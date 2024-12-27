mooz.ai¡¢¹¹ð»ëÄ°·¿¤ÎÌµÎÁ¥×¥é¥ó¿·Àß¡¢AI¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë
ÌµÎÁ¹¹ð¥â¥Ç¥ë&Í§Ã£¾·ÂÔµ¡Ç½¼ÂÁõ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒGAIWAYA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆêºêÍºÂÀ¡Ë¤Ï¡¢AI¥³¥¹¥×¥ì¥¢¥×¥ê¡Ömooz.ai(https://mooz.ai/)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹¹ð»ëÄ°·¿¤ÎÌµÎÁ²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢Ê»¤»¤ÆÍøÍÑ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÍ§Ã£¾·ÂÔµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Çmooz.ai¤Ç¤Ï¡¢1²ó400±ß¤Ç30Ëç¤Î²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë½¾ÎÌ²Ý¶âÀ©¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¹¹ð¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²èÁü¤ò1Ëç¤º¤ÄÌµÎÁ¤ÇÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï²ó¿ôÀ©¸Â¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬µ¤·Ú¤ËAI¥³¥¹¥×¥ì²èÁü¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¤ò¾·ÂÔ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾·ÂÔ¥³ー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·µ¬¥æー¥¶ー¤¬¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¾·ÂÔ¤·¤¿Â¦¤È¤µ¤ì¤¿Â¦¤ÎÁÐÊý¤Ë30Ëç¤Î²èÁüÀ¸À®¤¬2²óÊ¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Üºö¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¥æー¥¶ー¤È¿·µ¬¥æー¥¶ー¤ÎÁÐÊý¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×¡Û
1. ¹¹ð»ëÄ°·¿¤ÎÌµÎÁ²èÁüÀ¸À®µ¡Ç½
- ¹¹ð»ëÄ°¤Ë¤è¤ê1Ëç¤º¤ÄÌµÎÁ¤Ç²èÁüÀ¸À®¤¬²ÄÇ½
- ²ó¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¤Ç¡¢²¿Ëç¤Ç¤â¥³¥¹¥×¥ì²èÁü¤¬À¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹
¢¨½¾Íè¤Î30Ëç1¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×Ã±°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ëç¤º¤Ä¤Î²èÁüÃ±°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥×¥é¥ó¤òÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¹¹ð¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç1Ëç¤º¤ÄÀ¸À®²ÄÇ½¤Ç¤¹
2. Í§Ã£¾·ÂÔµ¡Ç½
- ¾·ÂÔ¥³ー¥É¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½
- ¾·ÂÔ¼Ô¡¦Èï¾·ÂÔ¼Ô¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à2²óÊ¬¡Ê30Ëç¡ß2 = 60Ëç¡Ë¤ÎÌµÎÁÀ¸À®ÆÃÅµ¤òÉÕÍ¿
¿·µ¡Ç½¤Î³µÍ×
GAIWAYA¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ¡Ç½³È½¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¥³¥¹¥×¥ì¥¢¥×¥ê¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¥×¥é¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ÇÍøÍÑ³«»Ï¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¾·ÂÔÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¤ÆÍøÍÑ¼ÔÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿·¤·¤¤¼«¸ÊÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÆ±¼Ò¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¿È¶á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£À¸À®AIµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
mooz.ai¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥¢¥×¥ê³µÍ×¡Û
¡¦¼Ì¿¿1Ëç¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÊÌ¤Î»Ñ¤¬ºî¤ì¤ë²èÁüÀ¸À®¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡¦À¸À®AI¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥¹¥ï¥Ã¥×µ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤Î¥³¥¹¥×¥ì²èÁü¤òÀ¸À®¡£
¡¦¿§¡¹¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦°ì²ó400±ß¤ÎÄã²Á³Ê¤ÇÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£·î³ÛÅÐÏ¿¤ò¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¦AI²èÁü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥Çー¥¿ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²èÁü¤Î°ÍÑ¤òËÉ¤®°ÂÁ´¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¡Û
mooz.ai¤ÏApple AppStore, Google Play¤Ç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
²¼µ¥µー¥Ó¥¹¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mooz.ai/
³ô¼°²ñ¼ÒGAIWAYA
GAIWAYA¤Ï¡¢Á´°÷¤¬¹âÅÙ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·Ð±Ä·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥®¥ë¥É·¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢Generative AI with Attitude¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¿·¤·¤¤À¸À®AIµ»½Ñ¤ò°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÀ¤³¦¤Î¼Â¸½¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüÌë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
ËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ£²ÃúÌÜ£´£±－£±£´
ÂåÉ½: ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆêºêÍºÂÀ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGAIWAYA ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§info@mooz.ai