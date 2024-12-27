¥¹¥Ñ¥¤¥¹È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢ÆàÎÉ¤Î¥³¥³¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥ìー¤ò´®Ç½¡ª
¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆàÎÉ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©Æâ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾ðÊó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥¯¥íー¥É¤Î½ªÃåÃÏ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÏÍèÉÊ¤¬»Ä¤ëÆàÎÉ¸©¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿ÆÃ½¸¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ëÆàÎÉ1300Ç¯¤ÎÎ¹¡×¤¬¸½ºß¸ø³«Ãæ¡¢ÆàÎÉ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Ñ¥¤¥¹È¯¾Í¤ÎÃÏ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤òÃÎ¤ì¤ë¡ªÆÃ½¸¥Úー¥¸¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ëÆàÎÉ1300Ç¯¤ÎÎ¹¡×¸ø³«Ãæ
ÆÃ½¸¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ëÆàÎÉ1300Ç¯¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ªÅ¹¤ä¡¢¹âÌî»³±üÇ·±¡(¤ª¤¯¤Î¤¤¤ó)¤Ç¡Ö¹°Ë¡(¤³¤¦¤Ü¤¦)Âç»Õ¤ÎÎÁÍý¿Í¡×¤òÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿ÁÎÎ·¤Ë¤è¤ë¡¢¤ª»û¤È¥«¥ìー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥µ¥¤¥ÈURL:https://yamatoji.nara-kankou.or.jp/nara-curry/
¢£ÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤ò¾Ò²ð¡ª
¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¤ä¼Ò»û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¥Û¥È¥±½÷»Ë¡É°ÂÃ£¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡¢ÆàÎÉ¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤Î¤ªÅ¹¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤â¤½¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥«¥ìー¤È¤Ï¡©
¾®ÇþÊ´¤«¤é¤Ç¤¤¿¥ë¥¦¤ò»È¤ï¤º¡¢¥¤¥ó¥É¡¦Æî¥¢¥¸¥¢¤ÎÄ´ÍýË¡¤ò¥Ùー¥¹¤ËÆüËÜ¿ÍÆÈ¼«¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤«¤éºî¤ë¥«¥ìー¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊÆÈÓ(¥é¥¤¥¹)¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹°Ë¡Âç»Õ¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢Ê©¶µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹
ÆàÎÉ¸©ËÌÅìÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³ÅºÂ¼¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°±¡¤Î½»¿¦¡¢Á°ÀîÎÉ´ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹°Ë¡Âç»Õ¤ÎÎÁÍý¿Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤¬Ê©¶µ¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆàÎÉ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆàÎÉ¸©¤È¸©Æâ»ÔÄ®Â¼¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÆàÎÉ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍ¶µÒÂ¥¿Ê¤òÌÜÅª¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿
¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆàÎÉ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ÖÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆàÎÉ¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±¿±Ä»öÌ³¶É
¡¡Email¡§shirebashiruhodo.nara.24@rurubu.ne.jp