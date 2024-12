スマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD」、全品15%OFFの初売りセールを元旦より開催！2025年の干支「巳」モチーフの新デザインや新登場の最軽量※ネックストラップも対象

C. Simum Co., Ltd

台湾発のスマホアクセサリーブランド「RHINOSHIELD(ライノシールド)」は、スマホケースやAirPodsケースなどブランド内のスマホアクセサリーが全品15%OFFになる初売りセールを2025年1月1日(水)から1月8日(水)まで公式サイトにて開催いたします。新年にふさわしい2025年の干支「巳」をモチーフにした新デザイン「開運ヘビコレクション」のスマホケースやこの冬新登場の最軽量※「2in1 Ultra ネックストラップ」も対象です。

■「RHINOSHIELD」全品15%OFFの初売りセールが元旦より期間限定で開催!

2025年の干支「巳」モチーフの新デザイン「開運ヘビコレクション」も登場

新年一発目のRHINOSHIELD「初売りセール」は、全品15%OFFでスマホケースやストラップ等のスマホアクセサリーを購入できるお得なキャンペーンです。最新機種のiPhone 16や人気の画面保護フィルムをはじめ、多種多様なRHINOSHIELDのスマホアクセサリーが対象で、新年の買い替えはもちろん、新年ギフトや大切な方へのプレゼントにもおすすめです。さらに、期間中に税込15,000円以上のお買い上げでMagSafe対応ステンレスウォーターボトルAquaStand(480ml)もプレゼントします。定価6,480円相当の人気商品が無料で手に入る機会をお見逃しなく。

また2025年の干支「巳」をモチーフにしたデザイン「開運ヘビコレクション」も12月18日(水)より新登場。全4つのテーマからなる、「巳」をモチーフにしたお守りのデザインやユーモラスで遊び心あふれる縁起の良いデザインは、新しい一年のスタートにもぴったりのデザインです。

【キャンペーン概要】

開催期間:2025年1月1日(水)- 1月8日(水)

対象製品:全製品(スマホケース各種、画面保護フィルム、カメラ保護フィルム、AirPodsケース、AirTagケース、iPadケース、ストラップシリーズ、スマホリング GRIP、MagSafe対応ウォーターボトル AquaStandなど)

クーポンコード:HNY2025

【製品概要】

●開運ヘビコレクション (全4種)

対象スマホケース:SolidSuit、Clear、JellyTint、Mod NX

価格:MagSafe対応 \6,280(税込)~

標準 \4,080(税込)~

発売日:12月18日(水)

■ネック+ハンドの2in1スタイルでRHINOSHIELD史上最軽量※の

「2in1 Ultraネックストラップ」が新登場

12月18日(水)より、ネックストラップだけでなくハンドストラップとしても使える2-in-1の新たなストラップシリーズ「2in1 Ultra ネックストラップ」が登場。従来の素材とは異なる、より軽量で耐久性の高い軽量ナイロン製の耐裂性生地を初採用したことで、RHINOSHIELDストラップ史上最軽量※を実現しました。首や身体への負担を軽減して一日快適に過ごすことができることに加え、様々な用途に合わせて首がけ、ハンドストラップなど使い方も自由自在。キャンプやスポーツ、旅行などアウトドア好きの方にはもちろん、多忙なオフィスワーカーにもおすすめです。

● 機能性

- 斜めがけ/ハンド/首がけ+ハンドなど用途に合わせて選べる様々な使用方法を実現。オフィスワークは勿論、アウトドアや旅行など多様なシーンで活躍します。

● 快適性

- RHINOSHIELD初採用となる軽量ナイロン製の耐裂性生地で、従来のUtility Crossbody ネックストラップよりも18.93g軽い、シリーズ最軽量※の55gを実現。軽量化+2.5cmの幅広ストラップで身体への負担を軽減し、快適な装用感を叶えます。

※従来のUtility Crossbody ネックストラップ比

● 耐久性

- 2in1 Ultraネックストラップは、70Dリップストップ生地に耐久性に優れたPUコーティングを採用。高強度メッシュ織デザインにより、生地の破損リスクを最小限に抑え、軽さと耐久性を両立します。

● サステナブル

- ストラップのフックは、100%リサイクルされたRHINOSHIELDの透明クリアケース『Clear』を使用。ストラップ本体には100%リサイクルナイロンを採用し、高い耐久性と資源の節約を実現しました。実用性だけでなく、環境にも配慮しています。

【製品概要】

製品名:2in1 Ultra ネックストラップ

価格:6,200円(税込)

素材:

減圧ストラップ (外側) : ナイロン

減圧ストラップ (内側) : 発泡ポリエチレン (EPE)

ストラップ : 100%リサイクルナイロン

プラスチック部品 : 100%リサイクルポリエステル化合物

サイズ:109~154cm x 2.5cm

重量:55g

色展開:全2色(ブラック/ミリタリーグリーン)

発売日:12月18日(水)

【製品情報詳細】

各製品の詳細につきましては、弊社公式サイトをご参照ください。

■RHINOSHIELD(ライノシールド)について

RHINOSHIELDは台湾発のグローバル企業で、スマホケース、画面保護フィルム、ネック・ハンドストラップなど、スマートフォンに関するあらゆるソリューションを、サステナビリティの理念のもと提供しています。素材をシンプルにすることでリサイクル効率が最大化され、リサイクル素材を使用した製品の製造・販売を通して私たちのミッション【あなたのデバイスを守る、私たちの地球を守る】を実現しています。 https://shop.rhinoshield.jp/sustainability

■会社概要

社名:C. Simum Co., Ltd

代表者:Ching Yu WANG

所在地:3/F., Cosco Tower, Grand Millennium Plaza, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong