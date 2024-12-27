¡Ú¥·¥º¥«¥¦¥£¥ë¡Û¡Ö ¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó a / Lite MR01¡×ÂÐ±þ ¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È ¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à È¯Çä
»³¸ý¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§»³¸ý¸©ÈþÇª»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý µ®»Ì¡Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Öshizukawill¡Ê¥·¥º¥«¥¦¥£¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö ¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó a / Lite MR01 ¡×ÂÐ±þ ¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È ¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÚÅ·¡¡https://x.gd/RdB4JK(https://x.gd/RdB4JK)
yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¡https://x.gd/3AG8B(https://x.gd/3AG8B)
wowma¡¡https://x.gd/JDkxv(https://x.gd/JDkxv)
Qoo10¡¡https://x.gd/ikNcJ(https://x.gd/ikNcJ)
¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È ¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à
¢£À½ÉÊ»ÅÍÍ
¾Ë»ÒÁÇºà¡§ ÆüËÜÀ½ AGC°°¾Ë»Ò
Ì©ÃåºÞ¡§ ÆüËÜ ¤ÎNippa¼ÒÀ½
»ÅÍÍ¡§ ¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È
( ÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¤¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¥«¥Ã¥È ¥Õ¥£¥ë¥à )
¥¬¥é¥¹É½ÌÌ½èÍý¡§¥×¥é¥º¥ÞÍÏ¼Í½èÍý¥Õ¥ÃÁÇ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê³ê¤é¤«¤Ê»Ø¿¨¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
É½ÌÌ¹ÅÅÙ ¹ÅÅÙ9H ¥¬¥é¥¹¸ü¤ß0.3mm Á´ÌÌµÛÃåÊÝ¸î¥Õ¥£¥ë¥à »ØÌæ·Ú¸º Èô»¶ËÉ»ß
¢¨Á´ÌÌµÛÃå¤È¤Ï ¥Õ¥£¥ë¥à Á´ÂÎ¤ËÌ©ÃåºÞ¤¬ÅÉÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÆâÍÆ
¡¦¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¡ß1
¡¦¥¯¥êー¥Êー¥»¥Ã¥È¡ß1
1.Æ·¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹
¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÌÜ¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤òÀ©¸æ¤·Æ·¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
2.¶¯ÅÙ¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤¢¤ê
Åö¼Ò¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Ï400¡î¤Ç2ÅÙ²ÃÇ®¤·¡¢1Ëç¤¢¤¿¤ê4»þ´Ö¤â¤ÎÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¶¯²½¤·¤Æ
¤¤¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÉÊ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¹ÅÅÙ¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë½ý¤òÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡£
3.³ê¤é¤«¤Ç»Ø¿¨¤êÈ´·²
¥¬¥é¥¹É½ÌÌ¤ËÆüËÜ´ë¶ÈShinEtsu¡Ê¿®±Û²½³Ø¹©¶È¡ËÀ½¥Õ¥ÃÁÇ·Ï¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Ë¤è¤ë
É½ÌÌ³Ê¹¥¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê»Ø¿¨¤ê¤ò¼Â¸½¡£
4.ÇËÊÒ¤¬Èô¤Ó»¶¤é¤Ê¤¤
¡¡Èô»¶ËÉ»ßPETÁØ¤¬¥¬¥é¥¹ÊÒ¤ÎÈô»¶¤òËÉ¤®¡¢³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Î²ø²æ¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
5.±ø¤ì¤â¤¹¤°¤Ë¿¡¤¼è¤ì¤ë
¡¡É½ÌÌ¤Ë»ØÌæ¤ä±ø¤ìÅù¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤â¥µ¥Ã¤È¿¡¤¼è¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë¡ª
¡¡²èÌÌ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥Ã¥¸²Ã¹©
¥¬¥é¥¹¥Õ¥£¥ë¥à¤Î±ï¤Ï³ê¤é¤«¤Ê¶ÊÌÌ¤Î¤¿¤á¡¢»Ø¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤é¤ºÇí¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤âÂ»¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
7¾×·â¤Ë¶¯¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¥·¥º¥«¥¦¥£¥ë¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯
¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¥ó¥¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÂÑ¾×·â¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô»³¸ý¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
²ñ¼ÒÌ¾¡§»³¸ý¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©759-2213 »³¸ý¸©ÈþÇª»ÔÂçÎæÄ®À¾Ê¬10667ÈÖÃÏ1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³¸ýµ®»Ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÄÌ¿®ÈÎÇä¡ÊÍ¢½ÐÆþÈÎÇä»ö¶È¡Ë¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸À©ºî¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹¹ð¡¦°õºþÊªÀ©ºî
shizukawill ¾¦É¸ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§Âè5883712¹æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://yamaguchi-corp.com/(https://yamaguchi-corp.com/)
¥·¥º¥«¥¦¥£¥ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://shizukawill.co.jp/