バレンタインシーズンに楽しみたいゴディバのアイスの詰め合わせ！ゴディバのアイスとオリジナル保冷バッグのセット3種類発売
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、バレンタインシーズンに向けて、「90ml カップアイスクリーム4個 + オリジナル保冷バッグセット」を2025年1月10日（金）より全国の一部ゴディバショップにて数量限定販売します。また、「90ml カップアイスクリーム5個 + オリジナル保冷バッグセット」を2025年1月27日（月）よりゴディバ オンラインショップにて数量限定販売します。さらに「スイーツコレクション 保冷バッグセット」を2025年2月3日（月）より全国のスーパーマーケットにて数量限定販売します。
バレンタインシーズンにもぴったりのゴディバのアイスセット3種類を発売します。デイリーに使いやすいゴディバオリジナル保冷バッグに詰め合わせました。
「90ml カップアイスクリーム4個 + オリジナル保冷バッグセット」
カップアイスクリーム2種類（ミルクチョコレート、ダークチョコレート）を2個ずつ詰め合わせました。
「90ml カップアイスクリーム5個 + オリジナル保冷バッグセット」
カップアイスクリーム5種類（ミルクチョコレート、ダークチョコレート、チョコレートチップ バニラ、ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ、チョコレートクリスピー クリーム）を1個ずつ詰め合わせました。
「スイーツコレクション 保冷バッグセット」
カップアイスクリーム2種類（ミルク チョコレートチップ、チーズケーキ エ ショコラ）とチョコレートアイスバー2種類（ストロベリー ＆ クランチココナッツ、マロン エ ショコラ）を1個ずつ詰め合わせました。
■商品概要
種類、取扱店、販売期間、および価格（税込）：
「90ml カップアイスクリーム4個 + オリジナル保冷バッグセット」
【取扱店】
全国の一部ゴディバショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSCB/）
【内容】
・ゴディバ カップアイス ミルクチョコレート 2個
・ゴディバ カップアイス ダークチョコレート 2個
・ゴディバオリジナル保冷バッグ
発売日：2025年1月10日（金）
価格：2,592円
「90ml カップアイスクリーム5個 + オリジナル保冷バッグセット」
【取扱店】
ゴディバ オンラインショップ（https://www.godiva.co.jp/shop/）
【内容】
・ゴディバ カップアイス ミルクチョコレート
・ゴディバ カップアイス ダークチョコレート
・ゴディバ カップアイス チョコレートチップ バニラ
・ゴディバ カップアイス ミルクチョコレート ヘーゼルナッツ
・ゴディバ カップアイス チョコレートクリスピー クリーム
・ゴディバオリジナル保冷バッグ
発売日：2025年1月27日（月）
価格：4,104円
「スイーツコレクション 保冷バッグセット」
【取扱店】
全国のスーパーマーケット（一部お取扱いの無い店舗がございます）
【内容】
・ゴディバ カップアイス ミルク チョコレートチップ
・ゴディバ カップアイス チーズケーキ エ ショコラ
・チョコレートアイスバー ストロベリー ＆ クランチココナッツ
・チョコレートアイスバー マロン エ ショコラ
・ゴディバオリジナル保冷バッグ
発売日：2025年2月3日（月）
希望小売価格：1,706円
※数量限定、無くなり次第終了