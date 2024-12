¡Ú12/27»¨»ïÈ¯Çä¡Û¡ØLightning¡Ê¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡Ë¡Ù2025Ç¯2·î¹æ Vol.370¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â±Ç²è¤¬¥Ü¥¯¤é¤Î¶µ²Ê½ñ¤À¡£Our Movie Chronicle¡×

株式会社ヘリテージ『Lightning』2025年2月号/表紙

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『Lightning(ライトニング)』2025年2月号「いつの時代も映画がボクらの教科書だ。Our Movie Chronicle」が 2024/12/27に発売となります。

『Lightning』2025年2月号/第一特集

スクリーンの男たちから学んだこと。

インターネットが普及していなかった頃、映画が流行を生み出し、カッコイイものを教えてくれた。遠く離れたアメリカのカルチャーを知ったり、時には、固定概念をぶっ壊してくれたりもした。なにかにトキめくあの瞬間が蘇る、そんな映画特集となっています。特集以外にも、12月8日に開催されたアメカジの祭典「稲妻フェスティバル」の様子をリポートしました。毎年恒例の来場者スナップもありますよ!アメカジ一色だった稲フェスを思い出しつつ、年末年始はとっておきの映画を観て、癒されてください。

『Lightning』2025年2月号/第一特集



いつの時代も映画がボクらの教科書だ。Our Movie Chronicle

映画から多大な影響を受けたカフェオーナーやショップオーナーに自分の好みや思考を作り上げてくれた映画を聞きました。主人公の生き様から自由を学んだ者、外国の不遇な時代を学んだ者、ファッションに影響を与えられた者。感銘を受けた作品に対しての熱量たっぷりな作品紹介をお楽しみください。単なる衣装ではなく、役柄やストーリーに馴染んでいた憧れのブーツや映画に関連したヴィンテージアイテムもたくさん登場します。今回はライトニング編集部が選ぶオススメ映画の紹介もしています。また、人並み以上に戦争映画を観てきた本誌編集長の松島親方と編集部員のモヒカン小川による、戦争映画対談も必見です。少しマニアックなライトニングならではの世界観に没入してください。

『Lightning』2025年2月号/稲妻フェスティバル REPORT『Lightning』2025年2月号/稲妻フェスティバル REPORT

たくさんのご来場ありがとうございました!

12月8日に開催されたアメカジの祭典「稲妻フェスティバル」の様子をリポートしました。毎年恒例の来場者スナップもありますよ!今年は100組、総勢228人。年に1回のアメカジ祭りには、老若男女の笑顔が溢れます。個性溢れる稲フェスコーデも圧巻です。

▼ 目次

004

Schott ×

ショットと交わる時、

そこから何かが生まれる……。



007

EDITOR’S PICK

日本と世界を駆け巡る編集部員が

独断と偏見でプロダクツを紹介!



020

稲妻フェスティバル REPORT

当日の様子や会場スナップをお届けする!



036

特集

いつの時代も映画がボクらの教科書だ。

Our Movie Chronicle

インターネットが普及していなかった時代は、

映画が流行を作り、カッコイイものを教えてくれた。

そんな映画に影響を受けたファッショニスタたちに、

とっておきの映画について語ってもらった。

映画に関連するグッズやヴィンテージも登場。

年末年始の長期休みで観たい映画が見つかるはず。

この時期にピッタリな特集をお届けする。



092

魁!! フライトジャケット塾

バズリクソンズの“亀屋塾長”が

飛行服の歴史やうんちくを解説します、押忍!



095

2025 New & Standard Collection

ファーストアローズの

2025年の新作を一挙にお披露目する。



118

pure blue japan INDIGO通信

ピュアブルージャパンが発信する、

インディゴネタ満載の連載。



122

WAREHOUSE & CO. AUTHENTIC PRODUCTS

ウエアハウスこだわりのプロダクツを

毎月異なるジャンルで紹介!



134

ROGUES EVENT REPORT

「凄いスカジャンが完成した!」

噂を聞きつけ、編集部が目にしたスカジャンとは……。



136

SHIP JOHN STORIES

ワークブランド“シップジョン”の物語。

モノづくりから始まるアメリカンドリームとは?



138

カリフォルニア工務店

アメリカ西海岸テイストの建築家集団の日常を綴る!



142

OWNER’S STORY RETURNS

様々なジャンルの店舗におけるオーナーの

遍歴や愛用品を紹介。



150

SLICK RIDES

今の気分はこの一台。

クルマにまつわる旬なトピックスを

毎号ピックアップするぞ。



152

USED IS MARVELOUS !

モノを溜め込み愛でるという、



155

CLUB Lightning通信

最新刊からバックナンバー、

オフィシャルグッズにイベントなど新情報が満載。



160

ネクストヴィンテージの教科書

これからヴィンテージになりうる

1980年代以降の古着を深掘りしていく!



▼ 次号予告

雑誌『Lightning(ライトニング)』2025年3月号 Vol.371「自分だけのくつろぎ空間」号

(2025年1月28日発売予定)

※特集は変更となる可能性がございます。

▼ 雑誌情報

誌名:Lightning(ライトニング)2025年2月号 vol.370

タイトル:いつの時代も映画がボクらの教科書だ。Our Movie Chronicle

発売日:2024年12月27日

定価(税込):\1,430

発行:株式会社ヘリテージ

▼ Lightning(ライトニング)とは

ファッション、クルマ、趣味や遊びなど、アメリカンカルチャーをベースに縦横無尽なアンテナで拾った情報を、遊び心たっぷりの誌面で紹介する、こだわりの大人たちに向けたライフスタイルマガジン。

公式 ECサイト:https://club-lightning.com/

公式 記事サイト:https://dig-it.media/member/lightning-ed/

公式 動画:https://www.youtube.com/c/CLUTCHMANTVfromTokyo

公式 Twitter:https://twitter.com/lng_inafes

公式 Instagram:https://www.instagram.com/lightningjapan/

公式 Facebook:https://www.facebook.com/lightningmagazine/



▼ お問い合わせ

株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0808 東京都新宿区天神町8 神楽坂Uビル 7F

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



▼ 購入はこちらから

https://club-lightning.com/