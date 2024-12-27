¡Ú¥¯¥é¥Õ¥È¡ßÌ¡²è¡Û¡Ö·¤¤Î¥«¥¿¥Á～·¤¿¦¿Í»°ß·Â§¹Ô¤Îµ°À×～¡×¤Î½ñÀÒÈÇ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª

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2021¡¢2022Ç¯ GLOBAL FOOTWEAR AWARDS¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡ÖBEST OVERALL WINNER(Áí¹çÍ¥¾¡)¡×¼õ¾Þ¡£
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2024Ç¯ ¥Ñ¥ê¡¢¥Þ¥ìÃÏ¶è¡ÖGallery Ecouffes¡×
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2017Ç¯ ¥Õ¥é¥ó¥¹‧¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÅ¸¼¨²ñ³«ºÅ
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2021Ç¯ TOKYO2020¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ø·¤Äó¶¡
2023Ç¯ NEXT ATOM for the future (¼êÄÍ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Æ½¤) ºîÉÊÈ¯É½
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2022Ç¯ ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ À¤³¦¿¦¿ÍÆÃ½¸·ÇºÜ¡¢NHK WORLD¡ÖDirect Talk¡×½Ð±é
2023Ç¯ CNA TV¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖRemarkable Living¡×½Ð±é(¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë)
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Noriyuki Misawa (MISAWA SHOE DESIGN ³ô¼°²ñ¼Ò)
URL : http://www.noriyukimisawa.com
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ÅÅÏÃ : 03-6807-8839
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