¡ÚÍÍ¼°&¹àÌÜ¼«Í³¡ª»æÊ¸½ñ¥Çー¥¿²½¡Û¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎAI¥Äー¥ë¤òÄã²Á³Ê¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯¡×¤ËAIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡ª
¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Ç¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾¾²¬ Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯11·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼«¼ÒÀìÍÑAI¥Äー¥ë¤òÄã²Á³Ê¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯(https://career-survival.com/kantan-ai/)¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËAIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¡¦·úÀß¶È¡¦»ÜÀß´ÉÍý¡¦¾¦¼Ò¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ»æÊ¸½ñ¤Î¥Çー¥¿²½¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¡¢¶ÈÌ³¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¿ä¿Ê¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯ ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://career-survival.com/kantan-ai/
ÇØ·Ê¡§AI³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾õ
Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¤ÎºÇ½ªÊó¹ð½ñ(¢¨1)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃæ¾®´ë¶È¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¿Í¸ý¤ÏÌó390Ëü¿Í¶á¤¯¸º¾¯¤¹¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¤¦¤Á40%ÄøÅÙ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤òÊä¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎAIÆ³ÆþÎ¨¤Ï3¡óÌ¤Ëþ¡ÊÆ³ÆþÍ½Äê¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢´ûÀ½ÉÊ¤ÎAI¥Äー¥ë¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¼«¼Ò¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¦Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¡¦³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢Äã²Á³Ê¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¼«¼ÒÀìÍÑAI¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ØAI³èÍÑ¤Îµ¡²ñ¤ò¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µ¡Ç½¡§AIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ë¤ÎÆÃÄ§
º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ÖAIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ëµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢»æ¤ÎÊ¸½ñ¤äPDF¡¦²èÁü¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òAI¤¬¼«Æ°¤ÇÃê½Ð¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤äÉ½·Á¼°¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢OCR¤Ë¤è¤ëÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¤ò¤è¤ê¹âÅÙ²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸½ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡¦½ÀÆð¤Ê¹àÌÜÀßÄê¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿·Á¼°¤Î½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸½ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ±þ
- ¿ÞÌÌ¡¦Êó¹ð½ñ¡¦·ÀÌó½ñ¡¦ÃíÊ¸½ñ¡¦ÀÁµá½ñ¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬°Û¤Ê¤ë½ñÎà¤Ç¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¥Çー¥¿²½¡£
- °õºþ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
ÆÉ¤ß¼è¤ë¹àÌÜ¤ä¥Çー¥¿·Á¼°¤ò¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
- ¡Ö¤³¤Î¹àÌÜ¤À¤±Ãê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆüÉÕ¤ÏÆÃÄê¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤ÊÍ×Ë¾¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
- CSV¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤·Á¼°¤Ë¼«Æ°ÊÑ´¹¡£
DXÂ¥¿Ê¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç
- ¿Í¼ê¤Ç¤ÎÆþÎÏºî¶È¤ä¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¡¢¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÂçÎÌ¤Î»æÊ¸½ñ¤¬È¯À¸¤·¤¬¤Á¤ÊÀ½Â¤¶È¡¦·úÀß¶È¡¦ÉÔÆ°»º¶È¡¦»ÜÀß´ÉÍý¶È¡¦¾¦¼Ò¤Ê¤É¤ÇÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯¤È¤Ï
¡Ö¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿AI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤¿¼«¼ÒÀìÍÑAI¥Äー¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎAI¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯
- AI¥¢¥×¥ê¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤±¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿Äã²Á³Ê¤¬¼Â¸½¡£
- ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤äµ¡Ç½³ÈÄ¥¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
ºÇÅ¬¤ÊAI³èÍÑÊýË¡¤òÄó°Æ
- AI¤ÎÀìÌç²È¤¬¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤äÌÜÅª¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊAI¥Äー¥ë¤È¶ÈÌ³²þÁ±¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó°Æ¡£
- ¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³Î¤ÊÈñÍÑÂÎ·Ï¡¦Äã²Á³Ê¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë
