¾åÃÒ¤Î¿äÁ¦Æþ»î¤Ë¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¶¯¤¤½ÎEQAO¡§¾åÃÒÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö²Ê³ØÉô¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥³ー¥¹¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³«»Ï¡ª¾åÃÒÂç³Ø¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø²Ê¤Ë¿äÁ¦Æþ»î¤Ç¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤éEQAO¡ª¡Ú¾åÃÒÀìÌç½ÎEQAO¡Û

2024年度の驚異的な実績

GlobalSIGHT合同会社

EQAOの2024年度の社会福祉学科合格者数はなんと4名!さらに、**合格率は100%**を達成。志願者全員が上智大学に合格するという驚異的な結果を誇っています。この成功の背景には、EQAO独自のカリキュラムと徹底した指導方法があります。

上智大学公募推薦入試の特徴

上智大学の公募推薦入試は、学力だけでなく、学生の人間性や社会貢献意欲を重視します。EQAOでは、これらの要素を総合的に評価するための対策を提供しています。具体的には、以下のポイントに重点を置いて指導します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=st2gvbtCXYw ]

自己分析と志望理由の明確化:

自分の強みや社会福祉への熱意を明確にし、効果的にアピールする方法を指導。

エッセイ対策:

論理的で説得力のあるエッセイの書き方を徹底的に指導。

面接対策:

面接での自己表現力やコミュニケーション能力を向上させるトレーニング。

上智大学総合人間科学部社会福祉学科の魅力

上智大学総合人間科学部社会福祉学科は、社会福祉の専門知識と実践力を養うための充実したカリキュラムが特徴です。学生は以下のような学びを通じて、社会に貢献できる人材として成長します。

実践的なカリキュラム:

現場で役立つスキルを身につけるための実習やインターンシップが充実。

多様な専門分野:

高齢福祉、障害福祉、子ども福祉など、多岐にわたる専門分野を学ぶことが可能。

国際的な視野:

海外研修や国際交流プログラムを通じて、グローバルな視点を養うことができます。

公募推薦入試とは?

公募推薦入試は、学校からの推薦を受けずに、個人の実績や志望動機を基に選考される入試方式です。主に以下の特徴があります。

選考基準:

学力だけでなく、課外活動やボランティア経験、リーダーシップなど多面的な評価が行われます。

面接重視:

面接での自己表現力やコミュニケーション能力が重要視されます。

倍率: 一般入試に比べて倍率は低めですが、質の高い応募者が集まるため競争は依然として厳しいです。

なぜEQAOは上智大学公募推薦入試に強いのか?

志望校に逆転合格できるフルオーダーメイド

在籍する学生講師の9割が上智大生

オンライン・対面ハイブリッド型の良いとこ取りサポート

上智大学との深い関係性

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=3dsOzZGkUIE ][動画4: https://www.youtube.com/watch?v=qVSs1wENBaI ]

EQAOが今年も上智大学ソフィアンズコンテストの協賛企業に選出!

EQAOが、今年も上智大学ソフィアンズコンテストの協賛企業として選ばれました!

【ソフィアンズコンテストとは?】

ソフィアンズコンテスト(Sophian’s Contest)は、上智大学で長年開催されていた「ミス・ミスターソフィアコンテスト」を廃止し、2020年度から新たに設立されたコンテストです。 性別に基づく固定観念を取り除き、より多様性を尊重した「開かれたコンテスト」を目指しています。

このコンテストでは、上智大学生としての活動や上智大学の魅力を広く発信し、自身の取り組みや個性を効果的に伝える「インフルエンサー」としての力を競います。

また、上智大学の建学理念である「キリスト教ヒューマニズム」に基づき、「他者のために、他者とともに」生きる隣人性を体現することが求められ、将来社会を牽引するリーダーを輩出することを目指しています。

今後もEQAOは、このソフィアンズコンテストの運営を引き続きサポートし、応援してまいります。

経験豊富な講師陣

EQAOの講師陣は、上智大学出身者や推薦入試に精通した専門家ばかりです。彼らの豊富な経験と知識を活かし、受験生一人ひとりに最適な指導を提供します。個別指導を徹底することで、各生徒の弱点を克服し、強みを最大限に引き出します。

最新の入試情報と柔軟な対応

入試の傾向や形式は年々変化します。EQAOでは、最新の入試情報を常に収集し、カリキュラムに反映させています。これにより、受験生は常に最新の試験傾向に対応した準備を進めることができます。

個別サポートとモチベーション維持

受験は長丁場です。EQAOでは、定期的なカウンセリングやモチベーション維持のためのサポートを提供し、受験生が最後まで諦めずに努力を続けられる環境を整えています。

成功事例

Aさん(2024年度 合格) 「EQAOの指導のおかげで、自分の強みを明確にし、エッセイや面接で自信を持ってアピールできました。合格できたのはEQAOのサポートがあったからです。」

Bさん(2024年度 合格) 「面接対策が非常に役立ちました。模擬面接を繰り返すうちに、自然と自分の考えをしっかり伝える力がつきました。」

株式会社EQAO教育グループ、TEDxSophia Uへの協賛決定のお知らせ

この度、株式会社EQAO教育グループは、TEDxSophia Uに協賛させていただくことが決定いたしました。今回のTEDxSophia Uのテーマは「Future On」。ソフィア大学とともに、未来に向けた対話を促進するこの貴重なイベントに協賛企業として選ばれたことを、大変光栄に思います。

株式会社EQAO教育グループは、上智大学に強いネットワークを持つ学習塾として、また代表者が上智大学にルーツを持つことから、今回の協賛機会を大変意義深いものと捉えています。上智大学の理念と歩調を合わせ、共に学び、共に成長し続ける存在として、今後もこのパートナーシップを大切にしていく所存です。

TEDxSophia U について

“Ideas for Others, Spreading with Others”

~ アイデアを他者のために、他者とともに広め、実践する ~

上智大学の教育理念である “For Others, With Others (他者のために、他者とともに)” と、TEDのミッションである “Ideas worth spreading (広める価値あるアイデア)” には、多くの共通点があります。

どちらも、自己の才能や成果を他者のために役立て、より良い未来を創ることを目的としています。

上智大学は、世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つ教員や学生が、9学部29学科で学び合い、真に多様性に富んだ学問の場を提供しています。キャンパス内では、より良い社会を実現するために多くの学生が高い向上心をもって日々探求を続け、その学びを学内外で他者のために活かす姿が見られます。TEDxSophia Uは、そのような個々の強い想いが交差し、学び合える場を提供し続けたいと考えています。

「アイデアを他者のために、他者とともに広め、実践する」というテーマを通じて、上智大学をより一層「他者のために、他者とともに」生き生きとした社会へと導く架け橋となることを目指しています。

本イベントを通じて、価値あるアイデアの「集結」と「実践」を促進することに貢献できれば幸いです。

詳しくは、TEDxSophia Uの公式HPをご覧ください。

公式HP: https://www.tedxsophiau.com

株式会社EQAO教育グループ

代表取締役 玉村ナオ

創業4年で築いたEQAOの合格実績は業界トップクラス!

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=A8OmKPTIXd4 ]

