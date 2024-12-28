¾åÃÒ¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¶¯¤¤½ÎEQAO¡§¾åÃÒÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥³ー¥¹¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¡ª¾åÃÒÂç³Ø¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤Ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤éEQAO¡ª¡Ú¾åÃÒÀìÌç½ÎEQAO¡Û
2024Ç¯ÅÙ¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¼ÂÀÓ
EQAO¤Î2024Ç¯ÅÙ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¹ç³Ê¼Ô¿ô¤Ï¤Ê¤ó¤È4Ì¾¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢**¹ç³ÊÎ¨¤Ï100%**¤òÃ£À®¡£»Ö´ê¼ÔÁ´°÷¤¬¾åÃÒÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢EQAOÆÈ¼«¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÈÅ°Äì¤·¤¿»ØÆ³ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=i8ouQwuuBaE ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
¾åÃÒÂç³Ø¸øÊç¿äÁ¦Æþ»î¤ÎÆÃÄ§
¾åÃÒÂç³Ø¤Î¸øÊç¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡¢³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Î¿Í´ÖÀ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥°ÕÍß¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£EQAO¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=st2gvbtCXYw ]
¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤È»ÖË¾ÍýÍ³¤ÎÌÀ³Î²½:
¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò»ØÆ³¡£
¥¨¥Ã¥»¥¤ÂÐºö:
ÏÀÍýÅª¤ÇÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î½ñ¤Êý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë»ØÆ³¡£
ÌÌÀÜÂÐºö:
ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡£
¾åÃÒÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¾åÃÒÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¿Íºà¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁ©Åª¤Ê¥«¥ê¥¥å¥é¥à:
¸½¾ì¤ÇÌòÎ©¤Ä¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¼Â½¬¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤¬½¼¼Â¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî:
¹âÎðÊ¡»ã¡¢¾ã³²Ê¡»ã¡¢»Ò¤É¤âÊ¡»ã¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÀìÌçÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî:
³¤³°¸¦½¤¤ä¹ñºÝ¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸øÊç¿äÁ¦Æþ»î¤È¤Ï¡©
¸øÊç¿äÁ¦Æþ»î¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ÂÀÓ¤ä»ÖË¾Æ°µ¡¤ò´ð¤ËÁª¹Í¤µ¤ì¤ëÆþ»îÊý¼°¤Ç¤¹¡£¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í´ð½à:
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²Ý³°³èÆ°¤ä¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢·Ð¸³¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ½Å»ë:
ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÇÜÎ¨: °ìÈÌÆþ»î¤ËÈæ¤Ù¤ÆÇÜÎ¨¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤±þÊç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¶¥Áè¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
¤Ê¤¼EQAO¤Ï¾åÃÒÂç³Ø¸øÊç¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¶¯¤¤¤Î¤«¡©
»ÖË¾¹»¤ËµÕÅ¾¹ç³Ê¤Ç¤¤ë¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É
ºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸¹Ö»Õ¤Î£¹³ä¤¬¾åÃÒÂçÀ¸
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦ÂÐÌÌ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¥µ¥Ýー¥È
¾åÃÒÂç³Ø¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸À
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=3dsOzZGkUIE ]
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=qVSs1wENBaI ]
EQAO¤¬º£Ç¯¤â¾åÃÒÂç³Ø¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¶¨»¿´ë¶È¤ËÁª½Ð¡ª
EQAO¤¬¡¢º£Ç¯¤â¾åÃÒÂç³Ø¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¶¨»¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï¡©¡Û
¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊSophian¡Çs Contest¡Ë¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤ÇÄ¹Ç¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿ー¥½¥Õ¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤òÇÑ»ß¤·¡¢2020Ç¯ÅÙ¤«¤é¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£ ÀÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¡Ö³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ä¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¡¢¼«¿È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¸ÄÀ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Î·ú³ØÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¥ê¥¹¥È¶µ¥Ò¥åー¥Þ¥Ë¥º¥à¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×À¸¤¤ëÎÙ¿ÍÀ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¾Íè¼Ò²ñ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥êー¥Àー¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âEQAO¤Ï¡¢¤³¤Î¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î±¿±Ä¤ò°ú¤Â³¤¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è5: https://www.youtube.com/watch?v=RA_k9yHosTM ]
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¿Ø
EQAO¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤ä¿äÁ¦Æþ»î¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¼õ¸³À¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê»ØÆ³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ»ØÆ³¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÆÀ¸ÅÌ¤Î¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¶¯¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÆþ»î¾ðÊó¤È½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ
Æþ»î¤Î·¹¸þ¤ä·Á¼°¤ÏÇ¯¡¹ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£EQAO¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÆþ»î¾ðÊó¤ò¾ï¤Ë¼ý½¸¤·¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¸³À¸¤Ï¾ï¤ËºÇ¿·¤Î»î¸³·¹¸þ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý
¼õ¸³¤ÏÄ¹Ãú¾ì¤Ç¤¹¡£EQAO¤Ç¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¼õ¸³À¸¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®¸ù»öÎã
A¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯ÅÙ ¹ç³Ê¡Ë ¡ÖEQAO¤Î»ØÆ³¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤äÌÌÀÜ¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ç³Ê¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏEQAO¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡×
B¤µ¤ó¡Ê2024Ç¯ÅÙ ¹ç³Ê¡Ë ¡ÖÌÌÀÜÂÐºö¤¬Èó¾ï¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£ÌÏµ¼ÌÌÀÜ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
³ô¼°²ñ¼ÒEQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×¡¢TEDxSophia U¤Ø¤Î¶¨»¿·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢TEDxSophia U¤Ë¶¨»¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎTEDxSophia U¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖFuture On¡×¡£¥½¥Õ¥£¥¢Âç³Ø¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐÏÃ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤Îµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶¨»¿´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒEQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤Ë¶¯¤¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä³Ø½¬½Î¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂåÉ½¼Ô¤¬¾åÃÒÂç³Ø¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¶¨»¿µ¡²ñ¤òÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¤¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÍýÇ°¤ÈÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
TEDxSophia U ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÈIdeas for Others, Spreading with Others¡É
~ ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹¤á¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë ~
¾åÃÒÂç³Ø¤Î¶µ°éÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë ¡ÈFor Others, With Others (Â¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë)¡É ¤È¡¢TED¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë ¡ÈIdeas worth spreading (¹¤á¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢)¡É ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢¼«¸Ê¤ÎºÍÇ½¤äÀ®²Ì¤òÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åÃÒÂç³Ø¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¶µ°÷¤ä³ØÀ¸¤¬¡¢9³ØÉô29³Ø²Ê¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¿¿¤ËÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À³ØÌä¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤¬¹â¤¤¸þ¾å¿´¤ò¤â¤Ã¤ÆÆü¡¹Ãµµá¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò³ØÆâ³°¤ÇÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë³è¤«¤¹»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£TEDxSophia U¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¡¹¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤·¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¨¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹¤á¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾åÃÒÂç³Ø¤ò¤è¤ê°ìÁØ¡ÖÂ¾¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡×À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÆ³¤¯²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¡Ö½¸·ë¡×¤È¡Ö¼ÂÁ©¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢TEDxSophia U¤Î¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°HP:¡¡https://www.tedxsophiau.com
³ô¼°²ñ¼ÒEQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶ÌÂ¼¥Ê¥ª
ÁÏ¶È4Ç¯¤ÇÃÛ¤¤¤¿EQAO¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡ª
[Æ°²è6: https://www.youtube.com/watch?v=A8OmKPTIXd4 ]
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø
´Ä¶¾ðÊó³ØÉô: 1Ì¾
Î©¶µÂç³Ø
´Ñ¸÷³ØÉô: 1Ì¾
Íý¹©³ØÉôÊªÍý³Ø²Ê: 1Ì¾
Ê¸³ØÉô: 4Ì¾
Ê¸³ØÉô±ÑÊ¸³Ø²Ê: 1Ì¾
Ê¸³ØÉô¥É¥¤¥ÄÊ¸³ØÀì½¤: 1Ì¾
¹ñºÝ·Ð±Ä³ØÉô: £±Ì¾
¼Ò²ñ³ØÉô: 4Ì¾
¾åÃÒÂç³Ø
Áí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô ¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê: 5Ì¾
Áí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô ¶µ°é³Ø²Ê: 1Ì¾
´Ç¸î³Ø²Ê: 1Ì¾
Áí¹ç¥°¥íー¥Ð¥ë³ØÉô Áí¹ç¥°¥íー¥Ð¥ë³Ø²Ê: 12Ì¾
³°¹ñ¸ì³ØÉô ¥É¥¤¥Ä¸ì³Ø²Ê: 1Ì¾
³°¹ñ¸ì³ØÉô ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì³Ø²Ê: 1Ì¾
Ë¡³ØÉô ¹ñºÝ´Ø·¸Ë¡³Ø²Ê: 2Ì¾
Ë¡³ØÉô Ë¡Î§³Ø²Ê: 2Ì¾
Ê¸³ØÉô ¿·Ê¹³Ø²Ê: 3Ì¾
Ê¸³ØÉô ¥Õ¥é¥ó¥¹Ê¸³Ø²Ê: 2Ì¾
Ê¸³ØÉô ¥É¥¤¥ÄÊ¸³Ø²Ê: 3Ì¾
Ê¸³ØÉô Å¯³Ø²Ê: 1Ì¾
Ê¸³ØÉô ±ÑÊ¸³Ø²Ê: 1Ì¾
ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
ÃÏµå¼Ò²ñ¶¦À¸³ØÉô: 9Ì¾
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¿Í´Ö²Ê³ØÉô: 5Ì¾
Ô¢ÕÜ±¡Âç³Ø
´Ñ¸÷¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê³ØÉô: 12Ì¾
Ê¸³ØÉô: 5Ì¾
³°¹ñ¸ìÊ¸²½³Ø²Ê: 1Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô: 1Ì¾
¿Í´Ö³«È¯³ØÉô: 1Ì¾
Ë¡À¯Âç³Ø
¸½ÂåÊ¡»ã³ØÉô: 1Ì¾
¿Í´Ö³«È¯³ØÉô: 1Ì¾
GIS: 1Ì¾
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
Ãæ±ûÂç³Ø
Ê¸³ØÉô: 4Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô: 1Ì¾
¹ñºÝ·Ð±Ä³ØÉô: 2Ì¾
Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ³ØÉô: 4Ì¾
¹ñºÝ·Ð±Ä³ØÉô: 4Ì¾
Î©Ì¿´ÛÂç³Ø
¾¦³ØÉô: 1Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô: 2Ì¾
¹ñºÝ´Ø·¸³ØÉô: 2Ì¾
Ê¸³ØÉô: 1Ì¾
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø
¿Í´Ö³«È¯³ØÉô: 1Ì¾
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³ØÉô: 1Ì¾
¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô: 1Ì¾
ÆüËÜ½÷»ÒÂç³Ø
Ê¸³ØÉô: 2Ì¾
²ÈÀ¯³ØÉôÈïÉþ³Ø²Ê: 1Ì¾
¹ñºÝÊ¸²½³ØÉô: 1Ì¾
³Ø½¬±¡Âç³Ø
¹ñºÝ¼Ò²ñ²Ê³ØÉô: 1Ì¾
¹ñºÝ¼Ò²ñ³ØÉô: 2Ì¾
ÉðÂ¢Âç³Ø
¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô ¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£ー¥ºÀì¹¶: 1Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô: 2Ì¾
¼Ò²ñ³ØÉô: 2Ì¾
¿ÀÆàÀîÂç³Ø
¿Í´Ö²Ê³ØÉô: 2Ì¾
¹ñºÝÆüËÜ³ØÉô: 1Ì¾
ÆüËÜÂç³Ø
¾¦³ØÉô: 2Ì¾
½çÅ·Æ²Âç³Ø
¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯³ØÉô: 2Ì¾
°åÎÅ²Ê³ØÉô: 2Ì¾
¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô: 1Ì¾
Àì½¤Âç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 1Ì¾
°¡ºÙ°¡Âç³Ø
·ÐºÑ³ØÉô: 1Ì¾
Ê¸¶µÂç³Ø
¹ñºÝ³ØÉô: 1Ì¾
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø
¿´Íý³ØÉô: 1Ì¾
¹ñºÝ³ØÉô£´Ì¾
ÌÀ¼£Âç³Ø
Ë¡³ØÉô Ë¡Î§³Ø²Ê: 2Ì¾
¹ñºÝÆüËÜ³ØÉô: 1Ì¾
Åìµþ¹ñºÝ¹©²ÊÀìÌç¿¦Âç³Ø
¹©²Ê³ØÉô: 1Ì¾
Åìµþ½÷»ÒÂç³Ø
¸½Âå¶µÍÜ³ØÉô: 2Ì¾
À®¾ëÂç³Ø
Ê¸³ØÉô: 1Ì¾
À®ìþÂç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 1Ì¾
´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø
Ë¡³ØÉô: 1Ì¾
·ÐºÑ³ØÉô: 1Ì¾
Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô: 1Ì¾
´ØÀ¾Âç³Ø
¼Ò²ñ³ØÉô: 1Ì¾
[Æ°²è7: https://www.youtube.com/watch?v=43bCa32jG3o ]
Æî»³Âç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 1Ì¾
¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø
¹©³ØÉô: 1Ì¾
²Æì¹ñºÝÂç³Ø
»º¶È¾ðÊó³ØÉô: 1Ì¾
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷»Ò³Ø±¡Âç³Ø
¥°¥íー¥Ð¥ë¶µÍÜ³ØÉô: 1Ì¾
¹ñºÝ¸òÎ®³ØÉô: 2Ì¾
À¶Àô½÷»ÒÂç³Ø
ÃÏµå»ÔÌ±³ØÉô: 1Ì¾
¶ðß·Âç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 1Ì¾
