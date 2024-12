²¼ÅÄ¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ó¥ó¥°¥¯¥é¥ÖÍý»öÄ¹¤Î½ñÀÒ¡Ø¸½¾ì¤«¤é³Ø¤Ö¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È-¥é¥¤¥Õ¥»ー¥Ðー¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ

特定非営利活動法人 下田ライフセービングクラブ

特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ(静岡県下田市)は、理事長・山口智史が執筆した書籍『現場から学ぶリスクマネジメント-ライフセーバーの実践知』が発売中であることをお知らせいたします。

2024年11月の日本語版に続き、2024年12月には英語版『Risk Management from the Field: The Practical Knowledge of Lifesavers (English Edition)』も刊行されました。

書籍概要

『現場から学ぶリスクマネジメント-ライフセーバーの実践知』は、著者が20年以上にわたりライフセービングの現場で培った知見をもとに、不確実な状況下でのリスクマネジメントを体系的にまとめた一冊です。

著者である山口智史は、観光振興、スポーツ、環境保護、青少年教育、地域防災など、幅広い分野でその経験を活かしてきました。

本書では、自然環境の中で刻々と状況変化する現場で実践される判断と行動のプロセスを紹介し、読者が日常生活や職場でも活用できるリスク対応力を身につけられるよう構成されています。

リスクの認識から評価、対応、改善に至るまでの実践的な指針に加え、認知心理学や行動経済学の知見を活用した「意思決定のクセ」の解説、さらに組織全体で安全文化を醸成する方法も取り上げています。

ライフセービングという専門的な現場の知識を基盤としながら、日常やビジネスにも応用可能な学びを提供する一冊です。

<このような人におすすめします>

- ライフセーバーやライフセービングに携わる方- 自治体の海岸管理や防災担当者- アウトドアアクティビティを愛好する方- リスクマネジメントの考え方を身に付けたい方

この本を通じて、命を守る現場の知恵が、皆さまの安全意識を高める一助となれば幸いです。

【目次】

序章 はじめに

1章 リスクマネジメントとは何か?

2章 ライフセーバーの視点で見るリスクの本質

3章 リスクアセスメント

4章 リスクをコントロールする

5章 PDCAサイクルの活用

6章 危機管理;直面する事態への対応

7章 ストレス下での意思決定と緊急対応

8章 テクノロジーの活用

9章 リスクに強い組織文化の構築

10章 未来のリスクに備える

あとがき

書籍情報

著者:山口智史 / Satoshi Yamaguchi

出版: 自主出版 / Independently published

【日本語版】

タイトル:『現場から学ぶリスクマネジメント-ライフセーバーの実践知』

発売日:2024年11月11日(初版)

ペーパーバック:276ページ

ISBN-13 : 979-8346195122

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0DMVN8L8B/

【English Edition】

Title:『Risk Management from the Field: The Practical Knowledge of Lifesavers (English Edition)』

Publish ‏ : ‎ 2024/Dec/3(1st)

Paper back ‏ : ‎ 210 p

ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8302280589

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPK76YGD/

著者紹介

山口 智史(やまぐち さとし)

特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ 理事長

20年以上にわたりライフセービングの現場で活動を続け、観光振興、スポーツ、環境保護、青少年教育、地域防災など多岐にわたる分野でその経験を活かしてきました。静岡県下田市を拠点に、海岸の安全管理を担うライフセービングクラブの理事長として、地域社会に密着した活動を展開しています。

特定非営利活動法人下田ライフセービングクラブ

「Safe & Clean -人のつながりを大切に-」を活動理念として、伊豆下田地域で1978年より45年間にわたり水辺の事故ゼロを目指した安全啓発と、美しい海の価値を伝える活動を続けている非営利団体です。水辺を利用する人々への安全啓発と監視救助活動、ビーチクリーンをはじめとする海の環境保全活動、地域の子どもたちへの安全・環境教育や国際交流の場の提供といった活動を行っています。各団体、企業とのパートナーシップにより、人にも地球にも優しい取り組みを進めていきます。

https://www.shimoda-lifesaving.com/