慶應義塾大学

環境情報学部: 1名

立教大学

観光学部: 1名

理工学部物理学科: 1名

文学部: 4名

文学部英文学科: 1名

文学部ドイツ文学専修: 1名

国際経営学部: 1名

社会学部: 4名

上智大学

総合人間科学部 社会福祉学科: 5名

総合人間科学部 教育学科: 1名

看護学科: 1名

総合グローバル学部 総合グローバル学科: 12名

外国語学部 ドイツ語学科: 1名

外国語学部 ポルトガル語学科: 1名

法学部 国際関係法学科: 2名

法学部 法律学科: 2名

文学部 新聞学科: 3名

文学部 フランス文学科: 2名

文学部 ドイツ文学科: 3名

文学部 哲学科: 1名

文学部 英文学科: 1名

青山学院大学

地球社会共生学部: 9名

コミュニティ人間科学部: 5名

國學院大学

観光まちづくり学部: 12名

文学部: 5名

外国語文化学科: 1名

経済学部: 1名

人間開発学部: 1名

法政大学

現代福祉学部: 1名

人間開発学部: 1名

GIS: 1名

中央大学

文学部: 4名

経済学部: 1名

国際経営学部: 2名

立命館アジア太平洋大学

アジア太平洋学部: 4名

国際経営学部: 4名

立命館大学

商学部: 1名

経済学部: 2名

国際関係学部: 2名

文学部: 1名

昭和女子大学

人間開発学部: 1名

グローバルビジネス学部: 1名

人間社会学部: 1名

日本女子大学

文学部: 2名

家政学部被服学科: 1名

国際文化学部: 1名

学習院大学

国際社会科学部: 1名

国際社会学部: 2名

武蔵大学

国際教養学部 グローバルスタディーズ専攻: 1名

経済学部: 2名

社会学部: 2名

神奈川大学

人間科学部: 2名

国際日本学部: 1名

日本大学

商学部: 2名

順天堂大学

スポーツ健康学部: 2名

医療科学部: 2名

国際教養学部: 1名

専修大学

経営学部: 1名

亜細亜大学

経済学部: 1名

文教大学

国際学部: 1名

明治学院大学

心理学部: 1名

国際学部4名

明治大学

法学部 法律学科: 2名

国際日本学部: 1名

東京国際工科専門職大学

工科学部: 1名

東京女子大学

現代教養学部: 2名

成城大学

文学部: 1名

成蹊大学

経営学部: 1名

関西学院大学

法学部: 1名

経済学部: 1名

総合政策学部: 1名

関西大学

社会学部: 1名

[動画7: https://www.youtube.com/watch?v=43bCa32jG3o ]

南山大学

経営学部: 1名

芝浦工業大学

工学部: 1名

沖縄国際大学

産業情報学部: 1名

フェリス女子学院大学

グローバル教養学部: 1名

国際交流学部: 2名

清泉女子大学

地球市民学部: 1名

駒澤大学

経営学部: 1名

甲南大学

経営学部: 3名

津田塾大学

学芸学部: 1名

総合政策学部: 1名

東洋大学

社会学部: 3名

桜美林大学

健康福祉学群: 1名

神田外語大学

外国語学部: 3名

グローバルリベラルアーツ学部: 1名

名桜大学

人間健康学部: 1名

宮城学院女子大学

学芸学部: 1名

近畿大学

経営学部: 3名

亜細亜大学

経営学部 データサイエンス学科 1名

帝京大学

医療技術学部 スポーツ医療学科健康スポーツコース 1名

順天堂大学

国際教養学部 1名

東洋大学

社会福祉デザイン学部 1名

【新しいロゴと名称に込めた想い】

株式会社EQAO教育グループの新しいロゴには、白い丸とそこからはみ出る線がデザインされています。この丸は、生徒一人ひとりの存在を象徴し、そこから飛び出す線は、それぞれの個性を表現しています。一人ひとりが自立している姿を示しながらも、全体として一つの大きな力となる団結を表しています。「エジュケーション」を加えた背景には、教育事業に特化した企業であることを明確に示す意図があり、黒を基調としたデザインは、業界をリードする存在としての重厚感と力強さを表現しています。

また、「EQAO」という名称には、IQではなくEQを育むことを目指しているという理念が込められています。EQを伸ばすための最適なプロセスとして総合型選抜を活用するというコンセプトから名付けられ、読み方を「エカオ」とすることで「笑顔」をイメージさせ、親しみやすさと明るい未来を象徴しています。

