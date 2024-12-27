梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025「素晴らしき哉、我がシャンソン人生」全国8都市12公演の開催が決定！
プラスギス主催、梅垣義明 with 杉浦哲郎リサイタルツアー2025『素晴らしき哉、我がシャンソン人生』が2025年1月4日(土)～2025年3月20日(木・祝)にYokohama mint hall（神奈川県 横浜市西区 南幸 2-1-22）を皮切りに、全国８都市で開催されます。
1月4日(土)の横浜公演、3月14日(金)～15日(土)の渋谷公演のチケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
【横浜】http://confetti-web.com/@/umechan_yokohama
【渋谷】http://confetti-web.com/@/umechan_shibuya
ワハハ本舗の歌姫“梅ちゃん”こと、梅垣義明が盟友のピアニスト杉浦哲郎とともに、笑いあり、涙あり、新ネタありのステージをお届け！
1993年、今は亡き渋谷のヤマハエピキュラスで開催した「梅ちゃんの青蜥蜴」...料金1万円、ピアニスト杉浦哲郎との初共演、そして美輪明宏さんも観にきていた思い出のステージ。
あれから30年を越え、今もシャンソンを歌い続けている。
鼻から豆の「ろくでなし」...歌ったなぁ、飛ばしたなぁ。
パリはセーヌ川のほとり、エッフェル塔の下、浅草花やしき節分大会、モンゴルの大草原、足利銀行の駐車場、ロンドンのウエストミンスター寺院広場、後楽園ホールプロレスのリング、ロックインジャパン、サマソニ、信州のフィリピンパブ、リオデジャネイロの公園、大雪の気仙沼野外フェス、ガンジス川、ウッドストック開催地、ミナミのグランドキャバレー、N.Y.のコメディハウス、豊橋のパチンコ店、熱海での石原プロモーション忘年会・・・全てがライブ聖地。
振り返るにはまだ早いが、二人でまた新たなリサイタルを開催します。
皆様のお越しをお待ちしています。
梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025
「素晴らしき哉、我がシャンソン人生」
2025/1/4 （土） @Yokohama mint hall (横浜）
2025/1/25（土） @誰も知らない劇場 (仙台）
2025/2/8 （土） @boder (福岡）
2025/2/9 （日）@Restaurant Bar CIB (熊本）
2025/2/10 （月） @KOBE BOTHALL (神戸）
2025/2/11 （火・祝）@Lion Theater (名古屋）
2025/3/14 （金） @LOFT HEAVEN（東京）
2025/3/15 （土） @LOFT HEAVEN（東京）
2025/3/20 （木・祝） @南堀江Knave（大阪）
※ツアー詳細は公式HP（https://aoi-info.biz/umechan/）にて
梅垣義明ツアーコメント（YouTube)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eavSdS-LOnw ]
公式X
梅垣義明
https://x.com/umegakiyoshiaki
杉浦哲郎
https://x.com/sugitetsu_info
開催概要
梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025『素晴らしき哉、我がシャンソン人生』
開催期間：2025年1月4日 (土)～2025年3月20日 （木・祝）
会場：
【横浜】Yokohama mint hall（神奈川県 横浜市西区 南幸 2-1-22）
【渋谷】渋谷 LOFT HEAVEN（東京都 渋谷区 渋谷 2-12-13）
■出演者
梅垣義明（ワハハ本舗）
杉浦哲郎（ピアノ from スギテツ）
■スタッフ
【主催】プラスギス
【協力】ワハハ本舗/ Aoi Inc.
■開催スケジュール
【横浜】
2025年1月4日 (土) 開場：11:30 開演：12:00
【渋谷】
3月14日（金）開場18:30 開演19:00
3月15日（土）開場12:00 開演12:30
■チケット料金
自由席：5,000円（税込）
※整理番号順のご入場となります
※ご入場時に別途ドリンク代600円が必要となります
詳細を見る :
https://www.confetti-web.com/events?keyword=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3