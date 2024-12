¡Ú¥¯¥é¥Õ¥È¡ßÌ¡²è¡Û¡Ö·¤¤Î¥«¥¿¥Á～·¤¿¦¿Í»°ß·Â§¹Ô¤Îµ°À×～¡×¤Î½ñÀÒÈÇ¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª

MISAWA SHOE DESIGN 株式会社

世界で活動する靴職人三澤則行は、映画監督スパイク・リーをはじめとしたハリウッド映画界や宮内庁において製作実績を持ち、さらに靴アートの製作を行うアーティストとしてもニューヨークやパリなど世界各地で個展を成功させてきました。

その三澤の半生を描いた「靴のカタチ~靴職人 三澤則行の軌跡~」(https://manga.thefaninc.co.jp/misawa/)が2022年4月に電子版で配信されましたが、好評を博し2024年12月26日に書籍化、そして販売開始致しました。

書籍版では、電子版収録の全8話に加えて、2024年に開催されたニューヨークコレクションでの出来事や三澤の代表作である靴作品「足の巣」の誕生秘話などを描いた最新話「セッション!!」や、三澤が恩師だと慕う城一生(たち いっせい)氏とのスペシャル対談(Web記事)もご覧いただけます。さらに、実際に三澤の手がけた靴作品(約20点)やロンドン、ニューヨーク、パリ、シンガポールでの個展の様子も写真収録されているほか、漫画内で登場するシーンを当時の写真とともに振り返る「のりゆき小話」も書籍版限定でお楽しみいただけます。

三澤は2025年5月には大阪・関西万博(TEAM EXPOパビリオン)で「未来の靴のカタチ」という展示発表を予定しています。ぜひこの機会に多くの方々に本を読んでいただき、靴職人三澤の活動を知っていただけたら幸いです。

三澤の代表作「足の巣」の新たな表現方法が誕生(場所:New York 写真:Yuki Neo )

【書籍詳細】

靴のカタチ~靴職人 三澤則行の軌跡~

発行日 2024年12月26日

価格 本体価格1,980円(税込)

ページ数 242ページ(冒頭カラー10ページ+本編232ページ)

作者情報 原作:中村旭宏 / 作画:モロトト

発 行 The FAN合同会社(東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー2F)

発行元 文彩堂出版(東京都練馬区豊玉北6-13-3 上野ビル4F)

【靴職人 三澤則行について】

(写真:Yuri Nanasaki )

<主な受賞歴>

2010年 International Efficiency Contest of Shoemakers (ドイツ国際靴職人技能コンテスト)、金メダル、名誉賞、の両賞受賞。

2015年 第33回 日本革工芸展「文部科学大臣賞」受賞。

2021、2022年 GLOBAL FOOTWEAR AWARDS(アメリカ)「BEST OVERALL WINNER(総合優勝)」受賞。

<個展>

2017年 ニューヨーク、チェルシー「Rogue Space」

2018年 イギリス、ロンドン「Sway Gallery」

2020年 隈研吾建築「東京浅草文化観光センター」

2022年 イサム‧ノグチ設計「モエレ沼公園ガラスのピラミッド」

2023年 シンガポール「THE ARTS HOUSE」

2024年 パリ、マレ地区「Gallery Ecouffes」

<主な活動>

2017年 フランス‧カンヌ国際映画祭で展示会開催

2018~24年 宮内庁に納品(伊勢神宮「親謁の儀」など)

2020年 天皇皇后両陛下より「御紋付銀手釦」を賜る

2021年 TOKYO2020オリンピック開会式のパフォーマンスへ靴提供

2023年 NEXT ATOM for the future (手塚プロダクション監修) 作品発表

<主なメディア掲載、出演>

2017年 Canal plus TV、Hungton Post誌(フランス) 、ロサンゼルスタイムズ誌(アメリカ)掲載

2022年 日本経済新聞 世界職人特集掲載、NHK WORLD「Direct Talk」出演

2023年 CNA TVドキュメンタリー「Remarkable Living」出演(シンガポール)

<製作実績>

スパイク‧リー(映画監督) 、パクチャヌク(映画監督) 、エイドリアン‧ブロディ(俳優) 、ミリセント‧シモンズ(女優) 、宮内庁 など

Noriyuki Misawa (MISAWA SHOE DESIGN 株式会社)

URL : http://www.noriyukimisawa.com

所在地 : 東京都荒川区荒川5-46-3

電話 : 03-6807-8839

代表者名 : 三澤則行

事業内容 : アート靴、注文靴の製造‧販売、靴学校の運営