【私たちのビジョン】

EQAO Education Group (株式会社 EQAO教育グループ)は、「今この瞬間で生徒の未来を変える」という覚悟を持って、毎回の授業に臨んでいます。生徒にとっての最高の学びを提供し、確実に目標達成に向けた一歩を踏み出せる場を作ることが、私たちの使命です。教育を通じて生徒一人ひとりの可能性を最大限に引き出し、彼らの未来を切り開くサポートを続けていきます。皆さんの情熱が生徒の未来を創ります。共に、最高の授業を提供していきましょう。

詳しくは無料体験授業までお申し込みください。

EQAO創業者の体験と使命

多くの塾は、創業者自身の成功体験を基にして運営されています。しかし、EQAOの玉村は違います。大学受験で初めの1校から5校まですべて落ち、精神的にも苦しみました。しかし、そこで諦めずに対策を練り直し、最終的には上智大学をはじめとする難関私大に合格することができました。

受験に成功する人には共通点がありますが、一方で「落ちる方法」や「落ちる人の特徴」もまた共通しています。EQAOでは、落ちる原因を徹底的に分析し、そのミスを避けることで合格に導く指導を行っています。テンプレートや創業者の成功体験だけに頼る塾とは異なり、EQAOは生徒一人ひとりの個性や背景、アイデンティティを最大限に活かす指導を展開しています。

[動画8: https://www.youtube.com/watch?v=90vl5fD3vDA ]

EQAOの原点

玉村は、自身と同じような苦しみを他の生徒に経験させたくないという強い使命感を持っています。特に、緊急事態宣言下で塾に通えず、正確な情報が得られない生徒が増える中で、「自分と同じ思いをする人を少しでも減らしたい」と考え、オンラインでの総合型選抜サポートを始めました。

また、高校生の頃から「教育とは何か」を深く考えてきました。「IQや学歴が高い人が評価される世の中は本当に正しいのか?」「数学や古典は本当に必要か?優先順位があるのではないか?」といった問いを抱き、自ら考え行動できる人材を育てることを目指して、この事業を立ち上げました。

EQAOが提供する価値

EQAOでは、合格だけでなく、人間的成長も重視しています。生徒一人ひとりが持つバックグラウンドや目標に合わせた個別指導を行い、「その人らしさ」を最大限に引き出す塾であることを大切にしています。また、EQAOは単なる塾ではありません。そこには高い志を持った人々が集い、創業者の思いと理念を共有することで、共に成長できる環境があります。

選ぶべき塾とは

多くの塾が増える中で、単なる広告に惑わされることなく、塾の歴史や理念、創業者の背景をしっかり確認することが重要です。EQAOは、総合型選抜という新しい時代の受験に真正面から向き合い、生徒とともに歩む塾であり続けます。

[動画9: https://www.youtube.com/watch?v=uwV1uNu-GxU ]

[動画10: https://www.youtube.com/watch?v=Vn1225su_Xo ]

なぜやるのか?

EQAO Education Groupは、「教育の常識を覆す」ことを目指し、子どもたちに新たな選択肢と希望を提供する教育機関です。従来の大学受験が一般入試選抜に偏る中で、個性豊かな生徒が自分らしく進む機会が限られ、地方ではその傾向が強く見られます。私たちは、大学合格をゴールとせず、その先の未来を見据えた教育を大切にし、生徒が自分のビジョンを明確にし、自信を持って進む力を育てます。

総合型選抜を重視する指導では、学力だけでなく、活動実績や人間性を評価する入試方式を通じて、生徒の多面的な力を引き出します。これにより、生徒は自分の選択肢を広げ、夢を追い求めることができます。

AIやロボットが発展する時代だからこそ、EQAOは「人間らしさ」を育むことに価値を見出します。IQだけでなく、共感力や自己表現力といった非認知能力を高め、生徒たちが自らの力で道を切り拓けるようサポートしています。

私たちの挑戦は、ただのスローガンではなく、実際の教育スタイルに反映されています。子どもたちが自分の「すき」を見つけ、それを最大限に伸ばす環境を提供し、未来を切り拓く力を育てていきます。

「すきを見つけて、すきを伸ばす」──これが、私たちの使命です。

