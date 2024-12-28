¡Ú°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Û¶¶ËÜÀµÍµ¶Ä®Ä¹¤é¤¬¡¢´Ú¹ñÊÝÇ«»Ô¤Î¶âÅì°ì¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡Ë»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡Ú°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Û¶¶ËÜÀµÍµ¶Ä®Ä¹¤é¤¬¡¢´Ú¹ñÊÝÇ«»Ô¤Î¶âÅì°ì¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡Ë»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
ÎáÏÂ6Ç¯12·î24Æü¡¢¶¶ËÜÀµÍµÄ®Ä¹¡¢ÁÒ»ý¸ùµÄÄ¹¤é¤¬¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ´Ú¹ñÃéÀ¶ÆîÆ»¤ÎÊÝÇ«»Ô¤òË¬¤ì¡¢¶âÅì°ì¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡Ë»ÔÄ¹¡¢ÖÃ¶ä½ç¡Ê¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¹¥ó¡ËÊÝÇ«»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¤é¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ñ¾ë¸©¶Ä®¡Û¶¶ËÜÀµÍµ¶Ä®Ä¹¤é¤¬¡¢´Ú¹ñÊÝÇ«»Ô¤Î¶âÅì°ì¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡Ë»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
º©ÃÌÃæ¤Î¶¶ËÜÄ®Ä¹¤é¶Ä®´Ø·¸¼Ô¤È¶â»ÔÄ¹¤Û¤«ÊÝÇ«»Ô´Ø·¸¼Ô
24Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñÃÏÊý»þÂå°Ñ°÷²ñ¤«¤é¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñ¤ÎÀ¤½¡ÆÃÊÌ¼«¼£»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¶ËÜÀµÍµÄ®Ä¹¤¬ÃÏÊý»þÂå°Ñ°÷²ñ´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤ÓÊÝÇ«»Ô´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÝÇ«»Ô¤Ø°ÜÆ°¤·¤ÆÉ½·ÉË¬Ìä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É½·ÉË¬Ìä½ªÎ»¸å¤Ï¡¢»ÔÄ¹¼çºÅ¤ÎÍ¼¿©²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¡¢Áê¸ß¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶â»ÔÄ¹¤Ï
¡ÖºòÇ¯¤Î10·î¤ËÊ¸²½´Ñ¸÷³¤ÍÎ¶ÉÄ¹¤é¤¬¶Ä®¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê´¿·Þ¤òÄº¤¤¤¿¡£º£¸å¡¢¶Ä®¤È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤â¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¶Ä®¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡¢ÂçÊÑ¶½Ì£¿¼¤¤¡×
¡ÖÊÝÇ«»Ô¤Ï¡¢³¤»ºÊª¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ä®¤äÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÀ§ÈóÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¶ËÜÀµÍµÄ®Ä¹¤Ï
¡Ö¶â»ÔÄ¹¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¡¢·ÐºÑ¡¢Ê¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÍèÇ¯¤ÎÊÝÇ«»Ô¼çºÅ¤Î¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤Ï¡¢¶Ä®´Ñ¸÷¶¨²ñÄ¹¤È¤È¤â¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÍèÇ¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍøº¬ÀîÂç²Ö²Ð¤Ë¡¢¥¥à»ÔÄ¹¤ä¥Á¥§µÄÄ¹¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¤¤¡×
¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½·ÉË¬Ìä³µÍ×
£±.Æü»þ¡¡ÎáÏÂ£¶Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ00Ê¬¤«¤é18»þ30Ê¬
£².¾ì½ê¡¡ÊÝÇ«»ÔÌò½ê¡ÊÂç´ÚÌ±¹ñ¡¡ÃéÀ¶ÆîÆ»¡¡ÊÝÇ«»Ô¾ë½£»³Ï©77¡Ë
£³.½ÐÀÊ¼Ô
°ñ¾ë¸©¶Ä®
¡¡¶¶ËÜ¡¡ÀµÍµÄ®Ä¹¡¢ÁÒ»ýµÄ²ñµÄÄ¹¡¢Ìî¸ý´Ñ¸÷¶¨²ñÄ¹¡¢À÷Ã«µÄ²ñµÄ°÷
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒKJCÖÃ¡¦¾á¿¢¡Ê¥Á¥§¡¦¥Á¥ç¥ó¥·¥¯¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¤Û¤«
´Ú¹ñÊÝÇ«»Ô
¡¡ÊÝÇ«»ÔÄ¹¡¡¶âÅì°ì¡Ê¥¥à¡¦¥É¥ó¥¤¥ë¡Ë»á¡¢
¡¡ÊÝÇ«»ÔµÄ²ñµÄÄ¹ ÖÃ¶ä½ç¡Ê¥Á¥§¡¦¥¦¥ó¥¹¥ó¡Ë»á¡¢¤Û¤«
¢£ÊÝÇ«»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁíÌÌÀÑ568.2km2¡¢¿Í¸ý95,772Ì¾(2023Ç¯¡£°Ê¾åWikipedia¤Ë¤è¤ë¡£)¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢Ãº¹Û¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¤¬¡¢1994Ç¯¤ËÁ´¤Æ¤Î¹Û»³¤¬ÊÄ»³¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÂçÀî³¤¿åÍá¾ì¡¢¥Þ¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó1,000Ëü¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£