È¯¹Ú¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õー¥É¥³¥¹¥áORYZAE¡×¿·Ç¯¤Ë¾åÌÜ¹õÉ¹Àî¿À¼Ò¶Æâ¤Ë¤Æ´Å¼ò¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡ª¾ò·ïÃ£À®¤ÇÃ¯¤Ç¤â£±ÇÕÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡ª
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈ¯¹Úµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¼¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÀôÂÙ±Ñ¡Ë¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õー¥É¥³¥¹¥áORYZAE¡×¤Ç¿Íµ¤¤ÎÊÆ¹í´Å¼ò¤ò¡¢2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢£³Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î£²Æü´Ö¡¢¾åÌÜ¹õÉ¹Àî¿À¼Ò¶Æâ¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Å¼ò¤Ï¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯¤Î¤¤¤¤°û¤ßÊª¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÀµ·î¤Ë¹¥¤Þ¤ì¤Æ°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥ª¥ê¥¼¤Î´Å¼ò¤Ï¹ñ»ºÊÆ»ÈÍÑ¡¢100%ÊÆ¹íÀ½Ë¡¡¢ÌµÅº²Ã¤È¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¼¤Î´Å¼ò¤¬¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¥ª¥ê¥¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë´Å¼ò¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï550ml¤¬´ðËÜ¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥Ã¥×£±ÇÕ¤ÎÈÎÇä¤Ï¤ª»î¤·¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¿·Ç¯¤ò½Ë¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ¾ò·ï1.2¤ÎÎ¾ÊýÃ£À®¤Ç´Å¼ò£±ÇÕÌµÎÁÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌµÎÁÇÛÉÛ¾ò·ï¡Û
1.¥ª¥ê¥¼Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê¡÷oryzae_foodcosme¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
2.¥ª¥ê¥¼Â¦¤¬Åê¹Æ¤¹¤ë´Å¼òÇÛÉÛ¤Î¥Õ¥£ー¥ÉÅê¹Æ¤Ë¾åÌÜ¹õÉ¹Àî¿À¼Ò¡Ê¡÷kamimeguro_hikawajinja¡Ë¤ò¥á¥ó¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¾å¤²¤ë¡£
or¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¡ôORYZAE¤ò¤Ä¤±¤ÆÅê¹Æ
¢£¥ª¥ê¥¼¤ÎÊÆ¹í´Å¼ò¤È¤Ï
¡þ´°Á´ÌµÅº²Ã
ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢¹áÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤Þ¤¿²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¤â°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡þº½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¡ÃÊÆ¹í100%¤Î´Å¤ß
º½Åü¤ò»È¤ï¤º½ã¿è¤ÊÊÆ¹í¤Î´Å¤ß¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Å¤¤¤Î¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¡þ ¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª»ÒÍÍ¤äÇ¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£´Å¼òÇÛÉÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë3Æü¡Ê¶â¡Ë10:00~15:00
ÎÁ¶â¡§£±ÇÕ300±ß
¾ì½ê¡§¾åÌÜ¹õÉ¹Àî¿À¼Ò¶Æâ¤Ë¤Æ
¿ôÎÌ¡§¸ÂÄê300ÇÕ¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¥ª¥ê¥¼´ÅÌ£ÎÁ¡ÊÊÆ¹íÈ¯¹ÚÅüÊ¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥ê¥¼´ÅÌ£ÎÁ¡ÊÊÆ¹íÈ¯¹ÚÅüÊ¬¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹í¤«¤éºî¤ëº½ÅüÂåÂØ´ÅÌ£ÎÁ¤Ç¤¹¡£È¯¹Ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¡É´Å¤¤¤·¤¢¤ï¤»¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õー¥É¥³¥¹¥á ORYZAE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÝ°é±àµë¿©¤ä²Û»ÒÀ½Â¤¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÊÆ¤äµ¬³Ê³°¤ÎÊÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤ÆÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´ÅÌ£ÎÁ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹µ»½Ñ¤È¤·¤Æ´ë¶È¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://x.gd/u0HQH
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¹íÍ³Íè¤ÎÈ¯¹Ú´ÅÌ£ÎÁ¡Ö¥ª¥ê¥¼´ÅÌ£ÎÁ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ì¤Íè¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤äÃÏµå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¡¢½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖFIVE WIN¡×¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¡¦À¸»º¼Ô¡¦ÃÏµå´Ä¶¡¦ÅÁÅýÊ¸²½¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡É¸ÞÊý¤è¤·¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÁÃÍÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯¹Úµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿©¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¼
ÂåÉ½¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®ÀôÂÙ±Ñ
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÂç¶¶ 2ÃúÌÜ6-12¡¡º´Æ£¥Õ¥é¥Ã¥Ä301
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://www.oryzae.site/
¥áー¥ë¡¡¡¡¡§info@oryzae.site
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡§080-9537-6584