¹ÃÆîÂç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 3Ì¾
ÄÅÅÄ½ÎÂç³Ø
³Ø·Ý³ØÉô: 1Ì¾
Áí¹çÀ¯ºö³ØÉô: 1Ì¾
ÅìÍÎÂç³Ø
¼Ò²ñ³ØÉô: 3Ì¾
ºùÈþÎÓÂç³Ø
·ò¹¯Ê¡»ã³Ø·²: 1Ì¾
¿ÀÅÄ³°¸ìÂç³Ø
³°¹ñ¸ì³ØÉô: 3Ì¾
¥°¥íー¥Ð¥ë¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥Ä³ØÉô: 1Ì¾
Ì¾ºùÂç³Ø
¿Í´Ö·ò¹¯³ØÉô: 1Ì¾
µÜ¾ë³Ø±¡½÷»ÒÂç³Ø
³Ø·Ý³ØÉô: 1Ì¾
¶áµ¦Âç³Ø
·Ð±Ä³ØÉô: 3Ì¾
°¡ºÙ°¡Âç³Ø¡¡
·Ð±Ä³ØÉô¡¡¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê¡¡1Ì¾
ÄëµþÂç³Ø
°åÎÅµ»½Ñ³ØÉô¡¡¥¹¥Ýー¥Ä°åÎÅ³Ø²Ê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä¥³ー¥¹¡¡1Ì¾
½çÅ·Æ²Âç³Ø
¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô¡¡1Ì¾
ÅìÍÎÂç³Ø¡¡
¼Ò²ñÊ¡»ã¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¡1Ì¾
¡Ú¿·¤·¤¤¥í¥´¤ÈÌ¾¾Î¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒEQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×¤Î¿·¤·¤¤¥í¥´¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤´Ý¤È¤½¤³¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ëÀþ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ý¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹Àþ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ëÃÄ·ë¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¨¥¸¥å¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤ò²Ã¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤Î½Å¸ü´¶¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖEQAO¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢IQ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯EQ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EQ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤ÆÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÆÉ¤ßÊý¤ò¡Ö¥¨¥«¥ª¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾Ð´é¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
¡Ú»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Û
EQAO Education Group ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡EQAO¶µ°é¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ÇÀ¸ÅÌ¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¤Î¼ø¶È¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¹â¤Î³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¡¢³Î¼Â¤ËÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Èà¤é¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥µ¥Ýー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¾ðÇ®¤¬À¸ÅÌ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î¼ø¶È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏÌµÎÁÂÎ¸³¼ø¶È¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeslpsoX1QsvqsegTK8dKfzsLlNz_N0wK7ZThtz-oDoDN2jPw/viewform
EQAOÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤È»ÈÌ¿
Â¿¤¯¤Î½Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¼«¿È¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢EQAO¤Î¶ÌÂ¼¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ç½é¤á¤Î1¹»¤«¤é5¹»¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Á¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ÇÄü¤á¤º¤ËÂÐºö¤òÎý¤êÄ¾¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾åÃÒÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆñ´Ø»äÂç¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¸³¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡ÖÍî¤Á¤ëÊýË¡¡×¤ä¡ÖÍî¤Á¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡×¤â¤Þ¤¿¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EQAO¤Ç¤Ï¡¢Íî¤Á¤ë¸¶°ø¤òÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¹ç³Ê¤ËÆ³¤¯»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤äÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤À¤±¤ËÍê¤ë½Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢EQAO¤ÏÀ¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤äÇØ·Ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹»ØÆ³¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è8: https://www.youtube.com/watch?v=90vl5fD3vDA ]
EQAO¤Î¸¶ÅÀ
