°Ü½»¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤Þ¤Á¡¢ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¸þ¤±¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈSNS¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¡£¾å»ÔÄ®¤Î°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¾ðÊó¤äÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÉÙ»³¸©¾å»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¿Í¸ý³ÈÂçµÚ¤Ó°Ü½»Â¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢ICT ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®»ö¶È¡×¤È¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯µÚ¤Ó¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÄ®¿¦°÷¤Ø¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤¤¡¢SNSÅù¤ò³èÍÑ¤·¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾å»ÔÄ®¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ë¤·¡¢¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¤Î³«ºÅÊó¹ðµ»ö¤ä°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëµ»ö¤â¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾å»ÔÄ®¤Î¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾å»ÔÄ®¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ü½»¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¡¢°Ü½»Àè¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¡¢¼«Á³¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½¼¼Â¤·¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤¿¤¤Êý¡¢¾å»ÔÄ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¸ø¼°YouTube¤ä°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¡Ö¤«¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.youtube.com/@%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E4%B8%8A%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%85%AC%E5%BC%8FYoutub/videos
°Ü½»Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¡Ö¤«¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤Ï¤³¤Á¤é :
https://iju-kamiichi.com/
¾å»ÔÄ®¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ö¶È¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¾å»ÔÄ®¤Î¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ»Üºö¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾å»ÔÄ®¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤ÇÄ®Æâ³°¤ÎÊý¤ä°Ü½»¼Ô¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ä¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å»ÔÄ®¤«¤é¤Î°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤â¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾å»ÔÄ®¤Î½»¤ß¤ä¤¹¤µ¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡õ¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤ÇÁ´3²ó¼Â»Ü¤·¡¢Ä®Æâºß½»¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÄ®³°ºß½»¼Ô¡¢°Ü½»¼Ô¤Ê¤É¤¬¡¢°Ü½»¡¦·ëº§¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¡¦½»Âð¡¦¶µ°é¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤«¤é¥Þ¥Þ¡¢¥Ñ¥Ñ¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤à²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤¿¤á¡¢14ºÐ¤ÎÄ©Àï¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Ä®¿¦°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ê¡¢Ä®¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â½»¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯&¥×¥Á¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¾å»ÔÄ®ºß½»¼Ô¤äÄ®³°ºß½»¼Ô¡¢°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¸òÎ®¤·¡¢¾å»ÔÄ®¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡¢Ëè²ó¥Æー¥Þ¤òÊÑ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤´²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥Á¹ÖºÂ¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÁáÂ®Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1²ó¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡õ¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
Âè2²ó¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡õ¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
Âè3²ó¥«¥Õ¥§¥Èー¥¯¡õ¥×¥Á¥»¥ß¥Êー¤ÎÍÍ»Ò
¢¡»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡¦»²²Ã¼Ô¤È¤Î¥Èー¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤â¤°¤é¡×¤µ¤ó¤ËÆþÅ¹¤Ç¤¤¿¤Î¤È¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉáÃÊÆþ¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢°é»ù¤ÎÈè¤ì¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡£
¡¦Æ±¤¸°Ü½»¼Ô¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤¬µ®½Å¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¤ªÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯¡¢³«ºÅ¾ì½ê¤â¶½Ì£¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤À¤óÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!
¡¦Â÷»ù¤Ç»Ò¶¡¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï1»þ´ÖÈ¾°Ê¾å½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¦¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ò¤¹¤°¤ËÊ¹¤±¤¿¡£¿§¤ó¤ÊÊý¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¹Í¤¨¤ä·Ð¸³ÃÌ¤¬Ê¹¤±¤Æ¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ä³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¢¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é :
https://careetern.com/special_intern/kamiichi_seminars2024
¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.youtube.com/@%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E4%B8%8A%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%85%AC%E5%BC%8FYoutub/videos
Ä£Æâ¼èºà³µÍ×
¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÃæ¹âÀ¸¤Ë¤â¾å»ÔÄ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢14ºÐ¤ÎÄ©Àï¤È¾å»Ô¹â¹»À¸¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢Ä®¿¦°÷¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤âÆ²¡¹¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤Ï¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÄ®¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³ØÀ¸¤µ¤ó¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¤Þ¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å»ÔÄ®¸ø¼°YouTube¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.youtube.com/@%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E4%B8%8A%E5%B8%82%E7%94%BA%E5%85%AC%E5%BC%8FYoutub/videos
»º¸å¥±¥¢¾Ò²ðÆ°²è
¾å»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¡¢²¹Àô»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷·¿¤Î»º¸å¥±¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ê¸ü¤¤»º¸å¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»ã²Ý¡¦Áí¹çÉÂ±¡¡¦´Ñ¸÷»ÜÀß¤òÃæ¿´¤ËÄ®Á´ÂÎ¤Ç¡¢»º¸å¥±¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ä®³°¤Î»ºÉØ¤µ¤ó¤«¤éÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²èÀ©ºî¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÆ°²è¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å»ÔÄ®¤Î¡Ö¤É¤³¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤°Ü½»¡¦»Ò°é¤Æ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å»ÔÄ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÉÙ»³»ÔÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬¤Î½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾å»ÔÄ®¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß¤¬¾å»ÔÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÀ¸³è¤¬¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿À©ÅÙ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å»ÔÄ®¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¼Ô»Ù±ç¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ü½»¼Ô¤Èºß½»¼Ô¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö°Ü½»¡÷¾å»ÔÄ®¡¡¸òÎ®¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ø¥¦¥§¥ë¥«¥ß¡Ù¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ö¶È¤Ç¤â¡¢°Ü½»¼Ô¤ä°Ü½»´õË¾¼Ô¤Ê¤É¡¢Ä®Æâ³°Ìä¤ï¤º¤À¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢°Ü½»¼Ô¸þ¤±»Ù±ç¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö0±ß¶õ²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢ÆâÍ÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¤Û¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢½»¤Þ¤¤¤â»Å»ö¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¾å»ÔÄ®¤Î°Ü½»»Ù±ç¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¾å»ÔÄ®¤Ø¤Î°Ü½»¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢´ë²è²Ý¤Ø¡£
0±ß¶õ²È¥Ð¥ó¥¯¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï·úÀß²Ý¤Ø¡£
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ©ÅÙ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Ü½»»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¾å»ÔÄ®°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë¡Ö¤«¤ß¥¹¥¤¥Ã¥Á¡×¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å»ÔÄ®°Ü½»¡¦Äê½»¥Ýー¥¿¥ë
https://iju-kamiichi.com/
¡ã°Ü½»Á´ÈÌ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¾å»ÔÄ®´ë²è²Ý´ë²èÈÉ
TEL¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡§076-472-2473
EMAIL¡§k.kikaku@town.kamiichi.toyama.jp
¡ã¶õ²È¥Ð¥ó¥¯µÚ¤Ó½»Âð´ØÏ¢¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¾å»ÔÄ®·úÀß²Ý´ÉÍý·úÃÛÈÉ
TEL¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë¡§076-472-2477
EMAIL¡§k.kenchiku@town.kamiichi.toyama.jp
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¼õÂ÷¡¦±¿±Ä
³ô¼°²ñ¼ÒAsian Bridge¡¡
TEL ¡§076-471-6701¡Ê9:30~17:30¡Ë