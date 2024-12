＜Nintendo Switch(TM)＞＜PlayStation(R)4＞＜PlayStation(R)5＞パッケージ版『ナイトスラッシャーズ：リメイク』サウンドトラック公開！

レイニーフロッグ株式会社

レイニーフロッグ株式会社は、2025年2月20日(木)発売予定<Nintendo Switch(TM)><PlayStation(R)4><PlayStation(R)5>『ナイトスラッシャーズ:リメイク』パッケージ版限定アイテムとして、同梱される特典DLコード「デジタルサウンドトラック」より、「Good Choice」「Beat Of Darkness」「Black Blood」のリメイクVer.および1993年にリリースのオリジナルVer.3曲のダイジェスト版を公開します。これらの楽曲を含む、各19曲(リメイク&オリジナル)を同コードにて、お楽しみいただけます。

1993年の名作アーケードゲームが、進化したビジュアルとゲームプレイ、新コンテンツを携え現代のプラットフォームに登場。個性溢れるキャラクター、ホラー要素と迫力のバトル&サウンドで、往年のファンはもちろん、初心者にも大興奮間違いなしです。

■リメイク&オリジナル版 サウンドトラック公開!

※ゲーム本編では、リメイク版、オリジナル版のどちらかを選択してプレイすることが可能です。

サウンドトラック ダイジェスト版 :https://youtu.be/-bbRKrRnZrc■ゲーム概要

原作に登場した、サイボーグ「ジェイク・ホワイト」、バンパイアハンター「クリストファー・スミ

ス、退魔師「趙 紅華(チョウ・ホンファ)」に加え、新たに蟷螂拳の達人・「劉 飛鈴(リュウ・フェイリン)」がプレイアブルキャラクターとして参戦。血に飢えたモンスターやゾンビなどで溢れる全7ステージを戦います。最大4人のプレーヤーでコンボや空中攻撃、必殺技を駆使して、爽快感あふれるバトルが楽しめます。また、原作の難易度設定に加え、独自のルールを設定できる「カスタムモード」を追加。タイムリミットや爆発する死体など、スリル満点の設定をお楽しみいただけます。

紹介動画 :https://youtu.be/-NmltrY0c-o■「ナイトスラッシャーズ」メンバージェイク・ホワイト サイボーグクリストファー・スミス バンパイアハンター趙紅華(チョウ・ホンファ)退魔師劉飛鈴(リュウ・フェイ リン)蟷螂拳の達人◆『ナイトスラッシャーズ:リメイク』の概要

名称 :『ナイトスラッシャーズ:リメイク』

ジャンル:アクション

発売元:レイニーフロッグ株式会社

プラットホーム :Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)4/PlayStation(R)5パッケージ版

※Nintendo Switch/PlayStation/Xbox/Steam/GOGダウンロード版はForever Entertainment

より配信中

年齢レーティング:CERO D(17歳以上推奨)

発売予定日 :2025年2月20日(木)

価格:3,850円(税込み)

同梱アイテム:「オリジナル&リメイク:デジタルサウンドトラック」DLコード

公式HP : https://www.rainyfrog.com/ja/game/night-slashers-remake

開発会社: Storm Trident S.A.

コピーライト :

Developed by Storm Trident S.A., published by Forever Entertainment S.A. (C)G-MODE Corporation / DATA EAST and DATA EAST logo(s) are registered trademarks of G-MODE Corporation.

※記載されている内容は、リリース日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。