¶ÌÂ¼¤Ï¡¢¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶ì¤·¤ß¤òÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë·Ð¸³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Ç½Î¤ËÄÌ¤¨¤º¡¢Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÁí¹ç·¿ÁªÈ´¥µ¥Ýー¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö¶µ°é¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖIQ¤ä³ØÎò¤¬¹â¤¤¿Í¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö¿ô³Ø¤ä¸ÅÅµ¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡©Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤òÊú¤¡¢¼«¤é¹Í¤¨¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
EQAO¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ
EQAO¤Ç¤Ï¡¢¹ç³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÅªÀ®Ä¹¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤äÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡×¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹½Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EQAO¤ÏÃ±¤Ê¤ë½Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î»×¤¤¤ÈÍýÇ°¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áª¤Ö¤Ù¤½Î¤È¤Ï
Â¿¤¯¤Î½Î¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ð¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½Î¤ÎÎò»Ë¤äÍýÇ°¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÇØ·Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£EQAO¤Ï¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¼õ¸³¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¸ÅÌ¤È¤È¤â¤ËÊâ¤à½Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è9: https://www.youtube.com/watch?v=uwV1uNu-GxU ]
[Æ°²è10: https://www.youtube.com/watch?v=Vn1225su_Xo ]
¤Ê¤¼¤ä¤ë¤Î¤«¡©
EQAO Education Group¤Ï¡¢¡Ö¶µ°é¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È´õË¾¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤¬°ìÈÌÆþ»îÁªÈ´¤ËÊÐ¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÀ¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¿Ê¤àµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç³Ø¹ç³Ê¤ò¥´ー¥ë¤È¤»¤º¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶µ°é¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢À¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤àÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ØÆ³¤Ç¤Ï¡¢³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÆ°¼ÂÀÓ¤ä¿Í´ÖÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆþ»îÊý¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤ÊÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸ÅÌ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬È¯Å¸¤¹¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢EQAO¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Þ¤¹¡£IQ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¦´¶ÎÏ¤ä¼«¸ÊÉ½¸½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¤¹¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òºÇÂç¸Â¤Ë¿¤Ð¤¹´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯ÎÏ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¹¤¤ò¿¤Ð¤¹¡×¨¡¨¡¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
EQAO¸ø¼°YouTube
Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òËè½µÈ¯¿®¡ª
https://youtube.com/@eq_ao?si=eLdEYLmsAGu1sIl0
WANTEDLY
EQAO¤Ç°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡ª¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤·¤¿¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤ÎÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.wantedly.com/companies/company_4024022
¸ø¼°HP
https://eqao.jp
ÌµÎÁÂÎ¸³¼ø¶È¤Î¼õÉÕ
¢ªÌµÎÁÂÎ¸³¼ø¶È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÊÏ©¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¡ªEQAOÆÈ¼«¤Î¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ°ì²ó¸Â¤ê¤Î¼õ¹Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://forms.gle/e4oDH2HXyZAWbU5s9
EQAO ¸ø¼°LINE
¢ª¸ø¼°LINE¤Ë¤ÆÌµÎÁÁêÃÌ¼õÉÕÃæ¡ª
https://lin.ee/an32kWl(https://lin.ee/an32kWl)
EQAO ¸ø¼°TikTok
¢ªÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
https://www.tiktok.com/@eqao7?_t=8qinIqlAfPs&_r=1(https://www.tiktok.com/@eqao7?_t=8qinIqlAfPs&_r=1)
EQAO ¸ø¼°Instagram
¢ªÁí¹ç·¿ÁªÈ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡ª
https://www.instagram.com/eq_for_ao?igsh=OGxzdGdnbWU4Z3Bi
EQAO¤¬R25¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
https://r25.jp/companies/gfknjabi/interview/932909772712181761