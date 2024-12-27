ÎáÏÂ7Ç¯4·î1Æü¡¢³ý¥öºê»Ô¤ËÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é»ö¶È¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾¤¬µÖÊÝ°é±à¡×¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾Ï²ÊÝ°é±à¡×¤ò³«½êÍ½Äê
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÍø±×¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë³ô¼°²ñ¼Ò½½¿§¼Ë¡Ê½êºßÃÏ¡§²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡°æ ¾Ä¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢³ý¥öºê»Ô¤Ë¤ÆÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é»ö¶È¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾¤¬µÖÊÝ°é±à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾Ï²ÊÝ°é±à¡×¤Î2±à¤ò¿·µ¬³«½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
hareirokids ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.hareirokids.com/
¹ñ¤ÎÊÝ°é»ÎÇÛÃÖ´ð½à+1～2Ì¾¤ÎÅö¼ÒÆÈ¼«ÇÛÃÖ´ð½à¤ÈÆ±»þ¤Ë³«±à¤¹¤ëÎ¾±à¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¿¦°÷ÂÎÀ©¤Ç¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾®µ¬ÌÏÊÝ°é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼ê¸ü¤¤ÊÝ°é¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾¤¬µÖÊÝ°é±à¡×
1～2ºÐ»ù(Ëþ3ºÐ)¡¦±à»ùÄê°÷19Ì¾¤ÎÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼ÔÍÍÀìÍÑ¤ÎÃó¼Ö¾ì3ÂæÊ¬¤ÈÃóÎØ¥¹¥Úー¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È¼ïÊÌ¡§³ý¥öºê»ÔÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é»ö¶È£Á·¿
- ½êºßÃÏ¡§¢©253-0025¡¡¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¾¾¤¬µÖ2-13-5-1F
- ±à»ùÄê°÷¡§19Ì¾¡Ê1ºÐ»ù¡§9Ì¾¡¢2ºÐ»ù¡§10Ì¾¡Ë
- ³«½ê»þ´Ö¡§Ê¿Æü 7:00～19:00 / ÅÚÍË 7:00～18:00
- µÙÆü¡§ÆüÍËÆü¡¦½Ëº×Æü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î29Æü～1·î3Æü¡Ë
- ³«½êÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯4·î1ÆüÍ½Äê¡Ê³ý¥öºê»ÔÇ§²Ä¡¦³ÎÇ§¿½ÀÁ½àÈ÷Ãæ¡Ë
¡Ö(²¾¾Î)hareirokids¾¾Ï²ÊÝ°é±à¡×
1～2ºÐ»ù(Ëþ3ºÐ)¡¦±à»ùÄê°÷12Ì¾¤ÎÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¤Ç¤¹¡£
°ì¸Í·ú¤Æ¤ò´Ý¡¹ÊÝ°é±à¤ËÁ´ÌÌ²þÃÛ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤äÊÝ¸î¼ÔÍÍÁ÷·Þ»þ¤ÎÃóÎØ¥¹¥Úー¥¹¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶È¼ïÊÌ¡§³ý¥öºê»ÔÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é»ö¶È£Á·¿
- ½êºßÃÏ¡§¢©253-0022¡¡¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»Ô¾¾Ï²1ÃúÌÜ5-1
- ±à»ùÄê°÷¡§12Ì¾¡Ê1ºÐ»ù¡§6Ì¾¡¢2ºÐ»ù¡§6Ì¾¡Ë
- ³«½ê»þ´Ö¡§Ê¿Æü 7:00～19:00 / ÅÚÍË 7:00～18:00
- µÙÆü¡§ÆüÍËÆü¡¦½Ëº×Æü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¡Ê12·î29Æü～1·î3Æü¡Ë
- ³«½êÆü¡§ÎáÏÂ7Ç¯4·î1ÆüÍ½Äê¡Ê³ý¥öºê»ÔÇ§²Ä¡¦³ÎÇ§¿½ÀÁ½àÈ÷Ãæ¡Ë
ÎáÏÂ7Ç¯4·îÆþ±à ÊÝ¸î¼ÔÍÍ¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤Î¤´°ÆÆâ
4·î³«½ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢±àÆâ¤Ï¸½ºß¹©»öÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÊÝ°éÊý¿Ë¡¦ÊÝ°éÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ä±àÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³ý¥öºê»ÔÆâ¤Ø¤ÎÅ¾µï¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¡Ö¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤À¤±¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä
2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯1·î22Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯1·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～14:00
2025Ç¯2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯2·î5Æü¡Ê¿å¡Ë10:00～11:00
2025Ç¯2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:00
¢§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆþ±àÀâÌÀ²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.hareirokids.com/session/
³ô¼°²ñ¼Ò½½¿§¼Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿·À©ÅÙ¤Î»Ü¹Ô¤ÈÆ±»þ¤ÎÊ¿À®27Ç¯ÅÙ¤è¤êÊÝ°é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶è¡¦ÎÐ¶è¡¦ÅÔÃÞ¶è¤òÃæ¿´¤ËÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¡Ö¤È¤¤¤í¤¤Ã¤ºÊÝ°é±à¡×¤ÈÊÝ°é·¿¤Î»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡ÖCYS school¡×¤ò10»ÜÀß±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤Î¸ÄÀ¤òÂº¤Ö¡Ö½½¿Í½½°é¡×¤òÊÝ°éÍýÇ°¤Ë¡¢¾¯¿Í¿ôÀ©¤ÎÊÝ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÂÎ¡×¤ÎÊÝ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤äÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤ËÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ç³«¶È¤¹¤ëÇ§²Ä¾®µ¬ÌÏÊÝ°é±à¡Öhareirokids¡×¤Î2±à¤âÆ±¤¸ÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢À¿¿´À¿°Õ¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤´²ÈÄí¤Ë¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿±à¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò½½¿§¼Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ²£ÉÍ»ÔÀÄÍÕ¶èÈþ¤·¤¬µÖ5ÃúÌÜ2-4
Âå¡¡É½¡¡¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡°æ ¾Ä
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§ 2014Ç¯9·î3Æü
»ö ¶È Æâ ÍÆ ¡§ ÊÝ°é½ê¤Î·Ð±Ä¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¾ã³²»ùÄÌ½ê»Ù±ç»ö¶È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶ÈÂ¾
¡ÊURL¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò½½¿§¼Ë¡§https://www.toirosha.co.jp/
¤È¤¤¤í¤¤Ã¤ºÊÝ°é±à¡§https://www.toirokids.com/
CYS school¡§https://cys-school.com/
µë¿©¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö½½¿Í½½¿©¡×¡§https://www.junin-toshoku.com/
³ô¼°²ñ¼Ò½½¿§¼ËºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://recruit.toirosha.co.jp/