¡ÚQQEnglish¿·SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@qqenglish_eikaiwa)³«Àß¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¶µ»Õ¤¬ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¡£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÊ¸²½¤â¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é½¬ÆÀ¡ª

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、新たな情報発信の一環として、4つのSNSで新たに公式アカウントを開設しました。これにより、英語学習者が日々の学びを楽しみながら、実践的な知識やスキルを身につけられるコンテンツを提供してまいります。

アカウント開設の背景

QQEnglishは、2500人以上の経験豊富な先生がいるオンライン英会話スクールです。

もっとたくさんの英語学習者に役立つ情報を届けるために、新しくInstagram、TikTok、Threads、Lemon8のSNSアカウントを始めました。

これらのSNSでは、日本に住むフィリピン人教師たちが体験した「Japanカルチャー」を英語で発信しています。日本文化をテーマにしたコンテンツを通じて、フォロワーの皆さまが英語を楽しく学びながら、日本とフィリピンの文化の魅力に触れることができる場を目指しています。

今後も様々なテーマで発信をしていきます。ぜひチャンネル登録をお願い致します。

QQEnglish公式SNSアカウントで「Japanカルチャー」を英語で配信中!

日本人スタッフと日本在住のフィリピン人教師が体験した「Japanカルチャー」を、楽しく英語でお届けします。英語学習と日本文化の魅力を同時に楽しめるコンテンツをぜひお楽しみください!

<配信スケジュール>

- 配信日: 毎週火曜日・木曜日- 配信時間: 19:00’(日本時間)

<投稿例>

日本とフィリピンのクリスマス文化の違い

フィリピンのお祝いの席でレチョンはマスト…etc

<フォローはこちら>

各SNSで「@qqenglish_eikaiwa」を検索して、ぜひフォロー&チェックしてください!

- Instagram: https://www.instagram.com/qqenglish_eikaiwa/- TikTok: https://www.tiktok.com/@qqenglish_eikaiwa?lang=ja-JP- Threads: https://www.threads.net/@qqenglish_eikaiwa- Lemon8: www.lemon8-app.com/@qqenglish_eikaiwa?region=jp(https://www.lemon8-app.com/@qqenglish_eikaiwa?region=jp)

QQEnglishのプロ教師について

QQEnglishでは、2500人以上の教師がフィリピンで正社員としてオンライン英会話のレッスンやセブ島留学の指導に携わっています。

教師全員が600時間以上の徹底した研修を受けた後、英語指導資格「TESOL」を取得してからデビューします。そのため、初心者から上級者まで幅広い学習者に質の高いレッスンを提供できるのが特徴です。

また、2500人の教師の中から選ばれたトップティーチャーたちは、日本の教育機関でALT(外国語指導助手)としても活躍しており、世界で通用する英語教育の実現に貢献しています。

QQEnglishとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/

子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/