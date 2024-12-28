¡Ú¤¤¤ï¤­FC¡ÛÂçÇ÷ÎÝ Áª¼ê¡¢°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤­¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö


¡ÚÂçÇ÷ ÎÝ¡ÊRUI OSAKO¡Ë¡Û




| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó


MF



| À¸Ç¯·îÆü


2004Ç¯10·î13Æü¡Ê20ºÐ¡Ë



| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å


177cm / 69kg



| ½Ð¿È


¼¯»ùÅç¸©



| ·ÐÎò


Ã«»³SSS ¢ª FC¥µ¥¦¥µー¥ì ¢ª ¿ÀÂ¼³Ø±àÃæÅùÉô ¢ª ¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅù³Ø¹» ¢ª ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢ª ¤¤¤ï¤­FC¡Ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡Ë



| ÂåÉ½Îò


2019Ç¯¡§U-15ÆüËÜÂåÉ½
2020Ç¯¡§U-16ÆüËÜÂåÉ½



| ½Ð¾ìµ­Ï¿


¡ã2024Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§14»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ


¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§14»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ



| ¥³¥á¥ó¥È


¡Ö1Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤­FC¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÇØÉé¤¤¡¢¶¦¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×