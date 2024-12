THE_B¤«¤é¡È±ÉÍÜËþÅÀ&¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡É¤Ê¼·Áð´¡¡ª2025Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª

株式会社エスモードアート

株式会社エスモードアート(https://www.smode.co.jp/)

一年の健康祈願でお正月明けに食べる日本の伝統的な七草粥。七草粥の”春の七草”「せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」にはデトックス効果やビタミン・ミネラルの補給、抗酸化作用などの様々な健康にも美容にも嬉しい効果が沢山!

THE_Bでは、さらに栄養価の高いスーパーフードを加え、捨てられがちな食材を美味しく活用するなど『THE_Bらしさ』を追加してオリジナル七草粥にアレンジ!

季節の恵みも感じる、身体にやさしい一杯に仕上げました。年末年始のたくさんのご馳走でお正月疲れの胃腸を労り、健康チャージしませんか?

■食物繊維が豊富なオートミールやキヌアで、年末年始の疲れた腸内環境正常化にピッタリ!

~七草粥 \800 (tax in)~

白米ではなく、オートミールとキヌアなどをベースにしたTHE_Bオリジナルの七草粥。食物繊維をしっかり摂取できるので便秘改善やデトックス効果が期待できます。

さらに白米に比べて血糖値の急上昇を抑えてくれる低GI値食材のため、身体にやさしい、正月太りを防止するダイエットにもおすすめな一品。

■捨てられがちな食材を活用したスパイスや特製ハーブオイルなどのTHE_Bらしいトッピングにも注目!

今年の七草粥は、捨てられてしまうことの多いカブの葉を美味しく活用した手作りスパイス「デュカ」をトッピング!カブの葉が苦手な方でも食べやすいよう乾燥させて、食感もお楽しみいただけるよう仕上げました。

また、七草の一つでもあるセリに香り高いディルを組み合わせて作った、オリジナルのハーブオイルもトッピングに使用。ヘルシーで爽やかな香りが、七草粥の風味を引き立ててくれます。

THE_Bオリジナル『七草粥』は2025年1月6日(月)~1月9日(木)の限定販売です。

皆さまの心も身体も健康な2025年をスタートできますように。是非ご賞味くださいませ♩

【お正月おみくじイベント開催のお知らせ♪】

七草粥の販売期間中は『おみくじイベント』を表参道店・中目黒店の両店舗にて開催!

七草粥やアサイーボウルのトッピングフリーくじなどが “ 必ず当たる!” 新年を祝したTHE_Bからの特別企画となっております。

▽詳細

実施期間:2025年1月6日(月)~1月9日(木)

開催場所:THE_B表参道店・中目黒店

対象:イートイン・テイクアウト商品を店頭にてご購入の方

※モバイルオーダーとウーバーイーツにてご購入の方は対象外となります。

【商品概要】

商 品 名:七草粥

価 格: 800円(消費税込み)※軽減税率適用

販売期間: 2025年1月6日(月)~1月9日(木)の限定販売

販売店舗:表参道店・中目黒店

【店舗紹介】

表参道店

〒107-0062

東京都港区南青山5丁目10-2 第2九曜ビル 1F

営業時間:10:00~19:30

Tel: 03-6805-0587(#)

中目黒店

〒153-0051

東京都目黒区上目黒1丁目16ー6 ナチュラルスクエアビル1F

営業時間:10:00~19:30

Tel: 03-6303-0882(#)

【年末年始営業のご案内】

【年内最終営業】

2024/12/29 (日)15:00 まで

※デリバリーのご注文は閉店時間30分前までとなります。

【年始営業開始】

2025/1/5 (日)14:00から

THE_B

The Better choice for the Best life.

最高な人生のために、今ある選択肢からより良い選択を。

THE_Bは、私たちをとりまく地球環境や社会、そしてかけがえのない自分自身にとって

良い選択、ライフスタイルを提案するコンセプトショップです。

取り扱っている商品はヴィーガンやスーパーフードを使用したサラダボウルやスムージー、フルーツボウルをメインに健康と環境を考えたメニューをご用意しています。

他にも、Stojoとのコラボエコカップやランチボックスなどのサステナブルアイテムなどの物販も幅広く展開しています。