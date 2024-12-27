JTG¾Ú·ô¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー»ñ³Ê¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB¡×»ñ³ÊÊÝÍÎ¨70¡ó¤òÆÍÇË¡ª
JTG¾Ú·ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
¡¡JTG¾Ú·ô¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì¡Ë¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤¬À©Äê¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ»ñ³Ê¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ºßÀÒ¤¹¤ë±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜ»ñ³Ê¤Î¼èÆÀÎ¨¤¬70.7¡ó¤ËÅþÃ£¡Ê2024Ç¯12·î26Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢2024Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇËÜ»ñ³Ê¤ÎÊÝÍ¼Ô¿ô¤¬49Ì¾¤È¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ»ñ³Ê½êÍ¼Ô¤Î½êÂ°´ë¶È¾å°Ì10¼Ò¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2024Ç¯12·î26Æü»þÅÀ¤ÎËÜ»ñ³ÊÊÝÍ¼Ô¿ô¤Ï71Ì¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÎð²½¡¦Ä¹¼÷²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ÏÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿»ñ»º´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥Ëー¥º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JTG¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡¢»ñ»º´ÉÍý¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¹Ô¤¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢JTG¾Ú·ô¤ÏÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤¬½êÂ°
¡¡JTG¾Ú·ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤´²ÈÂ²¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò¡¢Ã´Åö¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÈ¼Áö¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢JTG¾Ú·ô¤Ç¤Ï±Ä¶ÈÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¼è°ú¡¢¥Í¥Ã¥È¼è°ú¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä±Ä¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶âÍ»¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¾Ú·ôÃ´ÊÝ¥íー¥ó¤Î³èÍÑ¤ä¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¬»¶Åê»ñ¤ÎÄó¶¡¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Ê¤É¡¢J¥È¥é¥¹¥È¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤ÎÆÃ¿§¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
JTG¾Ú·ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡§https://www.jtg-sec.co.jp/houjin/pb.htm
¢£¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB»ñ³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¤¬À©Äê¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖPB¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×¡¢¡Ö¥·¥Ë¥¢PB¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖPB¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×
¶âÍ»Á´ÈÌ¤È»ñ»º´ÉÍý¤Î´ðÁÃÅªÃÎ¼±¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¿¦¶ÈÎÑÍý¤Î´ðËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¸³¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB¡×
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶È¤È»ñ»º¤ÎÎ¾ÌÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤òÄó°Æ¡¢¼Â¹Ô»Ù±ç¤¹¤ëÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ë¥¢PB¡×
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ÎºÇ¾åµé»ñ³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°ÉôÌç¤Î´ÉÍý¿¦¤Ê¤¤¤·¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB»ñ³Ê¡Ê¤Þ¤¿¤ÏCMA¡Ë¤òÊÝÍ¤·¡¢¤«¤Ä2Ç¯°Ê¾å¤Î»öÌ³·Ð¸³¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼è°ú¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢»ÙÅ¹¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Þ¥êーPB¡×»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ð¥ó¥«ー¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ëJTG¾Ú·ô¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£JTG¾Ú·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
JTG¾Ú·ô¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é60Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏJ¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8508¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿·ÂÎÀ©¤Ç¥ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡¢Îò»Ë¤È³×¿·¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ìŽ¤¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤ÈŽ¤³°Éô´Ä¶¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·Ž¤´ûÀ®³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤³°Åê»ñ¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ò±þ±ç¤¹¤ëJTG¾Ú·ô¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎJTG¾Ú·ô¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥³¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§£Ê¥È¥é¥¹¥È¥°¥íー¥Ð¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè35¹æ¡¢Âß¶â¶È¼ÔÅÐÏ¿ÈÖ¹æ ÅìµþÅÔÃÎ»ö(1)Âè31946¹æ
£Ê¥È¥é¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÌÅì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 8508¡Í¤Î»Ò²ñ¼Ò
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñŽ¤ÆüËÜÂß¶â¶È¶¨²ñ²ñ°÷ Âè006278¹æ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー7³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÌðÅÄ¹Ì°ì
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.jtg-sec.co.jp/