ°½¬´·²½»ÜÀß¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä60¡õ¥¹¥Þー¥È¡×https://sports60.net/(https://sports60.net/)
¢¢ ¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë facebook https://www.facebook.com/heroespark.co.jp(https://www.facebook.com/heroespark.co.jp)
¢¢ ¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë Twitter https://twitter.com/airdigi(https://twitter.com/airdigi)
¢¢ ¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë Instagram https://www.instagram.com/airdg.biz/(https://www.instagram.com/airdg.biz/)