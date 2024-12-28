¡ÚINNISFREE¡Û3¼ï¤Î¹ë²Ú¥é¥Ã¥ー¥Ð¥Ã¥°¤¬¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤«¤é1·î1ÆüÈ¯Çä¡ª
¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÈþ¤ÎÅçÍ³Íè¤Î¼«Á³¼çµÁ¥¢
¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É[INNISFREE | ¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー] ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ3¼ï¤Î¥é¥Ã¥ー¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ò´Þ¤à¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥Ë¤Ï¤¸¤á¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³ÊÂÓ¤ÇÁª¤Ù¤ë3¼ï¤Î¥é¥Ã¥ー¥Ð¥Ã¥°
PDRN¥¹¥¥ó¥±¥¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¤ÎÂåÉ½Åª¡Ö¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¡×¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ä¤¯¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡£¤³¤Î¥»¥Ã¥È£±¤Ä¤ÇÀö´é¤«¤é»Å¾å¤²¤Î¥¯¥êー¥à¤Þ¤Ç¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤ÎÈþÍÆ±Õ¡Ö¥ì¥Á¥Îー¥ë PDRN ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É ¥»¥é¥à¡×¤ä¡¢¡Ø¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¼ÒÆâ¥Þ¥¹¥¯¥·ー¥ÈÁíÁªµó2024¡Ù¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖATV ¥Þ¥¹¥¯¥·ー¥È CR ¡ã¥»¥é¥ß¥É¡ä¡×¤ò´Þ¤à2¥é¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¯¥·ー¥È¤âìÔÂô¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥Èー¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£PDRN¥¹¥¥ó¥±¥¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§8,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê
¿·Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤ëÄ«¥Ó¥¿Ìë¥ì¥Á¥»¥Ã¥È
2025Ç¯¤Ä¤ë¤ó¤ÈÆ©ÌÀÈ©*1¸µÇ¯
¥¤¥Ë¤Î¡ØÄ«¥Ó¥¿Ìë¥ì¥Á¡Ù¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡©
2¼ï¤ÎÈþÍÆ±Õ¤ÇÄ«¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êÆ©ÌÀ´¶*2¥¢¥Ã¥×¡¢Ìë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Ï¥ê´¶¥¢¥Ã¥×¡£
¤µ¤é¤ËÀö´é¸å¤Î¿¡¤¼è¤ê¤äÉôÊ¬¥Ñ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡Ö¥Ó¥¿C ¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¥¨¥ó¥¶¥¤¥à ¥Ö¥é¥¤¥È ¥Ñ¥Ã¥É¡×¤ò¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤È©°õ¾Ý¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¥·ー¥È¤ÏÍÉ¤é¤®È©¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÊÊÝ¼¾·Ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOX¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿·Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤ëÄ«¥Ó¥¿Ìë¥ì¥Á¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§5,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¸ÂÄê
¥¤¥Ë¤Ï¤¸¤á¥»¥Ã¥È
¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¤ÎÂåÉ½Åª¥·¥°¥Í¥Á¥ãーÈþÍÆ±Õ¡Ö¥°¥êー¥ó¥Æ¥£ー¥·ー¥É ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó ¥»¥é¥à¡×¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥È¡£
º£Ç¯¤«¤é¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡¢½é¤á¤Æ¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡£´û¤Ë¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¼êÊü¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ë¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ë¤Ï¤¸¤á¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤âÈÎÇä
ÆüËÜ¹ñÆâ³ÆÅ¹ÊÞ¡¢Qoo10 INNISFREE¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡¢INNISFREE¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÊ¡ÂÞ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.innisfree.jp/
*1 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¤³¤È
*2 ¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë
About INNISFREE
Èþ¤ÎÅçÍ³Íè¤Î¼«Á³¼çµÁ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢[INNISFREE | ¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー]¡£2000Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢ºÑ½£Åç¤Î¼«¼ÒÈª¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ëÈþÍÆÃãÍÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç°ú¤½Ð¤··ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄó¶¡¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¤«¤Ä³Î¤«¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òµá¤á¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÎÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢À¤³¦ÅªÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎPETA¡Ê¥Ú¥¿¡Ë¤è¤ê¡ÖBeauty Without Bunnies¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥¦¥£¥º¥¢¥¦¥È ¥Ð¥Ëー¥º¡Ë¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥Õ¥êーÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Çä¾å¶â¤Î°ìÉô¤ò¡Ömore trees¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.innisfree.jp/
¢£¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/innisfreejapan/
¢£¸ø¼°X¡§https://twitter.com/innisfreeJapan
¢£¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@innisfreejapan