30Âå½÷À¤Î23.8¡ó¤¬¡Ø¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£È©¤Ø¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÃí°Õ¡ª
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤Ï¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30Âå½÷À¤Î¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È»ÈÍÑ·Ð¸³¤òÄ´ºº¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¦¤Ï¤¤¡§23.8¡ó
¡¦¤¤¤¤¤¨¡§76.2¡ó
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢30Âå½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢23.8¡ó¤ÎÊý¤¬¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤ÏÊØÍø¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ëà»¤¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤ÈÈ©¤Î´Ö¤ËËà»¤¤¬À¸¤¸¡¢¤³¤ì¤¬³Ñ¼ÁÁØ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Àö¾ôÀ®Ê¬¤Î»É·ã¤ä¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤Î»ÄÎ±¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Íµ»ö¡§¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤ÏÈ©¤Ë°¤¤¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÈÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý(https://earthcare.co.jp/blog/cleansing-sheets-harmful-5-risks-and-proper-usage)
¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤Ï¼ê·Ú¤ÇÊØÍø¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥²¥ë¤Ç¤¹¡£¼ê·Ú¤ÇÊØÍø¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥·ー¥È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥²¥ë¤Ï¡¢Ä¶ÉÒ´¶È©¡¦´¥ÁçÈ©¤Î¼ÒÄ¹¤¬³«È¯¤·¤¿¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¦Àö´éÎÁ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°ìËÜ¤Ç¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÈÀö´é¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ö¥ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¥²¥ë¤Ï¥á¥¤¥¯¤ä±ø¤ì¤ÏÍî¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢È©¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ï¼è¤ê²á¤®¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÀö¾ôÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥²¥ë¤Ç¡¢Ëà»¤¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ë¢Î©¤Æ¤¿¤ê¡¢¥´¥·¥´¥·¤³¤¹¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤òÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èè¤ì¤¿»þ¤äË»¤·¤¤»þ¤â´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¦Àö´é¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Àö´é¸å¤Ë»È¤¨¤ë¹âÊÝ¼¾¥²¥ë¡Ê¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡Ë¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê550±ß¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://shop.earthcare.co.jp/lp?u=lp70-pr
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§30-40ºÐ¤Î½÷À100Ì¾
Ä´ººÆü¡§2024Ç¯12·î25Æü(¿å)
Ä´ºº¼Â»Ü¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò±¿±Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ï¥À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡×¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://earthcare.co.jp/blog/survey-469
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤´ÂÐ±þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë»Ý¤ÎµºÜ
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯ÀßÃÖ¡Ê⇊¡Ë
¡¡https://www.earthcare.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¥±¥¢
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©560-0085¡¡ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¾å¿·ÅÄ2ÃúÌÜ21ÈÖ5¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2000Ç¯2·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å Î¶Ìï
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ²½¾ÑÉÊ¡¦·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦À½Â¤ÈÎÇä¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÈÎÇä
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.earthcare.co.jp