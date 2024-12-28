2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ) ¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§µµÅçÅ¹¤ÈÃæÂ¼ÆüÀÖÄ»µïÄÌÅ¹¤¬2Å¹ÊÞÆ±»þNEWOPEN¢ö¹âÂ®Wi-Fi/ÅÅ¸»´°È÷¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§µµÅçÅ¹
¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ÃæÂ¼ÆüÀÖÄ»µïÄÌÅ¹
¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤ä¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ê¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢
ÌÌÅÝ¤Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ê¤É¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´ÆþÅ¹¸å¡¢Å¹Æâ¤Î¤ªÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑÄº¤¯ºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º
¥É¥ê¥ó¥¯¥µー¥Ðー¤Ë¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤´ÍøÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´¹ØÆþÄº¤±¤Þ¤¹¤È¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤ÇWi-Fi¡¦ÅÅ¸»¤ò´°È÷¤·¤¿¤ªÀÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÆÉ½ñ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤ä¤ª»Å»ö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤ªÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê½¸Ãæ¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯µ¤¤ÎºÑ¤à¤Þ¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤·¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£
µµÅçÅ¹
ÃæÂ¼ÆüÀÖÄ»µïÄÌÅ¹
Å¹ÊÞÆâ¤ÇÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ëWi-Fi¤â¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¤ÎÆþ¤Ã¤¿¹âÂ®Wi-Fi¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
ÄÌ¾ï¤ÎFreeWi-Fi¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¿®Â®ÅÙ¤âÂ®¤¯Æ°²è¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ¸»¤â´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÙ¶¯¤ä¤ª»Å»ö¤Ç¤ÎÉ¬Í×¤Ê´Ä¶¤ò¥µー¥Ðー¥É¥ê¥ó¥¯390±ß～¤ò1ÇÕ¤´¹ØÆþÄº¤¯¤À¤±¤Ç¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´û¤Ë·î´Ö3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤¬¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤òºî¶È¡¢µÙ·Æ¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥³ー¥Òー¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¥³¥³¥¢¤äËõÃã¥é¥Æ¡¢¤¤¤Á¤´¥ª¡¦¥ì¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã·èºÑÊýË¡¡ä
¡¦¸½¶â¡õ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑOK
¡¦¥á¥¸¥ãー¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ç¤¢¤ë¸òÄÌ·Ï¡¢QR¥³ー¥É·èºÑ¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ï»È¤¨¤Þ¤¹
¢£¸òÄÌ·Ï
¡¦manaca
¡¦suica
¡¦PASMO
¡¦toica
¢£QR¥³ー¥É
¡¦PayPay(LINE Pay)
¡¦¥á¥ëPay
¢£¥¿¥Ã¥Á·èºÑ
¡¦ID
¡¦Quickpay
¡¦³ÚÅ·Edy
¡¦³ÚÅ·Pay
Åù¡¹¡¢¤½¤ÎÂ¾WAON¤änanacoÅùÍÍ¡¹¤Ê·èºÑÊýË¡¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
¢£¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§µµÅçÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èº´¸ÅÁ°Ä®£²£²-£±£³¿¹¥Ó¥ë£±³¬
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åì»³Àþ¡ÖµµÅç±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È
³«¶ÈÆü¡§2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ)
¢£¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§ÃæÂ¼ÆüÀÖÄ»µïÄÌÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄ»µïÄÌ£´-£±£¶
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åì»³Àþ¡ÖÃæÂ¼ÆüÀÖ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö±Ä¶È
³«¶ÈÆü¡§2024Ç¯12·î28Æü(ÅÚ)
¡ã¤½¤ÎÂ¾Å¹ÊÞ¡ä¡¡～£±ÉôÈ´¿è～
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥ÖÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®£´ー£¶£°ー£±£´¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¤µ¤µ¤·¤Þ£±³¬
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§Àé¼ïÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è°ª£³ー£²£µ-£±£µ¥·¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ßー¥ëÀé¼ï
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§±ÉÀ¸Å¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è±ÉÀ¸£²-£´-£µ
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§Ì¾±ØÀ¾¸ýÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÄØÄ®£¶-£²»°¶¦¥Ó¥ë£±³¬
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§¿·¿ð¶¶Å¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¿ðÊæÄÌ£¸-£±£³-£³
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§Å·ËþÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÅ·¿À¶¶£³-£¸-£²£³¥³¥¢ÀðÄ®£²³¬
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§Ã«Ä®¶åÃúÌÜÅ¹ Wi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÃ«Ä®£¹ー£µー£±£¶ ¥Ð¥í¥ó¥ô¥§ー¥ë¥Ó¥ë £±£°£±
¢¡¥»¥ë¥Õ¥«¥Õ¥§Å·¿À¶¶£±ÃúÌÜWi-Fi¡¦ÅÅ¸»´°È÷¤ÎÌµ¿Í¥«¥Õ¥§
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¿û¸¶Ä®£±£°ー£³£²£Ä£Á£É£ØÀ¾Å·Ëþ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ñー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡Ã´Åö¡§±öÀî
https://selfcafe.jp/