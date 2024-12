¡Ø»°Ô¢»Ö ¿¿Àï¡ÙÇ¯ËöÇ¯»ÏÂç´¶¼Õ¸æÎé¥¤¥Ù¥ó¥È 12·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª

Qookka エンタテインメント株式会社

Qookka Entertainment Limitedが株式会社コーエーテクモゲームスの歴史シミュレーションゲーム『三國志13』のIPを使用し、同社監修の元で開発されたスマートフォン向けゲームアプリ『三國志 真戦』。同ゲームは、12月28日(土)に年末年始イベントを迎えます。豪華な報酬をたくさん準備しておりますので、君主の皆様のご参加を心よりお待ちしております!

「年末年始」大感謝御礼

一年間大変お世話になりました!新年を祝う特別なイベントが盛りだくさん!君主の皆様に感謝の気持ちを込めて、豪華な報酬を準備いたしました。ここでは、各イベントの詳細をご紹介いたします。

ログイン報酬

期間:2024年12月28日~2025年1月7日

新年を迎える特別な期間中、過去勢力値が300以上の君主は、ゲームにログインすることで日替わりのログイン報酬を受け取ることができます。この期間中の連続ログインは、効率的な資源の確保や強化の好機、日々のログインを欠かさず行い、イベント特典を最大限に活用してください!

州府振興

期間:2024年12月28日~2025年1月7日

州府振興では、名士の招待が重要な役割を果たします。条件を満たす名士を厳選し、イベント通貨「錦袋」を獲得しましょう!

各地点での招待は1回のみのため、名士のステータスや条件達成率を慎重に検討する必要があります。計画的な招待が成果を左右する、戦略性の高いイベント、知恵を絞り州府を盛り上げましょう。

新年品茶

期間:2025年1月1日~2025年1月7日

茶を通じて他の君主と交流する新年イベント。

茶館で茶を嗜む事で「錦袋」や「鉄観音茶」が獲得でき、報酬の内容は参加回数に応じて変化します。また、自身の茶館に訪問者を招待することで追加報酬が得られ、茶を通じた交流が、新たな出会いと機会をもたらすかも?

祈願吉祥

期間:2024年12月28日~2025年1月7日

イベント通貨「錦袋」を使用した祈願で、豪華な報酬が得られます。12回の祈願で全報酬が獲得でき、なんと初回祈願では錦袋を消費しません、報酬には貴重なアイテムが多数含まれており、新年の運を試し、強くなりましょう!

城観奇景

期間:2025年1月1日~2025年1月7日

新たな建築物外観「威武併昭」を購入できる特別イベント。

主城の外観を新年仕様に整え、新年の特別な雰囲気に合わせましょう。

新年祝

期間:2025年1月1日~2025年1月6日

チャージ特典として提供される「新年祝」を通じて、同盟や全体チャットでプレイヤー間の絆を深めるイベント。配布された新年祝を受け取ることで金銖が獲得できます!

新年花火

期間:2025年1月1日限定

新年を祝う象徴として、ゲーム内で花火が打ち上げられる特別なイベントです。主城や洛陽の空を彩る花火は、イベント期間中にログインしたプレイヤーが体験できます。1日限定の貴重なイベントを見逃すな!

魅力的なSNSイベントも盛沢山!

プレイヤー同士の交流を深め、共に成長や新たな発見をしましょう!年末年始、ゲーム内外で仲間と共に楽しんで、報酬を手に入れるチャンス!

今までの思い出を!『三國志 真戦』物語共有イベント

期間:2024年12月31日~2025年1月5日

『三國志 真戦』における君主様自身の物語を共有する特別イベントが開催!

戦いの中で輝きを放った瞬間や転機となった出来事を語るり、同じ世界で楽しむ仲間たちと感動を共有しましょう。

投稿された物語の中から、【威武併昭】限定キラカードセットやAmazonギフトカード、金銖といった豪華報酬が贈られます。

さらに、Discordでお気に入りの投稿に「いいね」を押すと、追加報酬の抽選に参加可能。タグ #真戦物語 をつけて、公式投稿欄やDiscordの専用チャンネルにぜひご参加ください。この機会に、自分の戦いの記録を後世に残しましょう。

最強部族兵種戦法を作ろう!部族兵種戦法カスタマイズイベント

期間:2024年12月28日~2025年1月2日

新シナリオ『潼関の戦い』と共に、部族兵種戦法をカスタマイズできる革新的イベントが開催!

どの兵種を採用し、どの戦法効果を組み合わせるか、君主様の戦略が試され、考案した戦法案や実際の戦報を投稿することで、豪華な報酬を獲得できます。

さらに、優秀作品には運営チームが記念戦法画像を作成し、公式X(@ShinSen_SGS )で発表する特別な機会も!投稿作品は戦法の独創性や実用性、編制との相性が評価基準です。金銖やAmazonギフトカードなどの賞品を目指し、創造力を駆使して最強戦法を編み出しましょう!

いずれのイベントにつきましても、詳細は、公式Xをご確認ください。

『三國志 真戦』とは

百万マスにも及ぶ超巨大マップで千軍万馬が激突!無数の英傑達がこの三国志の大地に集い、天下の覇権を巡り堂々会戦!“真”の戦略と策略の真髄を体験できる、シーズン制戦略シミュレーションゲーム。

シリーズのユーザーも初めての方も、ぜひ本作『三國志 真戦』で、リアルな三国志戦場を体験してみてください!

