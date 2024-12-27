梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025「素晴らしき哉、我がシャンソン人生」全国8都市12公演の開催が決定！

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ロングランプランニング株式会社



プラスギス主催、梅垣義明 with 杉浦哲郎リサイタルツアー2025『素晴らしき哉、我がシャンソン人生』が2025年1月4日(土)～2025年3月20日(木・祝)にYokohama mint hall（神奈川県 横浜市西区 南幸 2-1-22）を皮切りに、全国８都市で開催されます。


1月4日(土)の横浜公演、3月14日(金)～15日(土)の渋谷公演のチケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中


【横浜】http://confetti-web.com/@/umechan_yokohama


【渋谷】http://confetti-web.com/@/umechan_shibuya



ワハハ本舗の歌姫“梅ちゃん”こと、梅垣義明が盟友のピアニスト杉浦哲郎とともに、笑いあり、涙あり、新ネタありのステージをお届け！


1993年、今は亡き渋谷のヤマハエピキュラスで開催した「梅ちゃんの青蜥蜴」...料金1万円、ピアニスト杉浦哲郎との初共演、そして美輪明宏さんも観にきていた思い出のステージ。


あれから30年を越え、今もシャンソンを歌い続けている。


鼻から豆の「ろくでなし」...歌ったなぁ、飛ばしたなぁ。



パリはセーヌ川のほとり、エッフェル塔の下、浅草花やしき節分大会、モンゴルの大草原、足利銀行の駐車場、ロンドンのウエストミンスター寺院広場、後楽園ホールプロレスのリング、ロックインジャパン、サマソニ、信州のフィリピンパブ、リオデジャネイロの公園、大雪の気仙沼野外フェス、ガンジス川、ウッドストック開催地、ミナミのグランドキャバレー、N.Y.のコメディハウス、豊橋のパチンコ店、熱海での石原プロモーション忘年会・・・全てがライブ聖地。


振り返るにはまだ早いが、二人でまた新たなリサイタルを開催します。


皆様のお越しをお待ちしています。



梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025


「素晴らしき哉、我がシャンソン人生」


2025/1/4 （土） @Yokohama mint hall (横浜）


2025/1/25（土） @誰も知らない劇場 (仙台）


2025/2/8 （土） @boder (福岡）


2025/2/9 （日）@Restaurant Bar CIB (熊本）


2025/2/10 （月） @KOBE BOTHALL (神戸）


2025/2/11 （火・祝）@Lion Theater (名古屋）


2025/3/14 （金） @LOFT HEAVEN（東京）


2025/3/15 （土） @LOFT HEAVEN（東京）


2025/3/20 （木・祝） @南堀江Knave（大阪）
※ツアー詳細は公式HP（https://aoi-info.biz/umechan/）にて




梅垣義明ツアーコメント（YouTube)


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=eavSdS-LOnw ]


公式X


梅垣義明


https://x.com/umegakiyoshiaki


杉浦哲郎


https://x.com/sugitetsu_info


開催概要


梅垣義明with杉浦哲郎リサイタルツアー2025『素晴らしき哉、我がシャンソン人生』


開催期間：2025年1月4日 (土)～2025年3月20日 （木・祝）


会場：


【横浜】Yokohama mint hall（神奈川県 横浜市西区 南幸 2-1-22）


【渋谷】渋谷 LOFT HEAVEN（東京都 渋谷区 渋谷 2-12-13）



■出演者


梅垣義明（ワハハ本舗）


杉浦哲郎（ピアノ from スギテツ）



■スタッフ


【主催】プラスギス


【協力】ワハハ本舗/ Aoi Inc.



■開催スケジュール
【横浜】


2025年1月4日 (土) 開場：11:30　開演：12:00



【渋谷】


3月14日（金）開場18:30　開演19:00


3月15日（土）開場12:00　開演12:30



■チケット料金


自由席：5,000円（税込）


※整理番号順のご入場となります


※ご入場時に別途ドリンク代600円が必要となります



詳細を見る :
https://www.confetti-web.com/events?keyword=%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%B3