- µ¡Ç½¤´¤È¤ËÌÀ³Î¤ÊÈñÍÑÂÎ·Ï¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢10Ëü±ß～¤Î¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È¤¬²ÄÇ½¡£
- ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ëµ¡Ç½³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¤Ä¤ÄÆ³Æþ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ë¡×µ¡Ç½¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎAIÊ¸½ñÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊAI-OCR¡Ëµ¡Ç½¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È
- ¸«ÀÑ½ñ¡¢¿ÞÌÌ¡¢ÆüÊó¡¢ºî¶È¼ê½ç½ñ¡¢ÉÔ¶ñ¹çÊó¹ð½ñ¤Ê¤É¤Î»æÊ¸½ñ¤«¤é»ØÄê¤Î¹àÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤òÍÍ¡¹¤Ê¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¹¤°¤Ë¸¡º÷¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤ê¡¢·¹¸þ¤òÇÄ°®¤·¸«ÀÑÀºÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¡£
·úÀß¶È
- ¸«ÀÑ½ñ¡¢ÃíÊ¸½ñ¡¢ÆüÊó¡¢¹©ÄøÉ½¡¢¹©»ö´°Î»Êó¹ð½ñ¤Ê¤É¡¢³°Éô¤È»æ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ëÄ¢É¼¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä³°ÃíÀè¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½ÂÐ±þ¤ò°ÍÍê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¡£
²·Çä¶È¡¦¾®Çä¶È
- ¸«ÀÑ½ñ¡¢¼õÃí½ñ¡¢È¯Ãí½ñ¡¢·ÀÌó½ñ¡¢Ç¼ÉÊ½ñ¡¢ÀÁµá½ñ¤Ê¤É¡¢¼è°úÀè¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë½ñ¼°¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥Çー¥¿²½¡£¥áー¥ë¤äFAX¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·Á¼°¤ÇÁ÷¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¤¥ì¥®¥å¥éー¤ÎÂ¿¤¤¥Çー¥¿ÆþÎÏ¶ÈÌ³¤ò¾ÊÎÏ²½¤·¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤ä¾¦ÃÌ³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
ÉÔÆ°»º¶È
- Êª·ï³µÍ×½ñ¡¢ÄÂÂß¼Ú·ÀÌó½ñ¡¢¼è°úÂæÄ¢¤Ê¤É¡¢¥Úー¥¸¿ô¤ÎÂ¿¤¤½ñÎà¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¹àÌÜ¤òÃê½Ð¤·¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤¹¤°¤Ë¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÊª·ïÄó°Æ¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡£
»ÜÀß´ÉÍý¶È¡¦ÀßÈ÷´ÉÍý¶È
- ÅÀ¸¡Êó¹ð½ñ¡¢½¤Á¶·×²è½ñ¡¢ÀßÈ÷´ÉÍýÂæÄ¢¤Ê¤É¡¢Â¾¼Ò»ØÄê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç»æÄ¢É¼¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñÎà¤«¤é¶¦ÄÌ¤Î¹àÌÜ¤òÃê½Ð¡õ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·¡¢»ÜÀß¤ÎÊÝÁ´¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍúÎò¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¡£
±¿Á÷¶È
- ±¿Å¾ÆüÊó¡¢¼ÖÎ¾±¿¹Ô·×²èÉ½¡¢ÇÛÁ÷ÅÁÉ¼¤Ê¤É¤Î»æ¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÁ÷·×²è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡£
¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò³ä¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿»æÊ¸½ñ¤Î¥Çー¥¿ÆþÎÏºî¶È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢DX¤Î²ÃÂ®¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥ê¥ó¥¯
¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯ ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://career-survival.com/kantan-ai/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¡Ö¿´Ìö¤ë»Å»ö¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ë¶ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¾²ÁÀ©ÅÙÀß·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈIT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëAI³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂÌäÂê¤Î²ò¾Ã¤äDX¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥ê¥¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø4ÃúÌÜ24ÈÖ5¹æ Âè2¿¹¥Ó¥ë401
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾²¬ Âç²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
- HR»ö¶È¡Ê¿Í»öÉ¾²ÁÀ©ÅÙºöÄê¡¿ÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿ºÎÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
- DX»ö¶È¡ÊDXÆ³Æþ»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µ°é¸¦½¤¡¿¥·¥¹¥Æ¥àÀß·×³«È¯¡Ë
ÀßÎ©¡§2022Ç¯10·î
HP¡§https://career-survival.com/
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹
KAKO¸×¡§https://career-survival.com/kakotora/
¤«¤ó¤¿¤óAI³«È¯¡§https://career-survival.com/kantan-ai
¤«¤ó¤¿¤ó¶ÐÂÕ¡§https://career-survival.com/kantan-kintai
¤«¤ó¤¿¤óÆüÊó¡§https://career-survival.com/kantan-nippo
¤«¤ó¤¿¤óÉ¾²Á¡§https://career-survival.com/kantan-hyouka
NexisAI¡§https://career-survival.com/nexis-ai
»²¹ÍÊ¸¸¥
(¢¨1) Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£¡ÖÀïÎ¬Åª´ðÈ×µ»½Ñ¹âÅÙ²½¡¦Ï¢·È»Ù±ç»ö¶È¡ÊÃæ¾®´ë¶È¤ÎAI³èÍÑÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¡Ë¡×2020Ç¯3·î27Æü
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/AIutilization.html