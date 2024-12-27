²¼ÅÄ¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ó¥ó¥°¥¯¥é¥ÖÍý»öÄ¹¤Î½ñÀÒ¡Ø¸½¾ì¤«¤é³Ø¤Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ðー¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ

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ISBN-13 : 979-8346195122
Amazon¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMVN8L8B/
¡ÚEnglish Edition¡Û
Title¡§¡ØRisk Management from the Field: The Practical Knowledge of Lifesavers (English Edition)¡Ù
Publish : 2024/Dec/3¡Ê1st¡Ë
Paper back : 210 p
ISBN-13 : 979-8302280589
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPK76YGD/
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