『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』より、中村健治総監督が監修した描き下ろしイラストを使用した商品が登場！アニメイトでは映画の公開記念フェアを2025年３月１４日より開催！
△描き下ろしイラスト
商品・フェアの詳細はこちら :
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/mononoke/cd/2984/
株式会社アニメイトは、『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』の新商品を2025年3月14日から販売いたします。
『モノノ怪』とは、2007年7月にTVシリーズとして放送され、スタイリッシュなキャラクターデザインに、和紙のテクスチャーなどCG処理を組み合わせて、今までにない斬新な映像を生みだし話題となったアニメ作品。7月に『劇場版モノノ怪 唐傘』が公開され2025年3月には『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』が全国の映画館で公開予定となっています。
アニメ放映より17年たっても根強い人気を誇る本作より、新グッズが発売！中村健治総監督が監修された新規描き下ろしイラストを使用した商品が2025年3月14日より販売されます。
また、全国アニメイト・アニメイト通販では2025年3月14日～4月6日まで「『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』公開記念フェア」を開催いたします。期間中、『劇場版モノノ怪』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・DVD・Blu-ray・グラッテ商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ステッカー (全6種)」を1枚プレゼントいたします。特典絵柄には、描き下ろしイラストや公式デフォルメイラストを使用しています。
またアニメイト一部店舗では、同期間グラッテコラボも開催いたします。新商品やフェアの開催と合わせてお楽しみください。
■フェア情報
『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』公開記念フェア
開催期間：2025年3月14日～4月6日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『劇場版モノノ怪』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・DVD・Blu-ray・グラッテ商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ステッカー (全6種)」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ステッカー(全6種)
※特典はお選びいただけません。
△特典：ステッカー(全6種)
■商品情報
アクリルスタンド
発売日：2025年3月14日
価格：各1,650円(税込)
種類：2種
△アクリルスタンド
ステッカーセット
発売日：2025年3月14日
価格：770円(税込)
種類：1種
△ステッカーセット
ぺたっとカードコレクション
発売日：2025年3月14日
価格：1パック2枚入り550円(税込)
種類：全8種／計16柄
△ぺたっとカードコレクション
■グラッテコラボ情報
『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』公開記念グラッテ
開催期間：2025年3月14日～4月6日
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)ツインエンジン
■関連URL
『劇場版モノノ怪』特設ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/mononoke/cd/2984/)
『モノノ怪』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=699)
『劇場版モノノ怪』公式サイト(https://www.mononoke-movie.com/)