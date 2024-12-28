¥â¥Ç¥ë¡Ú¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡Û¤¬¥À¥ó¥¹¤ò¡ØSTORY¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç½éÈäÏª¡ª ³Ú¶Ê¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉ×¤Î¥¤¥ë¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëRIP SLYME¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ª
ÍÙ¤ëéâ¸¶¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬¡ØSTORY¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
12·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØSTORY¡Ù2·î¹æ¤Î¡Ø¡ÖALL ABOUT ¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ç25 ¡Ù¤Î´ë²è¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢éâ¸¶¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¡¢¡ØSTORY¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@story_love40¡Ë¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20ÉÃ¤Û¤É¤ÎÆ°²è¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢É×¤Î¥¤¥ë¥Þ¥ê¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØRIP SLIME¡Ù¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö³Ú±à¥Ù¥¤¥Ùー¡×¡£
¥ê¥º¥à¤ÎÎÉ¤¤²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ëéâ¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡ØSTORY¡Ù¤Ï¡Ö¿¿»÷¤·¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·1»þ´Ö¤À¤±¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤Ê¤é...¡×¤È¤¤¤¦éâ¸¶¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤ò¼Â¸½
45ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿éâ¸¶¤µ¤ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤éÈþÍÆ¡¢¿·Ç¯¤ÎWISH¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡Ø¡ÖALL ABOUT ¥¨¥Ó¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¡Ç25¡Ù¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÊì¶È¤Ë»Å»ö¤Ë¤ÈÂçË»¤·¤Îéâ¸¶¤µ¤ó¤Î¡Ö¤â¤·º£¡¢1»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¤ò½¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦WISH¤ò¡ØSTORY¡ÙÊÔ½¸Éô¤Ç³ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¥À¥ó¥¹¥µー¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿éâ¸¶¤µ¤ó¤Ï30Ê¬¤â¤·¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ÎÆ´¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¡ª
¡ØSTORY¡ÙÀ¤Âå¤Î40Âå¤Ë¤âÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¤¥À¥ó¥¹¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ´¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¤âìÔÂô¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤â¡ØSTORY¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«Ãæ¡ª
¢§STORY Instagram ¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://www.instagram.com/story_love40/
¡Ú¡ØSTORY¡Ù2025Ç¯2·î¹æ»¨»ï¾ÜºÙ¡Û
È¯Çä¡§¸÷Ê¸¼Ò
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
Äê²Á¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡ÚSTORYweb¡Û
https://storyweb.jp/
(https://www.instagram.com/story_love40/)
#STORY¥À¥ó¥¹
#éâ¸¶Í§Î¤
#Æ´
#ÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿
#³Ú±à¥Ù¥¤¥Ùー